«Тот, кого нужно называть»: хирург Казбек Кудзаев бесплатно дарит новую жизнь детям с ДЦП

Расходы на реабилитацию и, непосредственно, операцию взяла на себя Школа доктора Кудзаева. Но самое интересное, что такую помощь хирург оказывает регулярно. В одном из интервью он рассказал, кому предоставляет бесплатно такой жизненно важный подарок.

По его словам, его клиника бесплатно лечит детей с ДЦП, а также малышей до трех лет, страдающих «заячьей губой». Средства на эти цели берутся от богатых клиентов, которые обращаются для проведения эстетических операций, вроде увеличения груди, за весьма солидные суммы.