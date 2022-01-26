Дочери в отместку обвинили парня в педофилии, а их сидевший отец его пытался зарезать

Драма произошла ещё в апреле 2021 года. Мужчина отбывал наказание с 2012 года за убийство. У мужчины две дочери. В письмах отцу они жаловались на знакомого, который во время ссоры распустил руки.

Когда год назад отец освободился, девочки поведали ему жуткую историю. Парень не просто отвесил пощёчины, но и изнасиловал их оральным способом. По словам сестёр, тогда им было 13-14 лет, сообщает "МК". "Несчастные" девочки попросили отца поговорить с обидчиком.

Взбешённый отец попросил девочек пригласить парня на прогулку. В какой-то момент дочери отстали, а мужчина накинулся на обидчика с ножом. Спасло его чудо – прохожие вызвали «скорую», и парня буквально вытащили с того света.

Спустя несколько часов всплыла страшная правда. Сестры признались, что история про изнасилование – не более чем выдумка. Они решили «слегка» приукрасить свой конфликт, предположив, что тогда отец уж точно проучит его по-настоящему.

Суд приговорил отца к 6,5 годам лишения свободы. На свободе он побыл несколько месяцев и благодаря своим чадам вернулся обратно на зону.