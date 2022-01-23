Удивительные снимки Ленинграда: прогулка по красивейшему городу Европы

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Представляю вам фотографии Северной столицы 30-х и 50-х годов, от пионера советской авангардной фотографии 1920-30-х годов, основоположника фотожурнализма, новатора и педагога, одного из самых значительных фотохудожников своего времени Бориса Всеволодовича Игнатовича.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
У входа в Эрмитаж, 1931 год.
Все фотографии мастера отличаются высоким техническим качеством, хотя оборудование тех лет было далеким от идеала.
Интересный факт: Борис Игнатович был одним из первых кто начал заниматься аэросъемкой, тогда для этого требовался самолет. Часть работ было снято именно с него.
Интересный факт: Борис Игнатович был одним из первых кто начал заниматься аэросъемкой, тогда для этого требовался самолет. Часть работ было снято именно с него.
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10.
Строящийся новый поселок домов для рабочих Путиловского завода в Московско-нарвском районе, 1931 год.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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