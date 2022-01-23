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Люди и лица

Люди и лица (40 фото)

Автор:
23 января 2022 22:45
Метки: лица   люди   ретро   фото   
469
40
Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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Метки: лица   люди   ретро   фото   
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2k
Frank Borman Полчаса назад
5. Хайди Ламарр

Она была Хеди Ламарр,урожденная австрийка.
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3k
Mowgley 4 часа назад
"Самая первая обладательница титула "Мисс Америка" - Маргарет Горман. 1922 год.
Позже Горман сказал: "Я никогда не хотел быть Мисс Америка. Это была не моя идея. Мне все это так надоело.""
==============
Автор, мужик стал первой мисс Америка? Рассказал бы об этом
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293
сергей 4 часа назад
Полное имя Саманта Рид Смит.
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