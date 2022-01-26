FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5610 постов • 832 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
«Тот, кого нужно называть»: хирург Казбек Кудзаев бесплатно дарит новую жизнь детям с ДЦП

«Тот, кого нужно называть»: хирург Казбек Кудзаев бесплатно дарит новую жизнь детям с ДЦП (10 фото + 4 видео)

Автор:
26 января 2022 08:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Истории врачей   Казбек Кудзаев   Республика Северная Осетия — Алания   врач от бога   хирурги   
487
10
4

Сейчас, когда ежедневно появляются негативные новости о тех, «кого нельзя называть», на всех представителей кавказских национальностей легка жирная черная тень. Однако есть те, о ком по-настоящему стоит говорить. Например, о хирурге из Владикавказа Казбеке Кудзаеве.

В прошлый четверг талантливый врач бесплатно прооперировал 13-летнюю Мавлуду из Узбекистана, страдавшую тяжелой формой ДЦП. Девочка с самого рождения могла передвигаться только на четвереньках. К слову, всё прошло успешно, и пластические хирурги смогли ей вернуть возможность жить по-человечески.

Расходы на реабилитацию и, непосредственно, операцию взяла на себя Школа доктора Кудзаева.  Но самое интересное, что такую помощь хирург оказывает регулярно. В одном из интервью он рассказал, кому предоставляет бесплатно такой жизненно важный подарок.


По его словам, его клиника бесплатно лечит детей с ДЦП, а также малышей до трех лет, страдающих «заячьей губой». Средства на эти цели берутся от богатых клиентов, которые обращаются для проведения эстетических операций, вроде увеличения груди, за весьма солидные суммы.



Получается, что, таким образом, Кудзаев сразу убивает двух зайцев: дарит кому-то желанную красоту и спасает очередную детскую жизнь. Сам доктор не раз говорил, что любит хвастаться своими достижениями, но здесь бесспорно есть чем.


Больше всего он гордится операцией, сделанной в феврале 2020 году ребенку, которой было всего 15 дней. Во время кесарева сечения малышка получила перелом бедра, поэтому хирург без раздумий взялся помочь своей самой молодой пациентке.

Самой возрастной оказалась женщина в возрасте 114 лет, которой также была нужна операция на бедро. К слову, именно благодаря Кудзаеву женщина вновь смогла ходить.

Всего о врача в арсенале 160 видов операций, связанных с ортопедией, травматологией, эстетической и реконструктивной хирургией. При этом, он не скрывает своего мастерства и охотно делится опытом, желания иметь достойных конкурентов во врачебной практике.

Такой подход и отношение к людям во многом связаны с его жизненным принципом, о котором он также неоднократно заявлял: «Деньги у хирурга не должны быть на первом месте. Иначе он их потратит на адвокатов».


Кудзаеву регулярно пророчат становление министром здравоохранения Северной Осетии, но сам он этого не хочет, поскольку справедливо считает систему порочной. 

«Даже бездарного главврача не уволишь: начнутся звонки от покровителей; денег выделяют мало — часть бюджета разворовывают», - заявлял хирург. По его мнению, без финансов любое дело превратится в пустую болтовню. Именно поэтому он предпочитает лечить детей, к которым относится как к своим.


Согласитесь, достойный образец для подражания? Жаль только, что подобных представителей хирургии и тех, «кого нельзя называть», уж больно мало.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Истории врачей   Казбек Кудзаев   Республика Северная Осетия — Алания   врач от бога   хирурги   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
67k
parallax Полчаса назад
Радует, что среди горцев есть достойные люди. Только это вряд ли поправит негативный имидж кавказских народов, основательно потрёпаный обильным числом выродков, творящих беспрелел на просторах страны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Из головы китайца удалили 12-сантиметрового червя Из головы китайца удалили 12-сантиметрового червя Заманчивая акция: петербургская ветклиника предложила бесплатно кастрировать мужей-изменников Заманчивая акция: петербургская ветклиника предложила бесплатно кастрировать мужей-изменников Хирург рисует мультяшек на послеоперационных повязках, чтобы поднять маленьким пациентам настроение Хирург рисует мультяшек на послеоперационных повязках, чтобы поднять маленьким пациентам настроение Мальчик жаловался на боли в горле – причиной оказался паразит Мальчик жаловался на боли в горле – причиной оказался паразит Китайский хирург уснул прямо на полу в операционной Китайский хирург уснул прямо на полу в операционной
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24354



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
38
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Сибирская кошка: Наш ответ мейн-куну. Русский вариант морозостойкой сверхпушистой породы
3
51
Сибирская кошка: Наш ответ мейн-куну. Русский вариант морозостойкой сверхпушистой породы
Набирающие популярность в сообществах
Впервые не завидую Петербургу
0
33
Впервые не завидую Петербургу
15 знаменитостей, чья сообразительность спасла их от досадного провала на публике
0
28
15 знаменитостей, чья сообразительность спасла их от досадного провала на публике
Дом студента, или храм науки: что представляет собой главный университет страны
Дом студента, или храм науки: что представляет собой главный университет страны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В нищете, да не в обиде
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#аварии#подборка#интересное#автомир#Приколы#СССР#деньги
#фото#факты#животные#дтп#в мире#автомобили#Россия#голливуд#США#фейл
#прикол#ватермарк#люди#авто аварии#Ynews#кино#картинки#дети#фотографии#авария

На что жалуетесь?

Вернуться