"Он все еще здесь": 8 лет Михаэль Шумахер разбился на горнолыжной трассе

Родные гонщика продолжают не распространяться о состоянии здоровья Михаэля. Нейрохирург и профессор Эрих Ридерер оценил ситуацию так: "Я думаю, что он находится в вегетативном состоянии, что означает, что он бодрствует, но не реагирует. Он дышит, его сердце бьется, он, вероятно, может сесть и делать детские шаги с посторонней помощью, но не более того. Я думаю, что это максимум для него. Есть ли хоть какой-нибудь шанс увидеть его таким, каким он был до несчастного случая? Я действительно так не думаю".

Самое точное описание его текущего состояния дала его супруга осенью 2021 года: "Михаэль все еще здесь. Другой, но он здесь, и это придает нам сил".