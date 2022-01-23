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Капитан Джек Воробей станет Людовиком XV

Капитан Джек Воробей станет Людовиком XV (4 фото + 1 видео)

Автор:
23 января 2022 14:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: джонни депп   звезды   кино   новости кино   шоу бизнес   
958
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Злопыхатели во главе с бывшей супругой главного "пирата" Голливуда были уверены, что на карьере талантливого актёра поставлен жирный крест. Но не тут-то было!

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Метки: джонни депп   звезды   кино   новости кино   шоу бизнес   
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9  комментариев
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5k
Денис Колосов 46 минут назад
Мы с женой к примеру не пойдём в кино на фантастических тварей из-за травли Джони Депа.. Хотя всегда ходили
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1k
Квантовый_Слесарь_82 13 минут назад
Интересный фильмец там где он наркобарона играл.
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12k
Великий Кормчий 16 минут назад
Я просто уверен, если Джонни получит паспорт гражданина РФ, ему вообще не нужно будет сниматься где либо.
Все наши женщины и девушки возьмут его на пожизненное содержание, через фонд, который они организуют сами!
Ждём киноху!
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3k
Александр 23 минуты назад
Депп - отличный актер. Здорово, что его не удалось загнобить. И я очень надеюсь. что это ничтожество, Херд, получит по-заслугам. Тем более, что лед, похоже тронулся, и люди стали осознавать, что потакание обезумевшему бабью к добру не проведет. Недавно в UK тварюшку, обвинявшую парню в насилии (а он ее бросил, всего-то), посадили. И поделом.
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104
Nаnе First NameLаst Полчаса назад
Джек Воробей станет Людовиком XV
==========
Возмущению нет предела! КАПИТАН Джек Воробей!
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67k
parallax Полчаса назад
Травля Деппа, это точно как с экономическими санкциями, где санкционеры этим наказывают больше себя.
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22k
ПаганецЪ 42 минуты назад
Из капитанов в короли - отличная карьера! )))
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12k
Александр 53 минуты назад
Король Джек Воробей
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