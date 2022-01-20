FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1210 постов • 244 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Есть пробитие: 20 старинных доспехов со смертельными ранениями

Есть пробитие: 20 старинных доспехов со смертельными ранениями (21 фото)

Автор:
20 января 2022 12:58
Сообщество : Исторические факты
Метки: бой   военное   доспех   исторический факт   кираса   колчуга   пробитие   шлем   
717
21

Знаете почему в музеях полно доспехов разного рода, но мало вот таких, как в нашем посте - изрубленных, пробитых и искалеченных? Их не хранили после того, как они были испорчены. Так что все, что дошло до наших дней, представляет историческую ценность. Смотрите, удивляйтесь, изучайте.

×
×

В сражении под Ватерлоо карабинер, про которого известно, что звали его Антуан-Франсуа Фово, 179 см. росту, 23 года от роду, вошел в историю- в него попал пушечный снаряд, 96 мм. в диаметре и его кираса теперь стоит в музее.



Кираса — элемент исторического нательного защитного снаряжения, состоящий из грудной и спинной пластин (иногда — только из грудной), изогнутых в соответствии с анатомической формой груди и спины человека

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: бой   военное   доспех   исторический факт   кираса   колчуга   пробитие   шлем   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Serg2001 Минуту назад
Шлем, похоже, как мишень использовали. Иначе сложно представить, как стоячий воин мог получить три таких попадания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Домашний уборщик от ROIDMI: самоочищающийся робот-пылесос, который моет пол и щетки Домашний уборщик от ROIDMI: самоочищающийся робот-пылесос, который моет пол и щетки Убийственная красота: 20 шикарных, вовремя сделанных, огненных снимков Убийственная красота: 20 шикарных, вовремя сделанных, огненных снимков И трех дней не пролетал: военные в Одессе хотели сбить дрон врага, а уничтожили свой И трех дней не пролетал: военные в Одессе хотели сбить дрон врага, а уничтожили свой Реально ли сбить самолет выстрелом из винтовки? Реально ли сбить самолет выстрелом из винтовки? Александр Шпак накостылял Джигурде во время поединка Александр Шпак накостылял Джигурде во время поединка Как проходила служба новобранца США в 1942 году Как проходила служба новобранца США в 1942 году
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

654782



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Мужчина 11 лет был прикован к постели и вылечил себя сам
2
77
Мужчина 11 лет был прикован к постели и вылечил себя сам
Набирающие популярность в сообществах
Почему «Боже! Царя храни!» так похож на британский гимн?
0
2
Почему «Боже! Царя храни!» так похож на британский гимн?
Спутников Илона Маска так много, что они есть на каждой пятой фотографии космоса
0
4
Спутников Илона Маска так много, что они есть на каждой пятой фотографии космоса
Как выучить английский: самые эффективные методики для детей
Как выучить английский: самые эффективные методики для детей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Выглядит правдоподобно
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
3
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#интересное#Разное#Россия#дтп#суд#полиция#Реакция
#Юмор#прикол#история#кино#СССР#аварии#картинки#в мире#Приколы#девушки
#животные#интересно#ватермарк#Ynews#подборка#автомобили#авто аварии#фильм#автомир#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться