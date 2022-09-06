Исторический парадокс: достоверные события с довольно ироничным концом

Во время своей речи он заявил: «Я бы предпочел быть прислугой в доме Господнем, чем сидеть среди власть имущих». Сразу после того, как 78-летний Баркли закончил выступление, он упал и умер на месте.

Существует немало историй, подтверждающих фразу «как корабль назовёшь, так он и поплывет», и это одна из них. В 1914 году вблизи берегов Аргентины британский флот разгромил немецкую эскадру под предводительством адмирала Максимилиана фон Шпее. Дабы почтить его память в честь него назвали карманный линкор, что стало большой ошибкой.