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Про посыпание горок песком, идиотов и ответственность

Про посыпание горок песком, идиотов и ответственность (1 фото)

Автор:
25 января 2022 18:37
Метки: горки   мнение   чиновники   
706
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В новостях регулярно можно увидеть сюжеты, где какая-нибудь тетенька каталась с горки, врезалась в дерево получила сотряс, а потом дяденька, который тоже там катался, куда-то влетел и сломал руку. А следом возбужденный журналист, заикаясь от ужаса, сообщает, что это все из-за не оборудованных для катания горок, что для катания на картонке горки должны быть подготовлены, аккредитованы и на них обязаны дежурить специальные сотрудники.

Я, глядя на это, всегда умилялся, как взрослые люди не в состоянии даже с горки скатиться, не проехав через травмопункт. Но умилялись не все. На днях в новостях сообщили, что несанкционированные снежные горки Москвы стали засыпать песком и реагентами! Да-да, мы дожили до того, что у нас появился термин «несанкционированная снежная горка», кататься с которой нельзя. Все эти горки за домом, в овраге, на пруду, за гаражами, в карьере, с которых ты с друзьями катался и бед не знал, отныне стали смертельно опасными и обильно посыпаются песком.

Столетиями на Руси дети катались со всего, имеющего наклон и на всем, что скользило. Санкционированность горки определялась на глаз, отсутствием на ней большого числа препятствий. На плохих горках дети, сюрприз, сами не катались ибо нет никакого кайфа врезаться в дерево или машину. Оно же не только больно, но и опасно для жизни, если про это узнает мама.

И кататься на горках выходило, о ужас, без дежурящих на них сотрудников! Дети сами находили пригодные горки и организованно с них катались. Ведь если ты скатился с горы и засиделся, то в корму тебе въезжал ногами следующий пассажир. Если ты лез вверх близко к трассе, то тебя сбивали и ты летел вниз. Если же при этом тебе что-то порвут - см. пункт про маму. Боль мгновенно учила не щелкать клювом, резво двигаться и смотреть по сторонам. А около каждой ледяной горки были накиданы кубометры картонок - бесплатный детский каршеринг! В итоге дети толпой катались с несанкционированных горок и не травмировались. А если вдруг кто-то умудрялся себе что-то сломать, то вердикт окружающих был однозначен: ты дурак, раз даже с горки скатиться не можешь. Забота же взрослых о горках заключалась в том, что они могли залить какой-нибудь склон водой, чтобы кататься детям стало лучше, кататься стало веселее!

Прошли годы, дети сами превратились во взрослых и теперь не могут скатиться, чтобы не получить сотряс, перелом члена и коронавирус. А так как каждый - уникальная личность, которая не может ошибаться и которой все должны, то винит она в своем дебилизме город, горку и лично Путина, который не закрывал собой березу, смягчая удар. Но только не себя. Дебилизм из отклонения перешел в норму. Личность же не может ошибиться! И это не поколение Тик-Тока, это наши ровесники, недавно катавшиеся с горок на капотах, листах линолеума и автопоездах из сцепленных санок. Тридцать лет назад этот пострадавший в неравном бою с горкой отхватил бы дома и на этом все закончилось. Но теперь он вырос и понял что центр Вселенной - это он. И если он (или его детачки, воспитываемые в том же самом миропонимании) катится с горы, то Вселенная должна расступиться, деревья выдохнуть и втянуть животы, а кочки прижаться вправо. А раз этого не происходит, то надо найти виновного и наказать. Потому он идет в соц.сети и пишет возмущенными пальцами гневный пост про горку и злую березу, хотевшую его убить.

Тут же подключаются профессиональные идиоты - журналисты. Им вообще поxеp про что снимать, лишь бы снимать. Снятый репортаж смотрят чиновники, которым вообще похep, что запрещать, лишь бы запрещать. И, в итоге, запрещают горки. Мозг же у чиновника бинарен: если что-то разрешено, то он это запрещает, а если что-то запрещено, то он запрещает это еще сильнее. Ну а чиновник дает указание и ведро песка иностранному дворнику, которому вообще поxеp, что делать, лишь бы снег не чистить.

В итоге, благодаря коллективным усилиям идиотов на всех уровнях, мы бодро движемся к тому, что скоро на город будут только две горки. Платные. Зато по ГОСТу, охраняемые казачьими патрулями, освященные батюшками, с аккредитованными дежурными через метр и со всех сторон обложенные подушками, чтобы дитятко, ни дай Бог, не ушиблось. А старики будут рассказывать молодежи, как идя со школы домой могли по пути скатиться аж с трех разных горок. Дети будут слушать, кивать головами и думать, что совсем уже дед в маразм впал.

P.S.
В психологии есть тест для детей, отлично показывающий их уровень развития. Ребенку дают картинку, где мальчик бежал и ударился о скамейку, и спрашивают: кто виноват? Совсем маленькие дети говорят, что виновата скамейка, которая ударила мальчика. У детей постарше виноват мальчик, который не увидел скамейку. Так вот у многих взрослых до старости так и виновата скамейка.

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Метки: горки   мнение   чиновники   
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9k
MUZSER 3 часа назад
.. Клинт Иствуд о "поколении рыхлых котиков"
в Исландии я был на одном водопаде. Вместе с другими людьми я стоял на небольшой каменной платформе, откуда открывался вид на водопад. У многих были дети. От пропасти нас отделяла только натянутая веревка. И я подумал: в Америке они бы обнесли все сеткой и высоченным забором. У них на уме была бы одна мысль: если кто-нибудь упадет, то тут же появится его адвокат. Но там, в Исландии, люди думают так же, как раньше думали в Америке: если ты упал, ты идиот.
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30k
Растрелли В.В. Полчаса назад
Если с его ребёнком что-то случится на горке, то автор первее всех побежит в суд и СМИ, чтобы те люди, которых он называет идиотами, были наказаны.
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589
Сергей 2 часа назад
Пусть посыпят крыши гаражей, с которых катаются дети. И крутой склон реки, куда на физру ездят наши дети))
Я сам в детстве через это прошел и не забуду старые алюминиевые санки с загнутыми от износа концами на которых мы щеголяли вниз по склону реки. И ничего, живы, здоровы.
А современные дети окутанные такой заботой какието дохляки
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6k
kleyman 2 часа назад
В психологии есть тест для детей, отлично показывающий их уровень развития. Ребенку дают картинку, где мальчик бежал и ударился о скамейку, и спрашивают: кто виноват? Совсем маленькие дети говорят, что виновата скамейка, которая ударила мальчика. У детей постарше виноват мальчик, который не увидел скамейку.

А если подумать головой, то виноват в этой ситуации тот, кто установил скамейку, в месте где бегают маленькие мальчики. И тот, кто дал указание эту скамейку установить. При том не оборудовав её смягчающими удар полосками по периметру.
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9k
Васильевна 2 часа назад
"На плохих горках дети, сюрприз, сами не катались ибо нет никакого кайфа врезаться в дерево или машину. Оно же не только больно, но и опасно для жизни, если про это узнает мама."

Щас! Когда это большинство детей останавливало? Мама не увидит, не узнает - и пошел кататься. И пофиг, что в конце горки проезжая часть с машинами.
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12k
gavrosh 3 часа назад
В юности у нас заливали большую ледяную горку. Молодёж каталась вечером. Самым шиком было разбежаться и съехать на ногах, при этом постоянно тебя пытаются сбить. Если падал, то вниз доезжала весёлая куча-мала)))
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260
Leon Rom gavrosh 2 минуты назад
Нее-а.... Самым шиком было съехать с такой горки на коньках! Стоя а не вприсядку..
Хотя, как Ты описал - тоже очень нехило было.... было.... было давно и неправда
(
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3k
александр 3 часа назад
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5k
tamin 3 часа назад
Раньше были курицы, и когда такая мамаша вопила-все понимали. Курица. А теперь появились мужики насетки. Ведут себя как бабы. Как футболисты. Их ещё не тронули, они уже вопят. Так и с горками и со всем остальным. Молодцы чо.
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15k
Alex ASK 3 часа назад
Естественный отбор,
Ветер северный....
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