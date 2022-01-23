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Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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Итальянская актриса Антония Сантилли. Август 1971 года
Окончила факультет гуманитарных наук Римского университета по специальности "современная литература". Была дублёром Орнеллы Мути в фильме "Идеальное место для убийства". Итальянка Ольга в фильме "Невероятные приключения итальянцев в России" - ее последняя роль.
13.
Самая первая обладательница титула "Мисс Америка" - Маргарет Горман. 1922 год
Позже Горман сказала: «Я никогда не хотел быть Мисс Америка. Это была не моя идея. Мне все это так надоело. Я действительно хочу все это забыть»
17.
Киноактриса Жанна Болотова (слева) и ее подруга Т. Кандыбина разбирают письма, присланные Жанне кинозрителями. 1958 год
24.
Модель 1950-х и 1960-х годов, мисс Николсон, показана на фотографии Нины Лин для журнала Life, 1957 год
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Она была Хеди Ламарр,урожденная австрийка.
Позже Горман сказал: "Я никогда не хотел быть Мисс Америка. Это была не моя идея. Мне все это так надоело.""
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Автор, мужик стал первой мисс Америка? Рассказал бы об этом