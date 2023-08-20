Обхитрили человека: вороны используют противоптичьи шипы, чтобы защитить свои гнезда

Известно, что вороны и сороки — одни из самых умных птиц. Они давно приспособились к городской среде и научились чудесно жить по соседству с человеком. Птицы едят нашу еду, живут на крышах наших домов и даже строят гнезда из человеческого мусора.

Также эти птицы часто используют острые предметы, чтобы оградить гнездо от врага: в лесу обычно в ход идут ветки, а в городе — проволока, гвозди и другие острые вещи.