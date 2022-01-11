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Горкам - бой! Ростехнадзор объявил войну снежным горкам "не по ГОСТу"

Горкам - бой! Ростехнадзор объявил войну снежным горкам "не по ГОСТу" (4 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2022 17:01
Сообщество : Жить в России
Метки: ГОСТ   Ростехнадзор   аттракционы   горки   зима в москве   парки москвы   
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Если вы по возрасту помните еще те времена, когда зимой горки заливали водой, катались с них на картонках, на кусках линолеума, вместе, по одному, на ногах, вниз головой… падали, разбивали носы и никому ничего за это не было, то можете вздохнуть и навсегда забыть. Потому что нелегальные горки объявлены вне закона и борьба с ними идет по всем коммунальным фронтам.

На такое резко негативное отношение администраций парков и управляющих компаний к зимней забаве россиян повлияли новые правила сертификации детских аттракционов, предусматривающие штрафы за невыполнение предписанных условий. По закону штраф от Ростехнадзора за самовольно построенную горку физлицу до 2 тыс.руб., юридическому до 300 тыс. руб.

Вообще, новый ГОСТ начал действовать в 2020 году, но особенно активно воплощать его в жизнь начали в конце прошлого года. Ведь отныне право на существование имеют только «безопасные устройства для развлечений из дерева, льда или их комбинации».

Теперь, если горка выше 40 см (а делать меньше смысла не имеет) - она аттракцион и требует, чтобы ее ставили с соблюдением ГОСТа и сертифицировали, - пишет "Комсомольская правда".

«ГОСТ – самый строгий, в нем регламентированы не только материал, наклон, форма спуска и выката, но и даже позы, в которых можно кататься: только сидя лицом вперед или лежа головой назад. Можно цепью, но только сидя, и чтобы ребенок был впереди. На горке запрещено находиться в очках и стоять вдоль выката. Сама конструкция должна проходить ежедневный техосмотр, а за катанием должен наблюдать администратор и вести журнал эксплуатации. Но главное – заливать горку можно только питьевой водой», - рассказывает РЕН ТВ.

Обращение корреспондента КП к управляющей компании в ВАО Москвы с просьбой поставить во дворе сертифицированную горку, услышано не было.

— Горка обойдется в 100 тысяч рублей минимум! — отрезала тетенька из «управляйки» на том конце телефонной линии. — Вы долг за ЖКХ по своему дому видели?

— Так снег вроде бы бесплатный. Воды я вам дам. Дворникам уж оплатите два часа сверхурочной работы.

— Из снега строить нельзя. Можно только деревянные. Они дорогие!

Технические условия, паспорт изделия, руководство по эксплуатации, обоснование безопасности, декларация о соответствии с протоколом испытаний. Десятки документов понадобится оформить, если вы решили сколотить горку самостоятельно или заказать ее каким-нибудь столярам. Можно найти добросовестную российскую компанию-изготовителя горок-аттракционов, которая сертифицировала свои изделия. Тогда делать бумаги не потребуется. Но хорошая горка все равно выйдет в те самые 100 тыс.руб., - выяснила КП.

А если все так сложно, то зачем мучаться, скажете вы? Можно ведь покататься в парках?

Да, но в этом году официальных горок, с которых разрешено кататься по всем правилам в парках Москвы открыто чуть больше десятка на всю столицу. Нет, традиционных горок в парке «Сокольники», «Измайловском», «Красной Пресне» и т.д.

С катанием на «ватрушках» со стихийных склонов коммунальщики борются выводя из горки из строя - в основном, посыпая песком и гравием.

"Московский Комсомолец" пишет о "горочном противостоянии" в парке на Ходынском поле: там имеется большой и достаточно ровный склон, который, как говорит администрация парка, не предназначен для катания, а является просто ландшафтным объектом. Кататься с него в этом году не разрешают, поэтому горожане попытались «мигрировать» на другие склоны, технически более опасные (в частности, поросшие деревьями и ведущие к дорогам). Администрация «воюет» и на новых направлениях...

Директор парка «Ходынское поле» Рустам Клочков в ответ на претензии почему в парке нет "официальной" горки отвечает следующее: «Предварительный проект (оборудованной горки для катания. — «МК») уже согласован. Ждем согласования основного проекта. Кто-то пишет, что надо было раньше; отвечу — если б все было так просто, все бы уже было готово. Как только выйдет согласованный основной проект, мы найдем оператора и начнем оборудование склона».

То, что горка для катания, скорее всего, будет платной — раз речь зашла об «операторе» и специальном оборудовании склона, — как раз и составляет один из главных конфликтных моментов в этой истории, причем не только на Ходынке, но и по всей Москве, - пишет МК.

Между тем, количество травм, полученных детьми при катании со стихийных склонов продолжает расти, как впрочем, и каждый год.

Недавно на перегоне между железнодорожными станциями «Болшево – Зеленый Бор» пятилетняя девочка из Королева скатилась с горки на глазах родителей и головой ударилась о колеса проходящей электрички. Выжила, но пришлось делать трепанацию черепа. На Каширском шоссе в Москве 15-летний подросток насмерть разбился на тюбе о дерево.

В подмосковном Серпухове мужчина обтянул столб матрасом, чтобы дети не покалечились, врезаясь в него при спуске с горы.

В Московской областной думе даже подняли вопрос о наказании для родителей, которые допускают катание детей на необустроенных горках. Но уже сейчас в зависимости от тяжести травмы ребенка, родителей могут оштрафовать за ненадлежащее исполнение своих обязанностей (500 руб.), либо покарать по уголовным статьям за оставление в опасности или неисполнение обязанностей по воспитанию (до трех лет лишения свободы).

Чем закончится "горочное противостояние" москвичей и чиновников, сказать трудно. Скорее всего, снег расстает раньше и победителей не будет. До следующей зимы.

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Метки: ГОСТ   Ростехнадзор   аттракционы   горки   зима в москве   парки москвы   
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1k
niva_alex Час назад
Хорошо что я вырос на горках и катках без ГОСТа, и дети тоже, внуков пока нет.
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3k
portroy 18 минут назад
Так пойдет, скоро придется разрешение посрать получать в ментовке или ЖЭКе))) И только за отдельную плату, а раз в месяц будет сортирный контролер приходить, проверять не истек ли сертификат на унитаз и на жопу)))
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1k
Алексей Попов 24 минуты назад
Сказочные д......ы работают в Ростехнадзоре - но живут (и неплохо) за наш с вами счет...
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5k
VL 24 минуты назад
Я плАчу от счастья, что в моё детство, детство наших,моих детей, не было идиотов из Гостехнадзора.
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120k
arek14 Полчаса назад
Я думал,что у нас в Германии задолбали насчёт предписаний и регламентов,а там у вас в России ваще писец.
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43k
Элек Мек Полчаса назад
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8k
Мистер Фикс Полчаса назад
А почему заливать именно питьевой? Босиком кататься будут?
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13k
Владислав Грецов Полчаса назад
сколько же народа у нас всякой уйней занимается....скоро каждый чих распишут...
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51k
stabskapitan Полчаса назад
Недели две назад половина здешних комментаторов возмущалась прямо противоположным. Кому интересно найдите пост где ребенок погиб в Подмосковье катаясь на горке. Вы или трусы или крестик.
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593
Leonid 40 минут назад
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47k
Albert GER 42 минуты назад
не морочте людям голову.
исходя из этого же поста: касается только платных атракционов.
и это ХОРОШО! ибо нефиг брать с людей деньги за небезопасные атракционы.
кто лепил с детишками горки или с бугра катался, тех это не касается.
можете дальше продолжать. на свой страх и риск.
как и было в нашем детстве. мы вообще на дорогу катались. ещё и удивлялись чего нас там менты гоняли)))
одна девчонка попала под Камаз. проскочила между осей. не пострадала совсем. была офигенно крутая у нас во дворе какое-то время.
только камазист заикаться стал.. тоже с нашего двора мужик.

шо за говномётство тут???
проблем больше нету видать.
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6k
Invertor 42 минуты назад
Даже не знаю, куда пожаловаться на эти горки, в Госдуму или в Кащенко? Поможет...? или это одна организация7
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8k
Ivan 51 минуту назад
ИБД...
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2k
Александр Алехин Час назад
О боги. И эти люди называют американцев тупыми.
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21k
Ватаку Накомоде Час назад
В любом случае делается все либо ради выгоды, либо ради показухи и имитации полезной деятельности. Но уж точно не из здравого смысла.
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4k
Алексей Час назад
Я конечно не совкодрочер, но с ностальгией вспоминаю своё детство, когда небыло такого толпоэпизма, как ГОСТ на кучу снега. Сформировали из кучи снега типа склон, залили водой(не питьевой, а какой придётся), и катайся до усрачки, до синих соплей. А если пидзанулся хлебальником об лёд, то сам виноват. И никакие яжематери не бежали разбираться по этому поводу в ЖЭК, ТСЖ и прочие ЁКЛМН и не писали в Спортлото.
Вот мы сейчас смеёмся над всякими пендосами с их дурацкими законами, а сами потихоньку приходим к тому же самому.
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3k
Слава Андреев Час назад
Ха ха ха. Как мы раньше катались. На холодильнике. На огромных листах нержавейки. Толпа народа. Там можно было легко срезать ноги человеку. Если по дороге попадётся. Снимали железо с труб водоснабжения. И гоняли
. А внизу речка. Не успел спрыгнуть. Мог и искупаться ))))))) а кто завернет. Тот стоит возле костра. Сохнет. Что бы домой не идти. А то мать заругает )))))))))))
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2k
tessio Час назад
А что вы хотели? Все как в европах - все по закону (ну на бумаге). Мы катались с насыпи ЖД - метров 15, и руки ноги ломали, но поколение 80-ых: детей много их не жалко, а теперь дети в массовом порядке по одному на семью, их жалко, а родители ещё чего и в суд подадут... Сарказм и ирония, но всё по велению времени.
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6k
Игорь Мочалов Час назад
Пипец, а нечищенные тротуары и дороги пипец какие безопасные и соответствующие ГОСТу!
В поселке Инской в Кузбассе есть такой дядя Лёня, он каждую зиму строит горки, кстати, не так давно выиграл в телешоу миллион на ледовый каток. Вот он удивится, что ГОСТы на горки есть...
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8k
Barachek_Obachek Час назад
Плохие дороги мимо, горки важнее
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120
Akabushkin Petr Час назад
Зачем вам горки, вам Сергей Семёнович же весёлые скользкие дорожки по всей Москве наделал.
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