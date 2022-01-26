«Тот, кого нужно называть»: хирург Казбек Кудзаев бесплатно дарит новую жизнь детям с ДЦП

Сейчас, когда ежедневно появляются негативные новости о тех, «кого нельзя называть», на всех представителей кавказских национальностей легка жирная черная тень. Однако есть те, о ком по-настоящему стоит говорить. Например, о хирурге из Владикавказа Казбеке Кудзаеве.
В прошлый четверг талантливый врач бесплатно прооперировал 13-летнюю Мавлуду из Узбекистана, страдавшую тяжелой формой ДЦП. Девочка с самого рождения могла передвигаться только на четвереньках. К слову, всё прошло успешно, и пластические хирурги смогли ей вернуть возможность жить по-человечески.
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Расходы на реабилитацию и, непосредственно, операцию взяла на себя Школа доктора Кудзаева. Но самое интересное, что такую помощь хирург оказывает регулярно. В одном из интервью он рассказал, кому предоставляет бесплатно такой жизненно важный подарок.
По его словам, его клиника бесплатно лечит детей с ДЦП, а также малышей до трех лет, страдающих «заячьей губой». Средства на эти цели берутся от богатых клиентов, которые обращаются для проведения эстетических операций, вроде увеличения груди, за весьма солидные суммы.
Получается, что, таким образом, Кудзаев сразу убивает двух зайцев: дарит кому-то желанную красоту и спасает очередную детскую жизнь. Сам доктор не раз говорил, что любит хвастаться своими достижениями, но здесь бесспорно есть чем.
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Больше всего он гордится операцией, сделанной в феврале 2020 году ребенку, которой было всего 15 дней. Во время кесарева сечения малышка получила перелом бедра, поэтому хирург без раздумий взялся помочь своей самой молодой пациентке.
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Самой возрастной оказалась женщина в возрасте 114 лет, которой также была нужна операция на бедро. К слову, именно благодаря Кудзаеву женщина вновь смогла ходить.
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Всего о врача в арсенале 160 видов операций, связанных с ортопедией, травматологией, эстетической и реконструктивной хирургией. При этом, он не скрывает своего мастерства и охотно делится опытом, желания иметь достойных конкурентов во врачебной практике.
Такой подход и отношение к людям во многом связаны с его жизненным принципом, о котором он также неоднократно заявлял: «Деньги у хирурга не должны быть на первом месте. Иначе он их потратит на адвокатов».
Кудзаеву регулярно пророчат становление министром здравоохранения Северной Осетии, но сам он этого не хочет, поскольку справедливо считает систему порочной.
«Даже бездарного главврача не уволишь: начнутся звонки от покровителей; денег выделяют мало — часть бюджета разворовывают», - заявлял хирург. По его мнению, без финансов любое дело превратится в пустую болтовню. Именно поэтому он предпочитает лечить детей, к которым относится как к своим.
Согласитесь, достойный образец для подражания? Жаль только, что подобных представителей хирургии и тех, «кого нельзя называть», уж больно мало.
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