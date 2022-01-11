Горкам - бой! Ростехнадзор объявил войну снежным горкам "не по ГОСТу"

Если вы по возрасту помните еще те времена, когда зимой горки заливали водой, катались с них на картонках, на кусках линолеума, вместе, по одному, на ногах, вниз головой… падали, разбивали носы и никому ничего за это не было, то можете вздохнуть и навсегда забыть. Потому что нелегальные горки объявлены вне закона и борьба с ними идет по всем коммунальным фронтам.
На такое резко негативное отношение администраций парков и управляющих компаний к зимней забаве россиян повлияли новые правила сертификации детских аттракционов, предусматривающие штрафы за невыполнение предписанных условий. По закону штраф от Ростехнадзора за самовольно построенную горку физлицу до 2 тыс.руб., юридическому до 300 тыс. руб.
Вообще, новый ГОСТ начал действовать в 2020 году, но особенно активно воплощать его в жизнь начали в конце прошлого года. Ведь отныне право на существование имеют только «безопасные устройства для развлечений из дерева, льда или их комбинации».
Теперь, если горка выше 40 см (а делать меньше смысла не имеет) - она аттракцион и требует, чтобы ее ставили с соблюдением ГОСТа и сертифицировали, - пишет "Комсомольская правда".
«ГОСТ – самый строгий, в нем регламентированы не только материал, наклон, форма спуска и выката, но и даже позы, в которых можно кататься: только сидя лицом вперед или лежа головой назад. Можно цепью, но только сидя, и чтобы ребенок был впереди. На горке запрещено находиться в очках и стоять вдоль выката. Сама конструкция должна проходить ежедневный техосмотр, а за катанием должен наблюдать администратор и вести журнал эксплуатации. Но главное – заливать горку можно только питьевой водой», - рассказывает РЕН ТВ.
Обращение корреспондента КП к управляющей компании в ВАО Москвы с просьбой поставить во дворе сертифицированную горку, услышано не было.
— Горка обойдется в 100 тысяч рублей минимум! — отрезала тетенька из «управляйки» на том конце телефонной линии. — Вы долг за ЖКХ по своему дому видели?
— Так снег вроде бы бесплатный. Воды я вам дам. Дворникам уж оплатите два часа сверхурочной работы.
— Из снега строить нельзя. Можно только деревянные. Они дорогие!
Технические условия, паспорт изделия, руководство по эксплуатации, обоснование безопасности, декларация о соответствии с протоколом испытаний. Десятки документов понадобится оформить, если вы решили сколотить горку самостоятельно или заказать ее каким-нибудь столярам. Можно найти добросовестную российскую компанию-изготовителя горок-аттракционов, которая сертифицировала свои изделия. Тогда делать бумаги не потребуется. Но хорошая горка все равно выйдет в те самые 100 тыс.руб., - выяснила КП.
А если все так сложно, то зачем мучаться, скажете вы? Можно ведь покататься в парках?
Да, но в этом году официальных горок, с которых разрешено кататься по всем правилам в парках Москвы открыто чуть больше десятка на всю столицу. Нет, традиционных горок в парке «Сокольники», «Измайловском», «Красной Пресне» и т.д.
С катанием на «ватрушках» со стихийных склонов коммунальщики борются выводя из горки из строя - в основном, посыпая песком и гравием.
"Московский Комсомолец" пишет о "горочном противостоянии" в парке на Ходынском поле: там имеется большой и достаточно ровный склон, который, как говорит администрация парка, не предназначен для катания, а является просто ландшафтным объектом. Кататься с него в этом году не разрешают, поэтому горожане попытались «мигрировать» на другие склоны, технически более опасные (в частности, поросшие деревьями и ведущие к дорогам). Администрация «воюет» и на новых направлениях...
Директор парка «Ходынское поле» Рустам Клочков в ответ на претензии почему в парке нет "официальной" горки отвечает следующее: «Предварительный проект (оборудованной горки для катания. — «МК») уже согласован. Ждем согласования основного проекта. Кто-то пишет, что надо было раньше; отвечу — если б все было так просто, все бы уже было готово. Как только выйдет согласованный основной проект, мы найдем оператора и начнем оборудование склона».
То, что горка для катания, скорее всего, будет платной — раз речь зашла об «операторе» и специальном оборудовании склона, — как раз и составляет один из главных конфликтных моментов в этой истории, причем не только на Ходынке, но и по всей Москве, - пишет МК.
Между тем, количество травм, полученных детьми при катании со стихийных склонов продолжает расти, как впрочем, и каждый год.
Недавно на перегоне между железнодорожными станциями «Болшево – Зеленый Бор» пятилетняя девочка из Королева скатилась с горки на глазах родителей и головой ударилась о колеса проходящей электрички. Выжила, но пришлось делать трепанацию черепа. На Каширском шоссе в Москве 15-летний подросток насмерть разбился на тюбе о дерево.
В подмосковном Серпухове мужчина обтянул столб матрасом, чтобы дети не покалечились, врезаясь в него при спуске с горы.
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В Московской областной думе даже подняли вопрос о наказании для родителей, которые допускают катание детей на необустроенных горках. Но уже сейчас в зависимости от тяжести травмы ребенка, родителей могут оштрафовать за ненадлежащее исполнение своих обязанностей (500 руб.), либо покарать по уголовным статьям за оставление в опасности или неисполнение обязанностей по воспитанию (до трех лет лишения свободы).
Чем закончится "горочное противостояние" москвичей и чиновников, сказать трудно. Скорее всего, снег расстает раньше и победителей не будет. До следующей зимы.
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исходя из этого же поста: касается только платных атракционов.
и это ХОРОШО! ибо нефиг брать с людей деньги за небезопасные атракционы.
кто лепил с детишками горки или с бугра катался, тех это не касается.
можете дальше продолжать. на свой страх и риск.
как и было в нашем детстве. мы вообще на дорогу катались. ещё и удивлялись чего нас там менты гоняли)))
одна девчонка попала под Камаз. проскочила между осей. не пострадала совсем. была офигенно крутая у нас во дворе какое-то время.
только камазист заикаться стал.. тоже с нашего двора мужик.
шо за говномётство тут???
проблем больше нету видать.
Вот мы сейчас смеёмся над всякими пендосами с их дурацкими законами, а сами потихоньку приходим к тому же самому.
Я сам лично неоднократно на проезжую часть вылетал на санках с горки от дома, пока наши родители не собрались и не сделали снежный барьер. Как под машину не залетел до сих пор удивляюсь.
А так я когда мелкий был, лежал с сотрясением мозга в детской больничке, (1992-й) много было упавших с деревьев, гаражей, итд. Не помню, чтобы в моем возрасте можно было свободно посетить скалодром и позаниматься с тренером. Сейчас в Жести из-за ковида закрыли, жаль, старший сын ходил. 1.5часа тренировки - на пару дней хватало выброса адреналина.
. А внизу речка. Не успел спрыгнуть. Мог и искупаться ))))))) а кто завернет. Тот стоит возле костра. Сохнет. Что бы домой не идти. А то мать заругает )))))))))))
В поселке Инской в Кузбассе есть такой дядя Лёня, он каждую зиму строит горки, кстати, не так давно выиграл в телешоу миллион на ледовый каток. Вот он удивится, что ГОСТы на горки есть...