Бежавший из отеля робот-пылесос стал героем интернета

FISHKINET
Вынесли ель и слава богу Вынесли ель и слава богу ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... 17 занятных фотографий незаурядных вещей 17 занятных фотографий незаурядных вещей Этим людям просто не повезло Этим людям просто не повезло 15 фотографий, которые могли бы быть обычными, но случай превратил их в шедевральные снимки 15 фотографий, которые могли бы быть обычными, но случай превратил... Находки, с которыми люди не смогли разобраться сами, поэтому попросили помощи у интернет-знатоков Находки, с которыми люди не смогли разобраться сами, поэтому... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Находки из бутика "Ля Помойка" Находки из бутика "Ля Помойка" Арнольд Шварцнеггер устроил аварию с участием нескольких автомобилей Арнольд Шварцнеггер устроил аварию с участием нескольких автомобилей 5 загадок Солнечной системы, которые наука объяснить пока не может 5 загадок Солнечной системы, которые наука объяснить пока не может Новый английский перевод "тысячи и одной ночи" Новый английский перевод "тысячи и одной ночи" Замерзалась иудейка под соусом и оссесор Замерзалась иудейка под соусом и оссесор Чемпиона UFС Олега Тактарова жестоко избили в Мексике Чемпиона UFС Олега Тактарова жестоко избили в Мексике Как НКВД уничтожило китайскую мафию Триада во Владивостоке Как НКВД уничтожило китайскую мафию Триада во Владивостоке Автомобилистка преследовала автобус, заехала с ним в парк и провалилась в смотровую яму Автомобилистка преследовала автобус, заехала с ним в парк и... Забавные объявления и реклама Забавные объявления и реклама Ностальгия 90-х и 00-х: забытые вещи, которые чаще всего приходят на ум Ностальгия 90-х и 00-х: забытые вещи, которые чаще всего приходят... Проверка нервов на прочность: жуткие и пугающие мультфильмы детства Проверка нервов на прочность: жуткие и пугающие мультфильмы детства Большой ностальгии пост. Часть пятая Большой ностальгии пост. Часть пятая
Бежавший из отеля робот-пылесос стал героем интернета

Бежавший из отеля робот-пылесос стал героем интернета (2 фото)

Автор:
23 января 2022 06:46
Метки: Бежавший   пылесос   робот   
393
2

Робот-пылесос, работавший в отеле британской сети Travelodge, бежал с работы. Отель обратился к соцсетям за информацией о бежавшем пылесосе, но часть пользователей заняла сторону беглеца.

О побеге объявил персонал отеля Travelodge в Кембридже. Робот не захотел останавливаться у порога, как это делают остальные пылесосы, выкатился из отеля и уехал в неизвестном направлении.

"Сегодня у нас убежал пылесос. Обычно они останавливаются у порога, но этот решил бежать", - написал в "Твиттере" ассистент управляющего, попросив жителей района вернуть робота, если его найдут. Менеджер отметил, что без зарядочной станции пылесос все равно не будет работать.


Побег пылесоса вызвал резонанс в соцсетях. Сотрудники отеля писали, что он "может быть где угодно", а пользователи выражали смелому пылесосу поддержку. Некоторые отметили, что в британской экосистеме нет хищников, которые могли бы ему повредить. Кто-то предположил, что робот обязательно уедет из страны.


В пятницу робота нашли в кустах. Уехал он, судя по всему, недалеко, поскольку его нашел убиравшийся сотрудник отеля.


Пылесос помыли и снова приняли в корпоративную "семью робопылесосов" (так выразились ведущие аккаунта Travelodge).


В соцсетях, где некоторые уже решили, что пылесос устроился дворником, новости приняли с долей разочарования, но для многих он остался героем интернета, "сломавшим клетку".


Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Бежавший   пылесос   робот   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Outcast 4 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
tamin 2 минуты назад
Вот вы штите, а это возможно первый робогерой, который возглавит сопротивление роботов этим кожанным мешкам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Patmaz Час назад
Отошел в кусты - стал героем Интернета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Albert GER 2 часа назад
Реклама сети отелей.
Но креативненько))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
citrus1 2 часа назад
Может он с рождения эдинтифицировал себя как квадрокоптер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
410
Юденич 2 часа назад
Бунтарь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 3 часа назад
Раз сбежал с пыльной тяжелой работы, значит, наделен интеллектом. Пусть даже икусственным, но все же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Клёст 3 часа назад
Что из того что он создан для того чтобы ползать, если дух его устремлён в небо?
Я верю что он покинет узилище и полетит, пусть даже в багаже вороватого постояльца, но полетит.
Свободу бытовым приборам!)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вынесли ель и слава богу Вынесли ель и слава богу В Китае в роли карающего меча Фемиды теперь будет выступать искусственный интеллект В Китае в роли карающего меча Фемиды теперь будет выступать искусственный интеллект Японский робот-баскетболист научился вести мяч Японский робот-баскетболист научился вести мяч "Генератор инфаркта для бабушек": в пермском резиденте "Сколково" показали обновленную версию человекоподобного робота "Генератор инфаркта для бабушек": в пермском резиденте "Сколково" показали обновленную версию... В Италии создали робота в стиле Железного человека В Италии создали робота в стиле Железного человека Новый робот-гуманоид с человеческой мимикой от Engineered Arts Новый робот-гуманоид с человеческой мимикой от Engineered Arts
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1900060



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
35
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Сотрудница банка отказалась выдать пенсионеру его деньги и отправила домой
0
156
Сотрудница банка отказалась выдать пенсионеру его деньги и отправила домой
Набирающие популярность
Чем питались атлеты и силачи старой школы
2
30
Чем питались атлеты и силачи старой школы
В Центральном Банке России эвакуированы сотрудники, проверяется сообщение о минировании
0
11
В Центральном Банке России эвакуированы сотрудники, проверяется сообщение о минировании
Вынесли ель и слава богу
Вынесли ель и слава богу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
История одного убийства
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
3
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#прикол#СССР#знаменитости#Приколы#интересное#картинки#фотографии#Россия
#Юмор#факты#ватермарк#люди#Ynews#подборка#забавно#нападение#шоу бизнес#фейл
#интересно#история#кино#еда#дтп#Девушка#истории#наука#познавательно#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться