Капитан Джек Воробей станет Людовиком XV

После громкого скандала с бывшей женой Эмбер Херд, который произошёл ещё в далёком 2016 году, Джонни действительно лишился многих выгодных контрактов и ролей. А бесконечные суды и обвинения в домашнем насилии не давали актёру спокойно жить. Кстати, очередное заседание суда назначено на апрель 2022года. Но жизнь не стоит на месте, и актёр возвращается в кино, но уже не американское, а европейское.