В Польше задержали туристку, отдавшую нацистское приветствие у ворот Аушвица

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29-летняя жительница Нидерландов, приехавшая с мужем в туристическую поездку в Польшу, была арестована по обвинению в нацистской пропаганде и оштрафована властями. Она сфотографировалась у ворот лагеря смерти Аушвиц с рукой, вытянутой в нацистском приветствии.
По сообщению информационного агентства PAP, 29-летняя женщина позировала на фотографии, сделанной ее мужем. Позже она назвала произошедшее "дурной шуткой".
Оскорбительная фотография была сделана у ворот с печально известной надписью Arbeit Macht Frei ("Работа освобождает").
Оскорбительная фотография была сделана у ворот с печально известной надписью Arbeit Macht Frei ("Работа освобождает").
Лагерь Аушвиц был местом убийства 1,1 миллиона человек. Нацисты построили его в 1939 году, после того, как вторглись в сентябре того же года в Польшу.
Сегодня в этом месте находится музей Холокоста.
Почти миллион убитых в лагере были евреями - они были уничтожены нацистами в рамках политики "Окончательное решение еврейского вопроса", направленной на полное искоренение евреев в Европе.
Сегодня в этом месте находится музей Холокоста.
Почти миллион убитых в лагере были евреями - они были уничтожены нацистами в рамках политики "Окончательное решение еврейского вопроса", направленной на полное искоренение евреев в Европе.
Подавляющее большинство убийств было совершено с помощью газовых камер в лагере, но многие умерли от голода, болезней и даже медицинских опытов в лагере смерти.
Советские войска освободили лагерь в начале 1945 года.
Польша ранее считала уголовным преступлением обвинение польского государства в соучастии в нацистских военных преступлениях и карала за это тремя годами лишения свободы, но после резкой критики этот закон отменили.
Советские войска освободили лагерь в начале 1945 года.
Польша ранее считала уголовным преступлением обвинение польского государства в соучастии в нацистских военных преступлениях и карала за это тремя годами лишения свободы, но после резкой критики этот закон отменили.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews аушвиц мемориальный комплекс Аушвиц нацистское приветствие нехорошо получилось туристы фото на память
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