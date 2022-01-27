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Блогера-лихача арестовали на 11 суток после публикации видео с нарушениями правил ПДД

Блогера-лихача арестовали на 11 суток после публикации видео с нарушениями правил ПДД (3 фото)

Автор:
27 января 2022 09:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Ерохин   авто   арест   видео   гибдд   лихач   
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Кажется, правоохранители, наконец, взялись за любителей хайпа, нарушающих все возможные правила дорожного движения. В Москве задержали очередного блогера, который искал приключений на свою пятую точку. И, похоже, нашел.


Гошу Ерохина, который регулярно публикует на своей странице в Инстаграм видео с "подвигами" на дорогах, отследили по очередному ролику, залитому в соцсеть.


«Личность блогера, который регулярно публикует видеоролики с записью правонарушений, была установлена полицейскими в ходе мониторинга социальных сетей. Автоинспекторы оперативно получили информацию о его передвижениях и передали ее экипажам дорожно-патрульной службы», – сообщается на сайте МВД Медиа.


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Лихач разъезжал по столичным улицам на легковушке отечественного автопрома, которую вычислили за несколько минут. После этого водителя задержали.


В отношении Ерохина составили несколько протоколов, помимо прочих – за управление авто без прав и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В результате блогер, на Инстаграм которого подписано около полумиллиона пользователей, отправился на 11 суток под арест, с его авто сняли и изъяли регистрационные номера и эвакуировали машину на спецстоянку.


Представители правоохранительных органов отмечают, что только за прошедший год лихач более 20 раз привлекался к административной ответственности.

Источник:

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Метки: Ynews   Ерохин   авто   арест   видео   гибдд   лихач   
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19k
С.В. 2 часа назад
и выгляди как чурка
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4k
Владимир Полминуты назад
почему они стесняются своих настоящих имён.или хотя бы брали свои чуркские псевдонимы.ведь по морде лица видно,что это не Ерохин.
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1k
Sergei 3 минуты назад
У меня под окнами парковка гипермаркета, там таких дристунов - туча.
Каждую ночь они там жгут пердаки, полиция ничего не предпринимает.
По многочисленным обращением мусорской козелок конечно иногда приезжает на парковку, включает люстру и стоит, дристуны его не боятся и продолжают крутить свои бублики во круг него.
Жалкое зрелище.
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5k
IceBazooka 15 минут назад
Ссылка coub.com
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6k
Sergey 19 минут назад
очередной дал....б, который не учится на чужих ошибках
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9k
Андрей А Полчаса назад
"Только за год более 20 раз привлекался к административной ответственности" Нарушал правила. Причем это делал сознательно, выкладывал в сеть, полляма долбойобов наблюдали за ним и стопудов многие повторяли. Это не веские причины лишить его прав навсегда и присадить на несколько лет, что бы подумать???
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Хайпоблоггера, который хайповал на своем тазике по стритам Москвы, взяли в кастоди. Давно пора.
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17k
ЦСКА Полчаса назад
Муд....Блогера отпи.дить! Маши....Корыто сжечь!
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5k
Vladimir Полчаса назад
Я надеюсь, что это только начало. Типа, тебя по хорошему предупредили. Ты не понял, за ум не взялся, теперь не обижайся. Обычно такие блоггеры после первого пенделя либо ищут новое место для своих "подвигов", либо невдупляют. Вот тогда нужно сажать на полный срок.
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1k
Игорь Меншиков 36 минут назад
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15k
ВОВЧЕГ 38 минут назад
Слово блогер, надо заменить на слово гребень! Оно для них больше подходит.
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35
Роман Ефремов 46 минут назад
вообще по.ую !
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7k
Trenzel2003 47 минут назад
Всего то 11 суток? ХА! 11 лет, как потенциальному убийце!
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1k
Andrey Час назад
А без соцсетей остановить наглухо тонированное ведро без номерных знаков гайцам что мешало? видимо сумма предложенного
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61k
Опиум для народа Час назад
Суток? Человек демонстративно нарушает закон, показывая свою антисоциальность. Нарушает ПДД Не нечаянно, не от усталости, А НАМЕРЕННО. 11 лет было бы норм.
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7k
Игорь Час назад
это вот этот - Ерохин? Псевдоним
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3k
Mowgley Час назад
МВД лайкнуло блохера.
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41
Кукуся 2 часа назад
Очередной долб**б
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2k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Статистика показывает,что агрессивное вождение приводит к серьёзным дтп,иногда с погибшими. Надо уголовку вводить,и изымать машину,а не ждать сколько он штрафов накопит!
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