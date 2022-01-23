FISHKINET
Сообщество Сделай сам! 1074 поста • 860 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Сделай сам! 
LED свет для аквариума своими руками

LED свет для аквариума своими руками (11 фото)

Автор:
23 января 2022 16:04
Сообщество : Сделай сам!
Метки: лед   самоделка   светильинк   светодиоды   
786
11

Для нового аквариума, новый светильник.

Радиатор в целом хорош, но пятка излишне толстая, из за чего довольно тяжёлый получается учитывая длину в 110см.

×
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сделай сам!"
Метки: лед   самоделка   светильинк   светодиоды   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Mamin Sibiriak 5 часов назад
60 одноваттных светодиодов - это не подсветка, это солярий и обогреватель в одном флаконе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
24k
Юрьевич Час назад
Автор, так дела не делаются?
Если уж описываешь процесс изготовления, то "Светильник вешаем на цепь." как-то маловато!

Что за профиль, где купил?
Что за светодиоды, где купил?
Как светодиоды крепил к алюминиевому профилю?
Какой драйвер использовал?
Какая мощность светового потока и глубина аквариума?
Какие растения в аквариуме?
На смартфоне управляющая программа или измерение спектра? Что за прога?

Без этого смысл твоего поста 0.0!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
babuby 2 часа назад
Хорошо или плохо получилось, покажет лишь время. Ежели обитателям аквариума понравится, значит всё отлично.
Я могу только посоветовать автору постараться заменить винты на хромированные/нержавеющие с потайными головами, и возможно заменить внутренние провода на МГТФ или в силиконовой изоляции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
576
Ямщик 5 часов назад
Комментарий к фото
Человек с руками, сразу видно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вынесли ель и слава богу Вынесли ель и слава богу Лепота по-нашенски: сноуборд и личный горнолыжный курорт — своими руками Лепота по-нашенски: сноуборд и личный горнолыжный курорт — своими руками Полицейского из Мордовии наградят медалью «За смелость во имя спасения» Полицейского из Мордовии наградят медалью «За смелость во имя спасения» 10 фото «ледяного сала», которым заволакивает реки России 10 фото «ледяного сала», которым заволакивает реки России Катание на коньках «по-русски» не на шутку испугало иностранцев Катание на коньках «по-русски» не на шутку испугало иностранцев Питерские коммунальщики бережно прикрыли машину картоном, прежде чем разбить её снегом Питерские коммунальщики бережно прикрыли машину картоном, прежде чем разбить её снегом
Korvin Sedoi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

176



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
35
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Новая жизнь Калоева: как сложилась судьба мужчины, отомстившего авиадиспетчеру за гибель семьи
2
450
Новая жизнь Калоева: как сложилась судьба мужчины, отомстившего авиадиспетчеру за...
Набирающие популярность в сообществах
Домики возле воды
1
8
Домики возле воды
Чем питались атлеты и силачи старой школы
2
38
Чем питались атлеты и силачи старой школы
Вынесли ель и слава богу
Вынесли ель и слава богу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
4
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#наука#знаменитости#фотографии#Россия#добрые видео#актеры
#Юмор#люди#кино#СССР#картинки#шоу бизнес#нападение#познавательно#звезды
#факты#история#забавно#подборка#Приколы#Ynews#смешные#прикол#страна

На что жалуетесь?

Вернуться