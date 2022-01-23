Удивительные снимки Ленинграда: прогулка по красивейшему городу Европы

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Все фотографии мастера отличаются высоким техническим качеством, хотя оборудование тех лет было далеким от идеала.



Интересный факт: Борис Игнатович был одним из первых кто начал заниматься аэросъемкой, тогда для этого требовался самолет. Часть работ было снято именно с него.