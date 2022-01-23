От каких болезней спасает эскимо





В Советском Союзе эскимо появилось в 1935 году — после поездки наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна в США. Вернувшись, он запустил массовое производство этого десерта, уверяя всех, что это очень полезный и питательный продукт. И был прав!



Эскимо полезно при ангине

Да, да, эскимо, действительно, можно есть при ангине. Если раньше считалось, что при больном горле категорически запрещено есть и пить холодное, то сегодня доказано, что холод, наоборот, облегчает протекание болезни: эффективно уменьшает боль и дискомфорт при глотании. Вспомните, даже действие леденцов от боли в горле основано на "охладающем эффекте". Преимущество эскимо перед другими видами мороженого в данном случае в том, что мы едим его не ложкой, а по чуть-чуть — не давая горлу переохладиться. Оно постепенно охлаждает миндалины, кровеносные сосуды сужаются, что приводит к уменьшению отека и снижению чувствительности. Конечно, не стоит заменять полноценное лечение ангины мороженым, даже если очень хочется.



В эскимо много полезных веществ

Приготовленное по правилам эскимо, во-первых, содержит витамины группы В, А, С и Е, аминокислоты, фосфор, железо и кальций. Во-вторых, мороженое из цельного молока и сливок — это источник легкоусвояемого белка и очень сытный продукт. Да, оно намного калорийнее молока и содержит в четыре раза больше углеводов, но зато прекрасно усваивается – на 95 – 98%.



Эскимо — сильный антидепрессант

Ученые уже давно доказали, что наше любимое с детства лакомство прекрасно поднимает настроение и помогает бороться с подавленным состоянием. Оказывается, во время поедания эскимо активизируются те же зоны головного мозга, что и при общении с близкими или прослушивании любимой музыки. Все дело в полезных веществах, содержащихся в сливочном мороженом и шоколаде, а также в позитивных ассоциациях поощрения с детства — помните про "подарят пятьсот эскимо"? Одним словом, съели эскимо — удовольствие обеспечено.



Эскимо помогает при головной боли

Удивительно, но факт — медленное поедание эскимо способно избавить вас от головной боли. Как это возможно, спросите вы? Очень просто! При охлаждении неба происходит сужение кровеносных сосудов, и тут организм получает сигнал — мозгу грозит переохлаждение! Ему на помощь в срочном порядке отправляется горячая кровь — происходит рефлекторное расширение сосудов и резкий прилив крови к мозгу. Если причиной головной боли был спазм сосудов — боль как рукой снимет. Да и настроение улучшится.



Эскимо полезно при беременности

Такой маленький десерт способен значительно улучшить жизнь будущей мамы, ведь он не только утоляет голод и поднимает настроение, но и содержит много полезных веществ, необходимых при беременности. Например, незаменимую аминокислоту L-триптофан, единственным источником которой является пища. Она стимулирует выработку серотонина, мелатонина и других веществ, играющих важную роль в регуляции настроения и сна. Спокойствие и безмятежность гарантированы.

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