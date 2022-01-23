Бежавший из отеля робот-пылесос стал героем интернета

Робот-пылесос, работавший в отеле британской сети Travelodge, бежал с работы. Отель обратился к соцсетям за информацией о бежавшем пылесосе, но часть пользователей заняла сторону беглеца.
О побеге объявил персонал отеля Travelodge в Кембридже. Робот не захотел останавливаться у порога, как это делают остальные пылесосы, выкатился из отеля и уехал в неизвестном направлении.
"Сегодня у нас убежал пылесос. Обычно они останавливаются у порога, но этот решил бежать", - написал в "Твиттере" ассистент управляющего, попросив жителей района вернуть робота, если его найдут. Менеджер отметил, что без зарядочной станции пылесос все равно не будет работать.
Побег пылесоса вызвал резонанс в соцсетях. Сотрудники отеля писали, что он "может быть где угодно", а пользователи выражали смелому пылесосу поддержку. Некоторые отметили, что в британской экосистеме нет хищников, которые могли бы ему повредить. Кто-то предположил, что робот обязательно уедет из страны.
В пятницу робота нашли в кустах. Уехал он, судя по всему, недалеко, поскольку его нашел убиравшийся сотрудник отеля.
Пылесос помыли и снова приняли в корпоративную "семью робопылесосов" (так выразились ведущие аккаунта Travelodge).
В соцсетях, где некоторые уже решили, что пылесос устроился дворником, новости приняли с долей разочарования, но для многих он остался героем интернета, "сломавшим клетку".
Источник:
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Но креативненько))
Я верю что он покинет узилище и полетит, пусть даже в багаже вороватого постояльца, но полетит.
Свободу бытовым приборам!)))