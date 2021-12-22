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Как выглядит жизнь на острове Рождества в сезон миграции крабов

Как выглядит жизнь на острове Рождества в сезон миграции крабов (10 фото)

Автор:
22 декабря 2021 20:00
Сообщество : Путешествия
Метки: Ynews   Австралия   Остров Рождества   вокруг света   интересное   миграция крабов   
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Ежегодная миграция красных крабов на острове Рождества подходит к концу. Более 50 миллионов крабов, совершивших путешествие к побережью, возвращаются обратно в джунгли, и по дороге случайно забредают в довольно странные места. Местные жители наводнили соцсети фотографиями крабов на дверях, в школьных кабинетах, магазинах и даже на кухнях в частных домах.

Например, крабы посетили среднюю школу острова Рождества и засветились на детской площадке и в классах. Ученики школы сделали плакаты, чтобы напомнить другим уважать крабов во время одной из крупнейших миграций животных на планете.

«Никогда не убивайте крабов», — гласит один из плакатов.

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Директор школы Эми Лютич рассказала, что крабы иногда срезают путь через школьную спортивную площадку, возвращаясь в джунгли.

«Ученикам 2-го класса на днях пришлось убрать всех крабов с площадки, чтобы сыграть в спортивную игру, — сказала Лютич в интервью ABC. — Иногда они забредают в класс, поэтому приходится загонять их в мусорное ведро, чтобы потом выпустить на улицу».

По словам директрисы, ученики знают, что к охраняемым видам нужно относиться с уважением, и в следующем году в школе будет запущена новая программа, посвященная охране природы и устойчивому развитию.

Тем временем местные жители берутся за метлы, чтобы расчистить дорогу от крабов.

Председатель Ассоциации туризма острова Рождества Лиза Престон рассказала, что видела крабов в душе, в салатниках и даже на жестком диске ее компьютера. По словам Престон, местные жители привыкли расчищать себе путь воздуходувками, прежде чем садиться за руль, чтобы не раздавить маленьких крабов.

В течение недельного периода миграции дороги регулярно перекрывают, а волонтеры устанавливают временные заграждения и специальные мосты, чтобы помочь крабам.

Взрослые крабы уже завершили путешествие и вернулись в свои дома в джунглях, и вскоре то же самое путешествие предстоит маленьким крабам. Доктор Таня Детто, координатор программы по инвазивным видам на острове Рождества, ранее сообщала, что такого наплыва мигрирующих крабов в этом районе не было с 2005 года.

Миграция обычно начинается с первых дождей в сезон дождей, который выпадает на октябрь или ноябрь. В этот раз самцы крабов покинули свои дома после нескольких дней сильного дождя в начале месяца и отправились к пляжу, подбирая на пути самок. Во время миграции каждая самка краба выпускает примерно 100 000 яиц в Индийский океан в течение пяти или шести ночей подряд. Через месяц молодые красные крабы возвращаются на берег и отправляются домой в тропический лес. Однако подавляющее большинство личинок съедают рыбы, манты и гигантские китовые акулы, которые выжидают ежегодного пиршества в окрестных водах.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Австралия   Остров Рождества   вокруг света   интересное   миграция крабов   
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191
Шурман 2 часа назад
Походу я не там рыбачу :)
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мангуст 15 минут назад
Они сьедобны
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42k
Прораб 44 минуты назад
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191
Шурман 2 часа назад
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