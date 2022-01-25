В Польше задержали туристку, отдавшую нацистское приветствие у ворот Аушвица

Лагерь Аушвиц был местом убийства 1,1 миллиона человек. Нацисты построили его в 1939 году, после того, как вторглись в сентябре того же года в Польшу.



Сегодня в этом месте находится музей Холокоста.



Почти миллион убитых в лагере были евреями - они были уничтожены нацистами в рамках политики "Окончательное решение еврейского вопроса", направленной на полное искоренение евреев в Европе.