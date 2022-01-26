Дочери в отместку обвинили парня в педофилии, а их сидевший отец его пытался зарезать

Едва выйди из тюрьмы, москвич снова в неё вернулся. Он хотел отомстить педофилу, который якобы склонял его дочерей к оральным ласкам. Отец встретил парня и напал на него с ножом. Позже выяснилось, что девочки это всё придумали, чтобы отомстить обидчику.
Драма произошла ещё в апреле 2021 года. Мужчина отбывал наказание с 2012 года за убийство. У мужчины две дочери. В письмах отцу они жаловались на знакомого, который во время ссоры распустил руки.
Когда год назад отец освободился, девочки поведали ему жуткую историю. Парень не просто отвесил пощёчины, но и изнасиловал их оральным способом. По словам сестёр, тогда им было 13-14 лет, сообщает "МК". "Несчастные" девочки попросили отца поговорить с обидчиком.
Взбешённый отец попросил девочек пригласить парня на прогулку. В какой-то момент дочери отстали, а мужчина накинулся на обидчика с ножом. Спасло его чудо – прохожие вызвали «скорую», и парня буквально вытащили с того света.
Спустя несколько часов всплыла страшная правда. Сестры признались, что история про изнасилование – не более чем выдумка. Они решили «слегка» приукрасить свой конфликт, предположив, что тогда отец уж точно проучит его по-настоящему.
Суд приговорил отца к 6,5 годам лишения свободы. На свободе он побыл несколько месяцев и благодаря своим чадам вернулся обратно на зону.
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Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
П.с. Они не хотели чтоб папаня приехал к ним с зоны, и скорее всего спецом это все продумали.
Если можно самостоятельно наказать нарушителя ПДД, если можно избить, в качестве наказания, парней переодевшихся для прикола в женскую одежду, то убить педофила - это святое дело! Что, "педофил" оказался невиновным? Ну, это мелочи, бывает... Больше вероятность того, что следующий раз на нож попадётся настоящий педофил.
Никто не кричит, что надо гасить не виновных, это даже видно тут в комментариях.
Ну а на дороге ещё проще, если ты му$ак, то это видно, но полиция часто ничего не сделает и для многих штраф это копейки, у них по 100 нарушений в год и плевать они на все хотели. И такому морду набить гораздо надёжней, чем 500 рублей штрафа.
Опять же проблема системы на лицо.
За избиения переодетых ратуют только имбицилы. Есть категория людей, которые хотят просто кого-то избить. Хотя таких тоже много, но не стоит все в одну кучу складывать.
Когда обощаешь, то сразу ощущение, что все эти призывы одинаковые, но это далеко не так.
Со своими непонятными понятиями, пороками, вредными привычками, оторванностью от жизни, и возможно с амбициями воспитателя и главы семьи?
Если у них был план, то он реализован отменно..