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На Шри-Ланке слоны роются на помойках в поисках еды

На Шри-Ланке слоны роются на помойках в поисках еды (5 фото)

Автор:
15 января 2022 08:55
Сообщество : Животные
Метки: в мире   вымирание   еда   животные   свалка   слон   слоны   фото   
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Находящиеся под угрозой исчезновения слоны копаются в поисках еды на свалке, что в последнее время только усиливает опасения за их благополучие.

В минувшие выходные двое слонов погибли, наевшись пластиковых изделий, которые они нашли на открытой свалке в Паллаккаду, восточная Шри-Ланка.

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Местные эксперты говорят, что число погибших за последние 8 лет достигло числа в примерно 20 особей.

По словам местных учёных, в их желудках было обнаружено большое количество пластика.

«Полиэтилен, пищевые обёртки, пластик, другие неперевариваемые продукты и вода были единственными вещами, которые мы смогли обнаружить при вскрытии», — сказал ветеринар Нихал Пушпакумара (Nihal Pushpakumara).


«Нормальная пища, которую едят и переваривают слоны, выявлена не была», — добавил он.

Отметим, что численность слонов в стране сократилась примерно с 14 тысяч в 19 веке до 6 тысяч в 2011 году.



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Метки: в мире   вымирание   еда   животные   свалка   слон   слоны   фото   
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259
kolobok263 55 минут назад
mlяять, у них слоники на помойке пасутся, трагедия, а у нас пенсионеры, у кого детей нет, всю жизнь пахавшие на государство, по помойкам питаются
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kolobok263 ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 9 минут назад
Глаза разуй
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