Комик Мирзализаде продал вид на жительство в России за 15 000$

Ему запретили въезд в РФ и он решил отомстить - выставил вид на аукцион. И уже даже нашелся покупатель.
В последнее время комики чувствуют себя не сильно комфортно. Раньше можно было нести любую ересь, списывая это на «метаиронию», а теперь за это может прилететь. Например, как за корявую «хохму» про русских и дерьмо: могут сначала ввалить люлей, а потом запретить въезд в Россию. Как и произошло со стендапером Мирзализаде.
Если вкратце: он был на одном из шоу и искрометно пошутил, что когда снял квартиру в Мск, то нашел там матрас, по его словам, «измазанный дерьмом». И сделал глубокомысленный вывод: «Видимо, русские обмазываются дерьмом, перед тем, как лечь спать».
И потом еще удивлялся, чего же против него так ополчились? Всего лишь приехал сюда, поселился в Москве, стал зарабатывать за счет «этих русских» и попутно мазнул их фекалиями. Делов-то…
Вообще, большинство комиков любят говорить, что они «вскрывают» пороки общества, высмеивают его недостатки... Хотя их шутки выглядят примерно так:
Поэтому неудивительно, что «Задова» выставили на мороз.
Сначала он долго ныл и прочитал о том, как его «обидели». И вообще, «очень несправедливо получилось».
Теперь отошел: снова бодр, весел и продолжает
мазать шутить.
На этот раз он решил зайти с козырей: выступал со своим кабацким стендапом на Бали, и прямо во время шоу провел аукцион. Лот - вид на жительство в России. Как и все мутные ребята, он предпочел продать его за криптовалюту. И с успехом это провернул - вид на жительство ушел какому-то синеволосому парню за 5 эфиров (15 000$ или 1,2 миллиона рублей).
Пошутил так пошутил...
Ну и скатертью - одним хохмачем меньше.
Источник:
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А что,так можно было?