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Удивительные снимки Ленинграда: прогулка по красивейшему городу Европы

Удивительные снимки Ленинграда: прогулка по красивейшему городу Европы (30 фото)

Автор:
23 января 2022 22:20
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
379
30
Представляю вам фотографии Северной столицы 30-х и 50-х годов, от пионера советской авангардной фотографии 1920-30-х годов, основоположника фотожурнализма, новатора и педагога, одного из самых значительных фотохудожников своего времени Бориса Всеволодовича Игнатовича.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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7  комментариев
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139
Илья 3 часа назад
Пять лет назад был в Ленинграде. Шикарнеший и красивейший город. Ощущение имперскости во всём. Превосходные дороги и очень хорошо всё отреставрировано. Улицы чисты и ухожены. Увы, наши Таллин и Рига по сравнению с городом на Неве смотрятся какими-то нищебротско-задрипаными помойками. Особенно проблематичны дороги и ветхость старого жилого фонда...
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13k
Bill 4 минуты назад
шикарный город! Жалко что живу немножко в другом.
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4k
Сергей Борисов Час назад
Фантастические кадры ! Ни одного рекламного щита и отсутствуют напрочь человейники современности !
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alessandrok 2 часа назад
Классно)) Спасибо от души)
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7k
Погулять вышел 2 часа назад
Что-то не припомню там московско-нарвского района, а раньше был такой?
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