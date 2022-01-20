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Недалекое прошлое

Недалекое прошлое (40 фото)

Автор:
20 января 2022 23:23
Метки: Прошлое   история   фото   
809
40
Подборка фотографий из недалёкого прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: Прошлое   история   фото   
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247
Rom 8 часов назад
Как же надо было через лужу ехать, чтоб Газик 69 ый залило )))
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13k
Bill 8 часов назад
Для 70-х ходить в джинсах - это было супер-круто. Не уверен, что остальные свидетели по платформе, сразу поняли какое на них свалилось счастье.
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