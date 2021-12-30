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"Он все еще здесь": 8 лет Михаэль Шумахер разбился на горнолыжной трассе

"Он все еще здесь": 8 лет Михаэль Шумахер разбился на горнолыжной трассе (9 фото)

Автор:
30 декабря 2021 16:14
Сообщество : RealFishki
Метки: биография   гонки   здоровые   спорт   факты   шумахер   
3205
9
На протяжении 20 лет гонщик подвергал свою жизнь огромному риску, гоняя на болидах "Формулы-1". Пилот-легенда и первый семикратный чемпион в истории "королевских гонок". Он не мог жить без адреналина.
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Метки: биография   гонки   здоровые   спорт   факты   шумахер   
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15  комментариев
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9k
Cornho 2 часа назад
Эх, Шумми... Не мне судить, но по-моему супруга правильно делает, что не показывает его. Невольно аналогия с Николаем Караченцовым напрашивается.
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17k
Alush 8 минут назад
Один из немногих, если не единственных людей в современном мире, чья фамилия стала нарицательной.
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21k
Альберт Полчаса назад
Шлем сыграл с ним злую шутку.
Всё могло бы закончится быстро и почти не больно.
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13k
Роман Полчаса назад
Надеюсь, не сильно мучается.
А то может страдать, а сказать никому не может.
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550
Александр 53 минуты назад
По сути, его мозг, как личности Шумахера умер. Тело находящееся в вегетативном состоянии - это живая оболочка умершего мозга. К сожалению мы больше никогда не увидим Михаэля.
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5k
Mixalych 54 минуты назад
Никогда не был фанатом ф1, но даже мой 8-летний сын знает, что значит "Шумахер".
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19k
BiZ 54 минуты назад
"на время транспортировки пилота ввели в искусственную кому"
а кто тогда управлял вертолетом?
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659
konstantinkaz2016 2 часа назад
Он меня очень впечатлил на гран при Испании в 1996 году, когда даже мастер езды в дождь Жан Алези ему проиграл, вот гонка была.А когда читал про его физ.подготовку и трудолюбие не удивляюсь его 7 титулам.
И никакой политики, никаких blm и прочей херни, которой страдает Люся Хэмилтон.
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955
Игорь Меншиков 2 часа назад
Если мне на улице спросили:-автогонщик формулы 1, автоматом ответил шумахер. Да и шумахер стало имя нарецательное. Здоровья ему великому гонщику
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Комментарий удален. Причина: флуд
2k
147k
anthrax 2 часа назад
Спасибо за пост.
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43k
Элек Мек 2 часа назад
Печально...
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