"Он все еще здесь": 8 лет Михаэль Шумахер разбился на горнолыжной трассе

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На протяжении 20 лет гонщик подвергал свою жизнь огромному риску, гоняя на болидах "Формулы-1". Пилот-легенда и первый семикратный чемпион в истории "королевских гонок". Он не мог жить без адреналина.
29 декабря 2013 года Михаэль с сыном и его друзьями катались на лонных лыжах на курорте Мерибель (французские Альпы). В какой-то момент Шумахер выехал на неподготовленный склон между трассами Серна и Модуит. Он проехал по нему буквально 20 метров и споткнулся о скрытый под слоем снега валун. Шумахера отбросило почти на 10 метров и он ударился головой о выступ скалы. Шлем раскололся пополам, а позже врачи сказали, что если бы не он, то гонщик бы скончался мгновенно.
Вертолет с базы в Куршевеле прибыл через несколько минут и Михаэль был доставлен в ближайший госпиталь. Потом его перевезли в Гренобль, на время транспортировки пилота ввели в искусственную кому, а в больнице провели первую операцию. МРТ выявило кровоизлияние в мозг. Состояние Шумахера ухудшилось, была проведена вторая операция, чтобы снизить внутричерепное давление.
Через неделю заведующий отделением реанимации госпиталя Гренобля заявил журналистам: "Состояние Михаэля критическое. Если он выживет, последствия останутся у него до конца жизни".
Через неделю заведующий отделением реанимации госпиталя Гренобля заявил журналистам: "Состояние Михаэля критическое. Если он выживет, последствия останутся у него до конца жизни".
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Автогонщик выиграл свой первый чемпионат по картингу в шесть лет. В 1987 году стал чемпионом Европы и Германии по картингу. В 2000 году Михаэль стал первым за 21 год пилотом итальянской команды, выигравшим титул "Формулы-1". Он с успехом продолжал защищать это звание до 2004 года, став семикратным и самым титулованным победителем "королевских гонок". В 2006 году Михаэль на четыре года приостановил свою карьеру, потом вернулся в "Формулу-1" в роли пилота Мерседеса. НУ а в 2012 году окончательно "сошел с дистанции".
Но человеку, так любящему экстрим, сложно усидеть на месте. Прыжки с парашютом, мотогонки, скачки на лошадях, подводное плавание - это только то немногое, чем увлекался гонщик. У него дома был скалодром. Михаэль занимался всем этим как дышал. И привлекал к своим увлечениям и всю семью.
Кстати, он не хотел ехать в ту роковую поездку во Францию, он думал, чтобы прыгнуть с парашютом в Дубае. Но все сложилось так, как сложилось...
Кстати, он не хотел ехать в ту роковую поездку во Францию, он думал, чтобы прыгнуть с парашютом в Дубае. Но все сложилось так, как сложилось...
После того как Михаэля привели в сознание, то перевезли в дом на Женевском озере для дальнейшей реабилитации. Там он находится до сих пор. Его семья не распространялась о его состоянии, по настоянию жены Михаэля Коринна. В интервью она говорила, что ее муж хотел бы, чтобы было так: "личное есть личное" - говорил он всегда.
"Для меня очень важно, чтобы он мог продолжать наслаждаться своей личной жизнью настолько, насколько это возможно. Михаэль всегда защищал нас, и теперь мы защищаем его" - поделилась Коринна.
"Для меня очень важно, чтобы он мог продолжать наслаждаться своей личной жизнью настолько, насколько это возможно. Михаэль всегда защищал нас, и теперь мы защищаем его" - поделилась Коринна.
Жан Тодт, экс-начальник команды "Феррари", был из тех немногих, кому можно было навещать Михаэля. И он уверен, что именно сильное желание Коринны не дать мужу умереть, спасло его от гибели: "Благодаря работе его врачей и сотрудничеству Коринны, которая хотела, чтобы он выжил, он выжил - но с последствиями. Михаэль борется, и мы можем только надеяться, что ему станет лучше".
Шумахера тайно лечили в Париже стволовыми клетками в сентябре 2019 года. Годы без движения негативно сказывались на его состоянии, ведь после стольких лет активности, организм просто растерялся. Сотрудники больницы и приближенные к пилоту тщательно сохраняли тайну: его доставили в больницу под темно-синим покрывалом, скрывавшим его лицо и тело. Газеты писали, что примерно 10 агентов службы безопасности следили за пациентом.
Даже несмотря на то, что Михаэль Шумахер был в пятерке самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен, Коринна была вынуждена продать дома в Дубае и Осло, а также его личный самолет и автомобили гонщика.
За Шумахером на постоянной основе следит бригада из 15 физиотерапевтов, они обслуживают его тело, проводят различные процедуры, что обходится семье примерно 3 млн евро в год. Весной этого года выставили на продажу поместье Шумахеров на берегу Женевского озера, а летом - Jordan 191, машину, с которой Михаэль дебютировал в "Формуле-1".
За Шумахером на постоянной основе следит бригада из 15 физиотерапевтов, они обслуживают его тело, проводят различные процедуры, что обходится семье примерно 3 млн евро в год. Весной этого года выставили на продажу поместье Шумахеров на берегу Женевского озера, а летом - Jordan 191, машину, с которой Михаэль дебютировал в "Формуле-1".
Родные гонщика продолжают не распространяться о состоянии здоровья Михаэля. Нейрохирург и профессор Эрих Ридерер оценил ситуацию так: "Я думаю, что он находится в вегетативном состоянии, что означает, что он бодрствует, но не реагирует. Он дышит, его сердце бьется, он, вероятно, может сесть и делать детские шаги с посторонней помощью, но не более того. Я думаю, что это максимум для него. Есть ли хоть какой-нибудь шанс увидеть его таким, каким он был до несчастного случая? Я действительно так не думаю".
Самое точное описание его текущего состояния дала его супруга осенью 2021 года: "Михаэль все еще здесь. Другой, но он здесь, и это придает нам сил".
Самое точное описание его текущего состояния дала его супруга осенью 2021 года: "Михаэль все еще здесь. Другой, но он здесь, и это придает нам сил".
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Всё могло бы закончится быстро и почти не больно.
А то может страдать, а сказать никому не может.
а кто тогда управлял вертолетом?
И никакой политики, никаких blm и прочей херни, которой страдает Люся Хэмилтон.