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В Польше задержали туристку, отдавшую нацистское приветствие у ворот Аушвица

В Польше задержали туристку, отдавшую нацистское приветствие у ворот Аушвица (3 фото)

Автор:
25 января 2022 15:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   аушвиц   мемориальный комплекс Аушвиц   нацистское приветствие   нехорошо получилось   туристы   фото на память   
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3
29-летняя жительница Нидерландов, приехавшая с мужем в туристическую поездку в Польшу, была арестована по обвинению в нацистской пропаганде и оштрафована властями. Она сфотографировалась у ворот лагеря смерти Аушвиц с рукой, вытянутой в нацистском приветствии.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   аушвиц   мемориальный комплекс Аушвиц   нацистское приветствие   нехорошо получилось   туристы   фото на память   
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5
Renats Railis 2 часа назад
На Украине, да и у нас в Латвии, этот жест далеко не редко демонстрируют и никто за это никого не наказывает. Несут наши nazi всякую пургу, мол, это "от сердца к солнцу", но истинный смысл преклонения перед нацистскими идеями и почитание предков, что из числа нацистских же прислужников, ни у кого из адекватных людей не вызывает сомнения.
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50k
smakido Полчаса назад
Результаты переписывания Второй мировой войны, замалчивание роли Советского Союза и Красной Армии в победе над фашизмом и освобождении Европы, да и всего мира от порабощения фашистской Германии - на лицо! Толи ещё будет!...
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12k
Элитный тигр Час назад
Оооо пля, а марши нациков в [мат] и Хохлоине - это другое???
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641
Вадим В. Новоженов Час назад
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1k
Леший Час назад
грёбаная европа.......
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2k
Иван Час назад
Ссылка www.youtube.com
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154
Foma Kiniaev 2 часа назад
В Нидерландах тоже клей для обоев
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2k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Края утеряны напрочь! "Дурная шутка" получилась у её родителей в момент зачатия этой нидерландки!
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12k
Александр 2 часа назад
Пусть в Куев едет, там можно зиговать сколько угодно.
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