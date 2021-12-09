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Учительница потеряла тетрадь, и виной тому кошка и робот-пылесос

Учительница потеряла тетрадь, и виной тому кошка и робот-пылесос (12 фото)

Автор:
09 декабря 2021 09:12
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   история   кот   отмазка   пылесос   робот-пылесос   учительница   фото   
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12

«Сочинение съела собака» — классическая анекдотичная байка-отмазка, когда ученик не сдаёт тетрадь. Но что делать, если подобное случается в жизни? Да ещё и не у ученика, а у учителя!

И попробуй потом доказать, что это всё правда. С подобной ситуацией столкнулась девушка Юлия, которая преподаёт русский язык и литературу. Она потеряла тетрадь ученицы, и история очень похожа на анекдот. Но это правда!


Учительница рассказала, как потеряла тетрадь ученицы

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Круг замкнулся!

Да уж, и как после этого не верить в истории про домашнее задание, съеденное собакой? Кстати, ученица Соня ответила, что в этом нет ничего страшного, у неё даже появилось вдохновение для нового сочинения.


Кошка Сеня ни в чём не раскаивается

Некоторые удивились тому, что преподаватель извиняется перед своей ученицей. Кто-то даже посчитал это унижением, другие же наоборот прониклись уважением, ведь они мечтали бы о таких учителях.


Кому-то не так сильно повезло с учителями

Таких историй оказалось немало

Но не будем заканчивать на грустной ноте, вот ещё несколько забавных историй о том, как тетради, пропуски и документы терялись благодаря кошкам, роботам-пылесосам и даже улиткам!


Как из-за кошек теряются пропуски

Восстание машин

А как вам такое? Сюрприз от улиток

Теперь понятно, куда пропадают тетради!

А с вами случалось что-то подобное? Делитесь в комментариях!

Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: Юмор   история   кот   отмазка   пылесос   робот-пылесос   учительница   фото   
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3  комментария
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Васильевна 39 минут назад
Новый способ возвращать тайно взятую вещь. Положить на видном месте на полу после работы робота-пылесоса. Подумают на него.
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Mowgley 50 минут назад
Для текста, написанного учителем русского языка, подозрительно много лишних пунктуационных знаков

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