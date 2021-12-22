Как выглядит жизнь на острове Рождества в сезон миграции крабов

Директор школы Эми Лютич рассказала, что крабы иногда срезают путь через школьную спортивную площадку, возвращаясь в джунгли.

«Ученикам 2-го класса на днях пришлось убрать всех крабов с площадки, чтобы сыграть в спортивную игру, — сказала Лютич в интервью ABC. — Иногда они забредают в класс, поэтому приходится загонять их в мусорное ведро, чтобы потом выпустить на улицу».

По словам директрисы, ученики знают, что к охраняемым видам нужно относиться с уважением, и в следующем году в школе будет запущена новая программа, посвященная охране природы и устойчивому развитию.

Тем временем местные жители берутся за метлы, чтобы расчистить дорогу от крабов.