Капитан Джек Воробей станет Людовиком XV

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Злопыхатели во главе с бывшей супругой главного "пирата" Голливуда были уверены, что на карьере талантливого актёра поставлен жирный крест. Но не тут-то было!
После громкого скандала с бывшей женой Эмбер Херд, который произошёл ещё в далёком 2016 году, Джонни действительно лишился многих выгодных контрактов и ролей. А бесконечные суды и обвинения в домашнем насилии не давали актёру спокойно жить. Кстати, очередное заседание суда назначено на апрель 2022года. Но жизнь не стоит на месте, и актёр возвращается в кино, но уже не американское, а европейское.
Звёздному "пирату" предложили исполнить главную роль - французского монарха Людовика XV, внука короля-солнца, правившего страной почти 60 лет.
Историю о последней любви Людовика и его фаворитки графини Жанны Дюбарри будет снимать Майвенн Ле Беско, которая выступит в данном проекте в качестве режиссёра, сценариста и исполнительницы роли графини.
Майвенн снималась в эпизодических ролях в таких фильмах как "5 элемент" и "Леон".
Майвенн снималась в эпизодических ролях в таких фильмах как "5 элемент" и "Леон".
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Метки: джонни депп звезды кино новости кино шоу бизнес
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