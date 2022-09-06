Исторический парадокс: достоверные события с довольно ироничным концом

В истории человечества произошло немало впечатляющих событий. Какие-то поражают своими масштабами или трагичностью, однако есть и те, которые выглядят просто парадоксально и даже комично.
Причём настолько, что в достоверности некоторых историй вполне можно усомниться из-за их ироничности.
Французский король Людовик XVI был поклонником столярного дела. Настолько, что во время инспектирования гильотины внёс несколько своих предложений по модернизации гаджета для обезглавливания. Правда, монарх вряд ли предполагал, что через несколько лет во время Великой Французской революции ему предстоит проверить эффективность своих корректировок на собственной голове.
В 50-х годах прошлого столетия вице-президентом США был Олбен Уильям Баркли, славившийся набожностью и умением отвечать за свои слова. Убедиться в этом помогла история, произошедшая 30 апреля 1956 года, когда политик выступал перед американским сенатом.
Во время своей речи он заявил: «Я бы предпочел быть прислугой в доме Господнем, чем сидеть среди власть имущих». Сразу после того, как 78-летний Баркли закончил выступление, он упал и умер на месте.
Существует немало историй, подтверждающих фразу «как корабль назовёшь, так он и поплывет», и это одна из них. В 1914 году вблизи берегов Аргентины британский флот разгромил немецкую эскадру под предводительством адмирала Максимилиана фон Шпее. Дабы почтить его память в честь него назвали карманный линкор, что стало большой ошибкой.
Ведь ровно через 25 лет «Адмирал граф Шпее» был потоплен во время операции союзников возле всё тех же берегов Аргентины.
Долгое время Наполеону верой и правдой служил маршал Жан-Батист-Жюль Бернадот. В благодарность за это ему пожаловали шведский престол и бывшую невесту Бонапарта Дезире Клари. К слову, династия Бернадотов до сих пор правит Швецией, но интересно здесь другое. После того как Карл XIV Юхан (такое имя он взял во время правления) скончался, на его теле обнаружили татуировку, гласившую «Смерть королям!».
Так Бернадот стал монархом с антимонархическим тату.
Знали ли вы, что Пётр I до смерти споил герцога Курляндского Фридхриха, который женился на его племяннице Анне? Дело было как раз на свадебном торжестве, где было выпито немало горячительных напитков. Причём больше всего Пётр настаивал, чтобы пил его 17-летний зять. Отказ был признаком невежества, поэтому юноша это и делал, причём довольно много.
К чему это привело? Спустя два месяца молодожёны убыли в Курляндию, где Фридрих скончался. А всему виной тот самый алкоголь, нанёсший непоправимый ущерб неокрепшему организму.
Ну и закончим создателем теории естественного отбора Чарльзом Дарвином, в числе работ которого есть труды о слабости потомства в результате кровосмешения. Учёный уделил немало времени этой теме, однако это не помешало ему жениться на своей двоюродной сестре. В итоге у них родилось 10 детей, трое из которых скончались в младенчестве, а остальные выделялись слишком слабым здоровьем.
В итоге Дарвин испытывал чувство вины за то, что отказаться применять свои же научные выводы на практике.
Источник:
АНТИФИШКИ
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