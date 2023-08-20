FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14569 постов • 1686 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Обхитрили человека: вороны используют противоптичьи шипы, чтобы защитить свои гнезда

Обхитрили человека: вороны используют противоптичьи шипы, чтобы защитить свои гнезда

Автор:
20 августа 2023 11:43
Сообщество : Животные
Метки: ворона   гнездо   животные   противоптичьи шипы   птицы   факты   фото   
645
6

Это насмешка над нами: вороны обороняют гнезда от людей шипами, которые создал человек для защиты от птиц.

Известно, что вороны и сороки — одни из самых умных птиц. Они давно приспособились к городской среде и научились чудесно жить по соседству с человеком. Птицы едят нашу еду, живут на крышах наших домов и даже строят гнезда из человеческого мусора.


Также эти птицы часто используют острые предметы, чтобы оградить гнездо от врага: в лесу обычно в ход идут ветки, а в городе — проволока, гвозди и другие острые вещи.

×
×

Но недавно ученые пришли к еще одному поразительному выводу: вороны строят гнезда не только из вешалок, они используют противоптичьи шипы, чтобы защитить свое потомство от неприятеля. Согласитесь, это похоже на насмешку природы — использовать наше оружие против нас самих?

Противоприсадные шипы от птиц популярны во многих странах, в том числе и в России. Они представляют собой группы длинных игл, которые устанавливают в местах, где птицы нежелательны. Например, их можно увидеть на оконных карнизах или крышах зданий. Несмотря на то, что иглы достаточно острые, они не поранят птиц, а вот предотвратить их посадку на крышу могут. Это нехитрое приспособление не дает свить гнездо в нежелательных местах, а также оградить здание от загрязнений пометом.

Однако птицы решили, что эти иглы — отличный материал для строительства их дома. Впервые такие гнезда обнаружили орнитологи в бельгийском Антверпене и нидерландском Роттердаме. Это было настолько удивительно, что ученые решили поискать подобные гнезда и в других местах. Стоит отметить, что поиски прошли успешно: гнезда из шипов нашли также в других городах Бельгии, Нидерландов, а также в Шотландии.

Самое впечатляющее гнездо биологи нашли в Антверпене. Оно было построено на дереве, которое растет рядом с городской больницей. Это было гнездо сороки, и в нем насчитали примерно 1500 шипов, которые торчали в разные стороны. Несложно догадаться, откуда взялись эти иглы: сорока вытащила их с крыши больницы. Ученые изучили противоприсадные шипы на крыше и выяснили, что было вырвано около 50 метров этих приспособлений. От них остался только клей!

Согласитесь, это невероятная ирония — гнезда-крепости, созданные из шипов, которые мы создаем, чтобы оградиться от птиц? Орнитологи были настолько поражены необычными гнездами, что назвали их «красивой местью» всем нам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: ворона   гнездо   животные   противоптичьи шипы   птицы   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Юр21 44 минуты назад
Да надо же! Никогда такого не было - и вот опять!
Птицы строят гнёзда из доступного им материала, если рядом нет веток - пойдут и эти шипы. Я сам наблюдал как весной с дуба вороны ломали ветки, настойчиво и плодотворно, а тут какие то палочки на хреновом клее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1160600



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 августа
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 августа
Настоящая лавина плюшевых игрушек обрушилась на фигуристку Анну Щербакову после выступления на шоу в Китае
Настоящая лавина плюшевых игрушек обрушилась на фигуристку Анну Щербакову после...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Работы художника Мельникова Александра Анатольевича
Работы художника Мельникова Александра Анатольевича
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#новости#интересное#подборка#животные#автомир#в мире#кино#мигранты#робот
#Юмор#интересно#сарказм#история#забавно#Автовсячина#машина#Китай#позитив
#Прикол#люди#СССР#автомобили#картинки#Россия#памятник#Мемы#собака
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре Тысячи попугаев в Австралии падают без движения Тысячи попугаев в Австралии падают без движения Как шведы научили ворон собирать мусор Как шведы научили ворон собирать мусор Зачем вороны клюют других животных за хвост Зачем вороны клюют других животных за хвост Китоглав: необычная птица с гигантским клювом Китоглав: необычная птица с гигантским клювом Питоху - ядовитая птица, с которой лучше не связываться Питоху - ядовитая птица, с которой лучше не связываться

На что жалуетесь?

Вернуться