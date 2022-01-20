Есть пробитие: 20 старинных доспехов со смертельными ранениями

Знаете почему в музеях полно доспехов разного рода, но мало вот таких, как в нашем посте - изрубленных, пробитых и искалеченных? Их не хранили после того, как они были испорчены. Так что все, что дошло до наших дней, представляет историческую ценность. Смотрите, удивляйтесь, изучайте.
В сражении под Ватерлоо карабинер, про которого известно, что звали его Антуан-Франсуа Фово, 179 см. росту, 23 года от роду, вошел в историю- в него попал пушечный снаряд, 96 мм. в диаметре и его кираса теперь стоит в музее.
Кираса — элемент исторического нательного защитного снаряжения, состоящий из грудной и спинной пластин (иногда — только из грудной), изогнутых в соответствии с анатомической формой груди и спины человека
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