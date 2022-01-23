Бежавший из отеля робот-пылесос стал героем интернета

О побеге объявил персонал отеля Travelodge в Кембридже. Робот не захотел останавливаться у порога, как это делают остальные пылесосы, выкатился из отеля и уехал в неизвестном направлении.

"Сегодня у нас убежал пылесос. Обычно они останавливаются у порога, но этот решил бежать", - написал в "Твиттере" ассистент управляющего, попросив жителей района вернуть робота, если его найдут. Менеджер отметил, что без зарядочной станции пылесос все равно не будет работать.

Побег пылесоса вызвал резонанс в соцсетях. Сотрудники отеля писали, что он "может быть где угодно", а пользователи выражали смелому пылесосу поддержку. Некоторые отметили, что в британской экосистеме нет хищников, которые могли бы ему повредить. Кто-то предположил, что робот обязательно уедет из страны.

В пятницу робота нашли в кустах. Уехал он, судя по всему, недалеко, поскольку его нашел убиравшийся сотрудник отеля.

Пылесос помыли и снова приняли в корпоративную "семью робопылесосов" (так выразились ведущие аккаунта Travelodge).

В соцсетях, где некоторые уже решили, что пылесос устроился дворником, новости приняли с долей разочарования, но для многих он остался героем интернета, "сломавшим клетку".