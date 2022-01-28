Семья купила под Анапой дом, полный змей

История для офидиофобов, чьим кошмаром по жизни являются змеи: семья купила частный дом на хуторе Малый Чекон под Анапой. Радости не было предела, пока через две недели после покупки новоселы не спустились в подвал. Каково же было их изумление когда они узнали, что это помещение уже давно и густо заселено.
Надо сказать, что подвал проверили не сразу, так как переезжали в спешке, перед самым Новым годом - и было не до того. А уже во время каникул, когда стали разбирать вещи, спустились вниз и обнаружили на металлических полках стеллажей, предназначенных для варений и солений, несколько десятков змей – разной величины и окраса.
На помощь позвали родителей. Те, не побоялись рассмотреть опасных соседей, но и снять их на видео, а друг семьи разместил ролик в Тик Токе. Видео уже набрало больше миллиона просмотров и разлетелось по пабликам не только Краснодарского края, но и всего Юга России. Поэтому многие подписчики назвали ситуацию фейком.
Откомментировала видео даже бывшая хозяйка дома. Она весьма гневно заявила, что ничего не знала о змеях, так как лет 20 в подвал никто не спускался.
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"К сожалению, это не фейк и не страшный сон, а правда", - рассказал «Кубанским новостям» родственник новоселов Александр, - "Во второй раз, когда мы отправились в подвал, чтобы оценить масштаб трагедии, некоторые змеи уже стояли «на карауле» у входа и шипели. Так что мы оставили их в покое и обратились за помощью в службы, где нам выставили приличный ценник. Поэтому написали в соцсетях с просьбой к подписчикам поделиться контактами змеелова".
Интернет, как известно, творит чудеса - змеелова нашли: он даже обещал забрать змей к себе до весны, а потом выпустить их в лес: "Судя по видео, это обычный желтобрюхий полоз. Змея не ядовитая, но в таком количестве я ее вижу впервые за два года работы по отлову змей. Конечно, они доставляют хозяевам неудобства и их нужно убирать. Я оставил людям свои контакты, когда они свяжутся, выеду на место и заберу змей. Они будут жить у меня до весны, а затем выпущу в лес в районе Натухаевской", - цитируют Дениса, специалиста по отлову и разведению змей, «Кубанские новости".
Может, полозы и не опасны, но новым владельцам дома все равно не по себе от такого соседства. Они предполагают, что змеи живут не только в подвале, но и под полом, правда, проверять теорию бояться, чтобы не открыть пресмыкающимся доступ в комнаты. Страшно даже засыпать - постоянно кажется, что рядом кто-то шипит и ползает.
Желтобрюхий или каспийский полоз относится к семейству ужеобразных и может вырасти до 2,5 метров. Полоз быстро ползает, обладает довольно изящным туловищем, внушительным хвостом и дурным характером - легко впадает в агрессию и способен напасть на человека и укусить до крови, однако большего вреда нанести не способен. Так пишет Википедия.
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