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Дочери в отместку обвинили парня в педофилии, а их сидевший отец его пытался зарезать

Дочери в отместку обвинили парня в педофилии, а их сидевший отец его пытался зарезать (1 фото)

Автор:
26 января 2022 12:01
Сообщество : Истории
Метки: Ложь   Москва   дочки   интересное   истории   ошибка   тюрьма   фото   
2009
1

Едва выйди из тюрьмы, москвич снова в неё вернулся. Он хотел отомстить педофилу, который якобы склонял его дочерей к оральным ласкам. Отец встретил парня и напал на него с ножом. Позже выяснилось, что девочки это всё придумали, чтобы отомстить обидчику.

Драма произошла ещё в апреле 2021 года. Мужчина отбывал наказание с 2012 года за убийство. У мужчины две дочери. В письмах отцу они жаловались на знакомого, который во время ссоры распустил руки.

Когда год назад отец освободился, девочки поведали ему жуткую историю. Парень не просто отвесил пощёчины, но и изнасиловал их оральным способом. По словам сестёр, тогда им было 13-14 лет, сообщает "МК". "Несчастные" девочки попросили отца поговорить с обидчиком.

Взбешённый отец попросил девочек пригласить парня на прогулку. В какой-то момент дочери отстали, а мужчина накинулся на обидчика с ножом. Спасло его чудо – прохожие вызвали «скорую», и парня буквально вытащили с того света.

Спустя несколько часов всплыла страшная правда. Сестры признались, что история про изнасилование – не более чем выдумка. Они решили «слегка» приукрасить свой конфликт, предположив, что тогда отец уж точно проучит его по-настоящему.

Суд приговорил отца к 6,5 годам лишения свободы. На свободе он побыл несколько месяцев и благодаря своим чадам вернулся обратно на зону.


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Метки: Ложь   Москва   дочки   интересное   истории   ошибка   тюрьма   фото   
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1k
Estie Час назад
Дочерей рядом посадить необходимо.
Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
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Dmitry Obuhov 11 секунд назад
Забавная семейка! Отец отморозок, дочь лживая тварь.
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2k
Руслан Новак Минуту назад
Какая интересная семейка.
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−121
Сигизмунд Лазаревич 7 минут назад
Батя в целом поступил логично и правильно(ну кто из отцов, плюнул бы такие факты из биографии дочерей), а вот дочерей надо закрывать лет на десять каждую.
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13k
* 7 минут назад
Мусор даже из тюрьмы умудрился вырастить мусор. Я только не пойму, почему они вместе за отцом не поехали? И 6.5 вообще ни о чем.

П.с. Они не хотели чтоб папаня приехал к ним с зоны, и скорее всего спецом это все продумали.
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3k
Евгений 9 минут назад
Не понял. А эти две шаболды остались без ответственности?
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535
Bendix 12 минут назад
Сначала я подумал - если девки раскололись, то не всё потеряно. А потом дошло! У них вообще мозгов нет, одни хотелки. Кто-то из двоих торчит от парня. Они просто не ожидали, что папенька перо в ход пустит.
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5k
молотый Либентроп 16 минут назад
Яблоки от яблони недалеко упали. Скоро и они за что нибудь присядут или получат своё перо в спину или живот.
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3k
Дарвин и аморальная премия 21 минуту назад
История попахивает пиз@дежом
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400
Knives22 Полчаса назад
Кукарекающие за смертную казнь отметятся или минусов побоятся?
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19k
sanchesS80 38 минут назад
А сколько тут слышим призывов чтобы разбираться с педофилами без суда и следствия? Вот наговорит такая дырка на парня, его в СИЗО с пресс-хату выбивать признательные. Хорошо если она быстро сознается. А если нет? Так могут парня продержать по пол года и дольше.
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5k
Борис Карабанов 42 минуты назад
А что это вдруг такой негатив? Фишкяне же просто обожают самосуд! А это типичный пример самосуда. Ну, уж как-то одной позиции надо придерживаться, а то получается, "здесь играем, а здесь не играем". Мужик всё по понятиям сделал, в "ментовку" обращаться не стал - западло, да и правоохранители же, говорят, плохо работают, не оперативно, суды мягкие, продажные.
Если можно самостоятельно наказать нарушителя ПДД, если можно избить, в качестве наказания, парней переодевшихся для прикола в женскую одежду, то убить педофила - это святое дело! Что, "педофил" оказался невиновным? Ну, это мелочи, бывает... Больше вероятность того, что следующий раз на нож попадётся настоящий педофил.
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3k
Ivan 48 минут назад
Блин! Я, конечно понимаю, что он не против власти, и, вроде, в блогах ничего не пишет, да на митинги не ходит, но он уже одного убил, отсидел, и не исправился! Может, по максималочке то впоять надо было, так как для общества он объективно опасен?
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9k
Клёст 48 минут назад
А нахрена молодым девчонкам в квартире (Московской, да?) уголовник после десяти лет отсидки?
Со своими непонятными понятиями, пороками, вредными привычками, оторванностью от жизни, и возможно с амбициями воспитателя и главы семьи?
Если у них был план, то он реализован отменно..
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4k
onebibis 51 минуту назад
Давно уже пора новую статью в УК ввести - за клевету в обвинение в педофилии. И сроки сделать максимальными.
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6k
Echo 54 минуты назад
да уж, не любят они папку
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530
bobobo 56 минут назад
Я думаю, цель была спровадить родителя обратно на зону. И желательно на подольше. Квартирный вопрос.
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38k
Лесли 🥰 57 минут назад
Пиз*дец! Посадить этих шалав к отцу!
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61k
Опиум для народа 59 минут назад
Вообще - это покушение на преднамеренное убийство группой лиц по предварительному сговору. И скорее всего этот зек взял всё на себя по договоренности со следаком.
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172
Алишер Алиевич ИбрагимоFF Час назад
Теперь будут орально работать на адвоката
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4k
fin4all Час назад
А девочки, кроме того что им очень стыдно, какую-то ответственность понесут?
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