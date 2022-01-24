Как 19-летняя летчица стала самой молодой кругосветной путешественницей в истории

Трудностей было немало: например, как-то раз Заре пришлось локтем удерживать фонарь кабины самолета на скорости 290 километров в час. Еще она рыбачила на Аляске и провела целый месяц в деревне в Хабаровском крае, где никто не говорил на английском, и компанию ей составляла лишь потрепанная книга «Джейн Эйр». В Южно-Китайском море ее поджидал тайфун, в Калифорнии — лесные пожары, а в Баринговом проливе — температура -35 градусов, из-за которой ее самолет покрылся слоем льда толщиной 2,5 сантиметра. В небе над Нью-Мексико у нее отказал датчик скорости, заклинило шасси, и она провела Рождество в одиночестве, меняя проколотую шину в Сингапуре. А затем, по пути в Индонезию, совсем рядом с левым крылом «Шарки» ударила молния. Может, еще что-то?..

«Да, я на собственном горьком опыте убедилась, что нельзя брать с собой в кабину шоколад», —смеется она спустя 24 часа после приземления в Бельгии, где ее встретили как героя.

Она отправилась в путешествие 18 августа прошлого года. Весь последний день перед взлетом она тренировалась выбираться из погруженного в воду вертолета.

«Перед тем, как взлететь, я очень нервничала, — говорит Зара. — У меня было ощущение, что я уже никогда не вернусь домой».

Зара предпочитает не думать о том, что ее смелость и жажда приключений могли стоить ей жизни. Вместо этого она вошла в историю: Зара стала самой молодой женщиной, совершившей одиночное кругосветное путешествие, а также первой женщиной, совершившей путешествие на сверхлегком самолете. Так она дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса до того, как поступила в университет.

Зара начала планировать свое эпическое путешествие, которое должно было занять всего лишь три с половиной месяца, после окончания школы в Манчестере, Англия. Она связалась с 500 компаниями с просьбой спонсировать ее, и то, что откликнулись лишь 20 из них, многое говорило о ее шансах на успех.