798
16
Отпечаток носа кошки – аналог человеческих отпечатков пальцев. Он уникален.
×
×
Самым «кошачьим» материком считается Австралия, здесь на десять австралийцев приходится девять домашних кошек.
Дверца для котов была придумана не кем иным, как самим Исааком Ньютоном! Интересные факты о кошках (16 картинок)
В среднем, каждая кошка к своему семилетию не спала в общей сложности два года. Более 2/3 своей жизни они тратят на сон. Интересные факты о кошках (16 картинок)
Усы – один из ключевых атрибутов кота. Мало кто знает, но они выполняют еще и роль габаритомера – пролезет ли кот в лаз, который собрался.
Самым высоким котом в мире был признан Трабл из Калифорнии, чей рост в холке составил 48,3 сантиметра.
Источник:
Ссылки по теме:
- 16 известных мужчин без своих привычных усов и бороды
- Носи усы: 15 обладателей самых эффектных усов в истории
- 25 милых лапок, которые периодически ходят по нам
- На новом президентском сайте выставили Лукашенко без усов
- 15 домашних липучек, из цепких лапок которых никуда не деться
37
Понравилось37
Новости партнёров
Да и не все кошки треть времени тратят на уход за собой. У меня сфинкс - практически не лижется. Только когти грызет. А оближет лучше мою волосатую часть тела - голову, руку, ногу или фанеру. И усов и бровей у него нет вообще. Но, как Гудини, в любую замочную скважину пролезет.