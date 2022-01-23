FISHKINET
Вынесли ель и слава богу Вынесли ель и слава богу ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... 25 преступлений против хорошего вкуса, совершенных дизайнерами интерьера 25 преступлений против хорошего вкуса, совершенных дизайнерами... 2000-е в России: редкие кадры того неоднозначного времени 2000-е в России: редкие кадры того неоднозначного времени Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 15 фотографий, которые могли бы быть обычными, но случай превратил их в шедевральные снимки 15 фотографий, которые могли бы быть обычными, но случай превратил... Находки, с которыми люди не смогли разобраться сами, поэтому попросили помощи у интернет-знатоков Находки, с которыми люди не смогли разобраться сами, поэтому... 35 пейзажей из серии "Пришел, увидел, обалдел" 35 пейзажей из серии "Пришел, увидел, обалдел" 17 занятных фотографий незаурядных вещей 17 занятных фотографий незаурядных вещей Значки, которые "копили" советские дети Значки, которые "копили" советские дети Ретро фотографии Ретро фотографии Над чем на самом деле смеялись герои Никулина и Плятта в новелле «Родственные души» Над чем на самом деле смеялись герои Никулина и Плятта в новелле... Этим людям просто не повезло Этим людям просто не повезло Капитан Джек Воробей станет Людовиком XV Капитан Джек Воробей станет Людовиком XV Анатолий Колабулин – один из самых запоминающихся актёров второго плана Анатолий Колабулин – один из самых запоминающихся актёров второго... В Воронеже религиозный водитель автобуса возмутил молчаливого пассажира В Воронеже религиозный водитель автобуса возмутил молчаливого... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Такую дичь могут творить только пьяные Такую дичь могут творить только пьяные
От каких болезней спасает эскимо

От каких болезней спасает эскимо (1 фото)

Автор:
23 января 2022 20:46
Метки: a-eda.ru   здоровые   мороженое   эскимо   
441
1

24 января отмечается Международный день эскимо. В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в американском городе Онава Христиан Нельсон получил патент на производство мороженого в шоколадной глазури под названием «Пирожок эскимоса» (Eskimo Pie). Оказывается, эскимо не только очень вкусное, но и полезное изобретение!



В Советском Союзе эскимо появилось в 1935 году — после поездки наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна в США. Вернувшись, он запустил массовое производство этого десерта, уверяя всех, что это очень полезный и питательный продукт. И был прав!

Эскимо полезно при ангине
Да, да, эскимо, действительно, можно есть при ангине. Если раньше считалось, что при больном горле категорически запрещено есть и пить холодное, то сегодня доказано, что холод, наоборот, облегчает протекание болезни: эффективно уменьшает боль и дискомфорт при глотании. Вспомните, даже действие леденцов от боли в горле основано на "охладающем эффекте". Преимущество эскимо перед другими видами мороженого в данном случае в том, что мы едим его не ложкой, а по чуть-чуть — не давая горлу переохладиться. Оно постепенно охлаждает миндалины, кровеносные сосуды сужаются, что приводит к уменьшению отека и снижению чувствительности. Конечно, не стоит заменять полноценное лечение ангины мороженым, даже если очень хочется.

В эскимо много полезных веществ
Приготовленное по правилам эскимо, во-первых, содержит витамины группы В, А, С и Е, аминокислоты, фосфор, железо и кальций. Во-вторых, мороженое из цельного молока и сливок — это источник легкоусвояемого белка и очень сытный продукт. Да, оно намного калорийнее молока и содержит в четыре раза больше углеводов, но зато прекрасно усваивается – на 95 – 98%.

Эскимо — сильный антидепрессант
Ученые уже давно доказали, что наше любимое с детства лакомство прекрасно поднимает настроение и помогает бороться с подавленным состоянием. Оказывается, во время поедания эскимо активизируются те же зоны головного мозга, что и при общении с близкими или прослушивании любимой музыки. Все дело в полезных веществах, содержащихся в сливочном мороженом и шоколаде, а также в позитивных ассоциациях поощрения с детства — помните про "подарят пятьсот эскимо"? Одним словом, съели эскимо — удовольствие обеспечено.

Эскимо помогает при головной боли
Удивительно, но факт — медленное поедание эскимо способно избавить вас от головной боли. Как это возможно, спросите вы? Очень просто! При охлаждении неба происходит сужение кровеносных сосудов, и тут организм получает сигнал — мозгу грозит переохлаждение! Ему на помощь в срочном порядке отправляется горячая кровь — происходит рефлекторное расширение сосудов и резкий прилив крови к мозгу. Если причиной головной боли был спазм сосудов — боль как рукой снимет. Да и настроение улучшится.

Эскимо полезно при беременности
Такой маленький десерт способен значительно улучшить жизнь будущей мамы, ведь он не только утоляет голод и поднимает настроение, но и содержит много полезных веществ, необходимых при беременности. Например, незаменимую аминокислоту L-триптофан, единственным источником которой является пища. Она стимулирует выработку серотонина, мелатонина и других веществ, играющих важную роль в регуляции настроения и сна. Спокойствие и безмятежность гарантированы.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: a-eda.ru   здоровые   мороженое   эскимо   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
48k
zloykoyot 2 часа назад
Это всё конечно интересно, но есть один вопрос - где сейчас найти эскимо из цельного молока и сливок?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
52k
doker Час назад
Вторая половина 80х, мы с другом "дембельнулись" и ехали через Москву. На вокзале я купил эскимо, а друг снял девочку.

Так эскимо спасло меня от триппера.
Да все любят эскимо, даже сейчас, когда это уже и не эскимо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Неизвестно 2 часа назад
Вот да. Я ем мороженое не только летом, но и зимой. Когда горло болит специально ем мороженое и становится легче. Причём все мои также делают. Раньше в сильный минус мог идти по улице с мороженым. Сестра давно так детей дразнила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33
ByUcoz 2 часа назад
Спасибо товарищу Микояну за мороженое и колбасу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Картофан 2 часа назад
Эскимо не только от болезней, даже от беременности предохраняет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33
ByUcoz Картофан 2 часа назад
А от беременности его как применять? ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Неизвестно ByUcoz 2 часа назад
В смысле, применять "до" или "после"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вынесли ель и слава богу Вынесли ель и слава богу И снова здравствуйте: странная неизлечимая болезнь обнаружена у десятков людей И снова здравствуйте: странная неизлечимая болезнь обнаружена у десятков людей Крещенских купаний не будет? О заявлении РПЦ, запретах и мнениях людей Крещенских купаний не будет? О заявлении РПЦ, запретах и мнениях людей Явная и скрытая опасность спорта Явная и скрытая опасность спорта 20 полезных шпаргалок о нашем теле, здоровье, еде и хорошей жизни 20 полезных шпаргалок о нашем теле, здоровье, еде и хорошей жизни Почему люди в Средние века спали дважды за ночь Почему люди в Средние века спали дважды за ночь
Пирожок с капустой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1770



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
35
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
15 фотографий, которые могли бы быть обычными, но случай превратил их в шедевральные снимки
2
76
15 фотографий, которые могли бы быть обычными, но случай превратил их в шедевральные...
Набирающие популярность
Чем питались атлеты и силачи старой школы
2
38
Чем питались атлеты и силачи старой школы
Про Советский Союз. Цены и зарплаты
0
63
Про Советский Союз. Цены и зарплаты
Вынесли ель и слава богу
Вынесли ель и слава богу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
4
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#СССР#наука#фотографии#смешные#познавательно#звезды
#Юмор#люди#кино#подборка#картинки#шоу бизнес#Ynews#прикол#страна
#интересно#история#забавно#знаменитости#Приколы#Россия#добрые видео#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться