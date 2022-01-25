Про посыпание горок песком, идиотов и ответственность

Я, глядя на это, всегда умилялся, как взрослые люди не в состоянии даже с горки скатиться, не проехав через травмопункт. Но умилялись не все. На днях в новостях сообщили, что несанкционированные снежные горки Москвы стали засыпать песком и реагентами! Да-да, мы дожили до того, что у нас появился термин «несанкционированная снежная горка», кататься с которой нельзя. Все эти горки за домом, в овраге, на пруду, за гаражами, в карьере, с которых ты с друзьями катался и бед не знал, отныне стали смертельно опасными и обильно посыпаются песком.



Столетиями на Руси дети катались со всего, имеющего наклон и на всем, что скользило. Санкционированность горки определялась на глаз, отсутствием на ней большого числа препятствий. На плохих горках дети, сюрприз, сами не катались ибо нет никакого кайфа врезаться в дерево или машину. Оно же не только больно, но и опасно для жизни, если про это узнает мама.



И кататься на горках выходило, о ужас, без дежурящих на них сотрудников! Дети сами находили пригодные горки и организованно с них катались. Ведь если ты скатился с горы и засиделся, то в корму тебе въезжал ногами следующий пассажир. Если ты лез вверх близко к трассе, то тебя сбивали и ты летел вниз. Если же при этом тебе что-то порвут - см. пункт про маму. Боль мгновенно учила не щелкать клювом, резво двигаться и смотреть по сторонам. А около каждой ледяной горки были накиданы кубометры картонок - бесплатный детский каршеринг! В итоге дети толпой катались с несанкционированных горок и не травмировались. А если вдруг кто-то умудрялся себе что-то сломать, то вердикт окружающих был однозначен: ты дурак, раз даже с горки скатиться не можешь. Забота же взрослых о горках заключалась в том, что они могли залить какой-нибудь склон водой, чтобы кататься детям стало лучше, кататься стало веселее!



Прошли годы, дети сами превратились во взрослых и теперь не могут скатиться, чтобы не получить сотряс, перелом члена и коронавирус. А так как каждый - уникальная личность, которая не может ошибаться и которой все должны, то винит она в своем дебилизме город, горку и лично Путина, который не закрывал собой березу, смягчая удар. Но только не себя. Дебилизм из отклонения перешел в норму. Личность же не может ошибиться! И это не поколение Тик-Тока, это наши ровесники, недавно катавшиеся с горок на капотах, листах линолеума и автопоездах из сцепленных санок. Тридцать лет назад этот пострадавший в неравном бою с горкой отхватил бы дома и на этом все закончилось. Но теперь он вырос и понял что центр Вселенной - это он. И если он (или его детачки, воспитываемые в том же самом миропонимании) катится с горы, то Вселенная должна расступиться, деревья выдохнуть и втянуть животы, а кочки прижаться вправо. А раз этого не происходит, то надо найти виновного и наказать. Потому он идет в соц.сети и пишет возмущенными пальцами гневный пост про горку и злую березу, хотевшую его убить.



Тут же подключаются профессиональные идиоты - журналисты. Им вообще поxеp про что снимать, лишь бы снимать. Снятый репортаж смотрят чиновники, которым вообще похep, что запрещать, лишь бы запрещать. И, в итоге, запрещают горки. Мозг же у чиновника бинарен: если что-то разрешено, то он это запрещает, а если что-то запрещено, то он запрещает это еще сильнее. Ну а чиновник дает указание и ведро песка иностранному дворнику, которому вообще поxеp, что делать, лишь бы снег не чистить.



В итоге, благодаря коллективным усилиям идиотов на всех уровнях, мы бодро движемся к тому, что скоро на город будут только две горки. Платные. Зато по ГОСТу, охраняемые казачьими патрулями, освященные батюшками, с аккредитованными дежурными через метр и со всех сторон обложенные подушками, чтобы дитятко, ни дай Бог, не ушиблось. А старики будут рассказывать молодежи, как идя со школы домой могли по пути скатиться аж с трех разных горок. Дети будут слушать, кивать головами и думать, что совсем уже дед в маразм впал.



P.S.

В психологии есть тест для детей, отлично показывающий их уровень развития. Ребенку дают картинку, где мальчик бежал и ударился о скамейку, и спрашивают: кто виноват? Совсем маленькие дети говорят, что виновата скамейка, которая ударила мальчика. У детей постарше виноват мальчик, который не увидел скамейку. Так вот у многих взрослых до старости так и виновата скамейка.

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