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30+ необязательных, но ужасно притягательных штучек

30+ необязательных, но ужасно притягательных штучек (30 фото)

Автор:
27 января 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вещицы   вот это да!   дом быта   интересно   клевые вещи   остроумно   полезно   штучки   
472
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Удовольствие от жизни кроется в мелочах, и порой мягкий пушистый шарфик для него важнее, чем большой черный автомобиль. Среди этих вещиц нет жизненно необходимых, но они такие симпатичные и так остроумно сделаны, что хочется приобрести их, не сходя с места!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вещицы   вот это да!   дом быта   интересно   клевые вещи   остроумно   полезно   штучки   
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27k
СпящийКрасавец Полчаса назад
Тайп си?Нет?
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Lesha86 8 минут назад
Это для того, что бы выдёргивать вилку удобнее было, а не что бы вешать.
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Zmey Gorynych 12 минут назад
Ну как бы в Киеве майонез с кетчупом (а также с горчицей) тоже можно купить. Неплохая штука, кстати
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