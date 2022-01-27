30+ необязательных, но ужасно притягательных штучек

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Удовольствие от жизни кроется в мелочах, и порой мягкий пушистый шарфик для него важнее, чем большой черный автомобиль. Среди этих вещиц нет жизненно необходимых, но они такие симпатичные и так остроумно сделаны, что хочется приобрести их, не сходя с места!
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Крючок-змейка позволит повесить пакет с продуктами в дорогу или сумку с игрушками для ребенка на спинку сиденья и не занимать им место в салоне
Носки с пуговицей и петелькой можно пристегнуть друг к другу, и тогда ни один из них не потеряется
Вилка, которую можно подвесить на крючок рядом с розеткой и не искать на полу, когда понадобится включить прибор
В помещении холодно? Вот согревающая лампа, которая сохранит ваши пальцы теплыми, если вы работаете за компьютером
Сувенирное пенное мыло из Диснейленда выдавливается из диспенсера в форме головы Микки Мауса
Источник: — переведено специально для fishki.net
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