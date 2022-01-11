Горкам - бой! Ростехнадзор объявил войну снежным горкам "не по ГОСТу"

На такое резко негативное отношение администраций парков и управляющих компаний к зимней забаве россиян повлияли новые правила сертификации детских аттракционов, предусматривающие штрафы за невыполнение предписанных условий. По закону штраф от Ростехнадзора за самовольно построенную горку физлицу до 2 тыс.руб., юридическому до 300 тыс. руб.

Вообще, новый ГОСТ начал действовать в 2020 году, но особенно активно воплощать его в жизнь начали в конце прошлого года. Ведь отныне право на существование имеют только «безопасные устройства для развлечений из дерева, льда или их комбинации».

Теперь, если горка выше 40 см (а делать меньше смысла не имеет) - она аттракцион и требует, чтобы ее ставили с соблюдением ГОСТа и сертифицировали, - пишет "Комсомольская правда".

«ГОСТ – самый строгий, в нем регламентированы не только материал, наклон, форма спуска и выката, но и даже позы, в которых можно кататься: только сидя лицом вперед или лежа головой назад. Можно цепью, но только сидя, и чтобы ребенок был впереди. На горке запрещено находиться в очках и стоять вдоль выката. Сама конструкция должна проходить ежедневный техосмотр, а за катанием должен наблюдать администратор и вести журнал эксплуатации. Но главное – заливать горку можно только питьевой водой», - рассказывает РЕН ТВ.