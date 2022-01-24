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Интересные факты о кошках

Интересные факты о кошках (16 фото)

Автор:
24 января 2022 05:16
Сообщество : Животные
Метки: лапки   усы   хвост   
798
16

Отпечаток носа кошки – аналог человеческих отпечатков пальцев. Он уникален.


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Метки: лапки   усы   хвост   
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6  комментариев
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1k
Вася Куралесофф 4 часа назад
Много раз читал, что кошки между собой не мяукают. Но я сам лично не раз наблюдал, как кошка начинает громко мяукать призывая к себе потерявшихся или расшалившихся котят. Несомненно она и урчит с ними и шипит и мурчит. Но мяуканье слышал сам и не раз. Кому верить, себе или науке?
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12k
Erorist 2 часа назад
У кошек не усы а вибриссы
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1k
Оксид Бетона 3 часа назад
Вроде опровергли утверждение, что кошки много спят. Когда появилось в домах и квартирах много камер внутреннего наблюдения, то выяснилось, что кошки не столько спят, сколько в окно втыкают. Типа, телек смотрят.
Да и не все кошки треть времени тратят на уход за собой. У меня сфинкс - практически не лижется. Только когти грызет. А оближет лучше мою волосатую часть тела - голову, руку, ногу или фанеру. И усов и бровей у него нет вообще. Но, как Гудини, в любую замочную скважину пролезет.
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