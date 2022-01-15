На Шри-Ланке слоны роются на помойках в поисках еды

«Полиэтилен, пищевые обёртки, пластик, другие неперевариваемые продукты и вода были единственными вещами, которые мы смогли обнаружить при вскрытии», — сказал ветеринар Нихал Пушпакумара (Nihal Pushpakumara).

«Нормальная пища, которую едят и переваривают слоны, выявлена не была», — добавил он.