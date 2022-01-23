LED свет для аквариума своими руками

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Для нового аквариума, новый светильник.
Радиатор в целом хорош, но пятка излишне толстая, из за чего довольно тяжёлый получается учитывая длину в 110см.
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С помощью алюминиевых уголков и П образразного профиля профиля делаем крепёж для защитного стекла от брызг воды и испарений.
Диоды формируем в сборки максимально плотно друг к другу для лучшего смешения спектра света и клеим к профилю на теплопроводный клей.
Авторский пост
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Метки: лед самоделка светильинк светодиоды
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Если уж описываешь процесс изготовления, то "Светильник вешаем на цепь." как-то маловато!
Что за профиль, где купил?
Что за светодиоды, где купил?
Как светодиоды крепил к алюминиевому профилю?
Какой драйвер использовал?
Какая мощность светового потока и глубина аквариума?
Какие растения в аквариуме?
На смартфоне управляющая программа или измерение спектра? Что за прога?
Без этого смысл твоего поста 0.0!
Я могу только посоветовать автору постараться заменить винты на хромированные/нержавеющие с потайными головами, и возможно заменить внутренние провода на МГТФ или в силиконовой изоляции.
Без стекла - нельзя, категорически
Непонятна вся металлоконструкция "а-ля-тренажер"- портит полностью все ощущения природы аквариума
И еще
На алюминиевой некрашеной конструкции использовать наружный крепеж "ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА" - просто ФУ
Кто мешал взять оцинкованные саморезы\винты ?????
Их и видно бы не было.....
А так торчат, черными пятнаями
А скоро ржаветь над аквариумом начнут, потёками ржавыми пойдут