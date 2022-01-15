На Шри-Ланке слоны роются на помойках в поисках еды

Находящиеся под угрозой исчезновения слоны копаются в поисках еды на свалке, что в последнее время только усиливает опасения за их благополучие.
В минувшие выходные двое слонов погибли, наевшись пластиковых изделий, которые они нашли на открытой свалке в Паллаккаду, восточная Шри-Ланка.
Местные эксперты говорят, что число погибших за последние 8 лет достигло числа в примерно 20 особей.
По словам местных учёных, в их желудках было обнаружено большое количество пластика.
«Полиэтилен, пищевые обёртки, пластик, другие неперевариваемые продукты и вода были единственными вещами, которые мы смогли обнаружить при вскрытии», — сказал ветеринар Нихал Пушпакумара (Nihal Pushpakumara).
«Нормальная пища, которую едят и переваривают слоны, выявлена не была», — добавил он.
Отметим, что численность слонов в стране сократилась примерно с 14 тысяч в 19 веке до 6 тысяч в 2011 году.
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