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Комик Мирзализаде продал вид на жительство в России за 15 000$

Комик Мирзализаде продал вид на жительство в России за 15 000$ (3 фото + 3 видео)

Автор:
20 января 2022 18:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Мирзалидзе   аукцион   запрет   комики   матрас   русские   стендап   шутки   
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Ему запретили въезд в РФ и он решил отомстить - выставил вид на аукцион. И уже даже нашелся покупатель.

В последнее время комики чувствуют себя не сильно комфортно. Раньше можно было нести любую ересь, списывая это на «метаиронию», а теперь за это может прилететь. Например, как за корявую «хохму» про русских и дерьмо: могут сначала ввалить люлей, а потом запретить въезд в Россию. Как и произошло со стендапером Мирзализаде.

Если вкратце: он был на одном из шоу и искрометно пошутил, что когда снял квартиру в Мск, то нашел там матрас, по его словам, «измазанный дерьмом». И сделал глубокомысленный вывод: «Видимо, русские обмазываются дерьмом, перед тем, как лечь спать».

И потом еще удивлялся, чего же против него так ополчились? Всего лишь приехал сюда, поселился в Москве, стал зарабатывать за счет «этих русских» и попутно мазнул их фекалиями. Делов-то…

Вообще, большинство комиков любят говорить, что они «вскрывают» пороки общества, высмеивают его недостатки... Хотя их шутки выглядят примерно так:


Поэтому неудивительно, что «Задова» выставили на мороз.

Сначала он долго ныл и прочитал о том, как его «обидели». И вообще, «очень несправедливо получилось».


Теперь отошел: снова бодр, весел и продолжает мазать шутить.

На этот раз он решил зайти с козырей: выступал со своим кабацким стендапом на Бали, и прямо во время шоу провел аукцион. Лот - вид на жительство в России. Как и все мутные ребята, он предпочел продать его за криптовалюту. И с успехом это провернул - вид на жительство ушел какому-то синеволосому парню за 5 эфиров (15 000$ или 1,2 миллиона рублей).

Пошутил так пошутил...

Ну и скатертью - одним хохмачем меньше.

Источник:

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Метки: Мирзалидзе   аукцион   запрет   комики   матрас   русские   стендап   шутки   
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12k
Majul 2 часа назад
Лишний раз подтвердил, что он имбецил
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2k
Sergius SPb 3 минуты назад
вид на жительство в России за 15 000$
=======================================
А что,так можно было?
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4k
Артур Гевондян 15 минут назад
А гражданство азербайджанское тоже продал?
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18k
Killgrave 18 минут назад
Скотоложец мрзлзаде в очередной раз насрал себе на голову. Петушок азерский.
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−104
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
идиотам нет покоя.
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26k
Григорий 45 минут назад
А можно ничего о нем не писать? Совсем. Мы уже его услышали и сделали ответ - нах с пляжа. Но нам его тулят в каждых постах чуть не каждый день. Ок, челендж принят - все посты с его именем игнорю.
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6k
Али Ди 55 минут назад
Врет, не верю.
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748
Chaim Kushnir 59 минут назад
надеюсь найдется кто-нить среди балийцев, кто от души наваляет этому никчемизму по бестолковке. Это ж какой мразью в человеческом облике надо быть...
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688
Hallo FreeSpace Час назад
отомстил
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43k
Максим Т. Час назад
Раньше были комики, а теперь лишь гомики.
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2k
Буратино Час назад
зачем лишний раз напоминать тем самым рекламировать этого ущербного?
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837
Nick Час назад
Проблема россиян в том, что они сердобольные, переживают за всяких пришлых уродов, занимаются самобичеванием и практически не знают, как относятся к инакомыслящим на Западе. А там они нафиг не нужны. И молчат в тряпочку. Так что не надо в нас комплексы культивировать. Мы вполне себе культурный и самодостаточный народ. И дополнительные внешние долбоящеры нам излишни, у нас есть своих запас на 100 лет вперёд.
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1k
Вадим Курбатов Час назад
Ну и отлично, одним гомосеком меньше!
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1k
Иван Час назад
Гнать этих вшивых и несмешных заморских говорильников ртами, ссаными тряпками!
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16k
ЦСКА 2 часа назад
За такое скотство, мало было эту шерстяную гниду выдворить! Надо было это сраное стендап-шоу и гнилой ТНТ раком поставить!
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131
аккаунт_удален 2 часа назад
Что будет, если приехать к нему в Азербайджан и сказать эту же шутку про них? Зарежут сразу или при выходе?
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4k
Дмитрий 2 часа назад
Этот же олень там долго пытался вернуться, т.е. оспаривал выдворение(депортацию)?....Не получилось....Поставьте для него песню группы "Ленинград" "Ехай на ...!
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14k
Иван Фёдорович 2 часа назад
как вид на жительство можно продать? Он же на конкретного человека? Дебил тот кто купил иил я чт о-то не понимаю?
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492
阿鋒 2 часа назад
Вроде уже все, устаканилось. Автор нах опять это сюда «вынес»? В дерьме ковыряться любим?:)
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65
Andreas Charakambus 2 часа назад
А ещё до этого он пошутил про главу одной госкорпорации, очень обидчевого.
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7k
Vadim 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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