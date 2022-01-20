Есть пробитие: 20 старинных доспехов со смертельными ранениями

Знаете почему в музеях полно доспехов разного рода, но мало вот таких, как в нашем посте - изрубленных, пробитых и искалеченных? Их не хранили после того, как они были испорчены. Так что все, что дошло до наших дней, представляет историческую ценность. Смотрите, удивляйтесь, изучайте.