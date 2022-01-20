Комик Мирзализаде продал вид на жительство в России за 15 000$

В последнее время комики чувствуют себя не сильно комфортно. Раньше можно было нести любую ересь, списывая это на «метаиронию», а теперь за это может прилететь. Например, как за корявую «хохму» про русских и дерьмо: могут сначала ввалить люлей, а потом запретить въезд в Россию. Как и произошло со стендапером Мирзализаде.

Если вкратце: он был на одном из шоу и искрометно пошутил, что когда снял квартиру в Мск, то нашел там матрас, по его словам, «измазанный дерьмом». И сделал глубокомысленный вывод: «Видимо, русские обмазываются дерьмом, перед тем, как лечь спать».