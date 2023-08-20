Обхитрили человека: вороны используют противоптичьи шипы, чтобы защитить свои гнезда

Это насмешка над нами: вороны обороняют гнезда от людей шипами, которые создал человек для защиты от птиц.
Известно, что вороны и сороки — одни из самых умных птиц. Они давно приспособились к городской среде и научились чудесно жить по соседству с человеком. Птицы едят нашу еду, живут на крышах наших домов и даже строят гнезда из человеческого мусора.
Также эти птицы часто используют острые предметы, чтобы оградить гнездо от врага: в лесу обычно в ход идут ветки, а в городе — проволока, гвозди и другие острые вещи.
Но недавно ученые пришли к еще одному поразительному выводу: вороны строят гнезда не только из вешалок, они используют противоптичьи шипы, чтобы защитить свое потомство от неприятеля. Согласитесь, это похоже на насмешку природы — использовать наше оружие против нас самих?
Противоприсадные шипы от птиц популярны во многих странах, в том числе и в России. Они представляют собой группы длинных игл, которые устанавливают в местах, где птицы нежелательны. Например, их можно увидеть на оконных карнизах или крышах зданий. Несмотря на то, что иглы достаточно острые, они не поранят птиц, а вот предотвратить их посадку на крышу могут. Это нехитрое приспособление не дает свить гнездо в нежелательных местах, а также оградить здание от загрязнений пометом.
Однако птицы решили, что эти иглы — отличный материал для строительства их дома. Впервые такие гнезда обнаружили орнитологи в бельгийском Антверпене и нидерландском Роттердаме. Это было настолько удивительно, что ученые решили поискать подобные гнезда и в других местах. Стоит отметить, что поиски прошли успешно: гнезда из шипов нашли также в других городах Бельгии, Нидерландов, а также в Шотландии.
Самое впечатляющее гнездо биологи нашли в Антверпене. Оно было построено на дереве, которое растет рядом с городской больницей. Это было гнездо сороки, и в нем насчитали примерно 1500 шипов, которые торчали в разные стороны. Несложно догадаться, откуда взялись эти иглы: сорока вытащила их с крыши больницы. Ученые изучили противоприсадные шипы на крыше и выяснили, что было вырвано около 50 метров этих приспособлений. От них остался только клей!
Согласитесь, это невероятная ирония — гнезда-крепости, созданные из шипов, которые мы создаем, чтобы оградиться от птиц? Орнитологи были настолько поражены необычными гнездами, что назвали их «красивой местью» всем нам.
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Птицы строят гнёзда из доступного им материала, если рядом нет веток - пойдут и эти шипы. Я сам наблюдал как весной с дуба вороны ломали ветки, настойчиво и плодотворно, а тут какие то палочки на хреновом клее...