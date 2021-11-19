Ослепляющий камуфляж: психоделическая маскировка военных кораблей, 1917-1918 гг

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На протяжении всей мировой истории камуфляж использовался, чтобы не дать противнику заметить скрытый объект. Танк может замаскироваться среди деревьев и окружающей местности, подводная лодка скрывается под толщей воды, но как насчет маскировки корабля?
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"Ослепляющий камуфляж" (известен также как "деформирующий") - это специально разработанные схемы окраски военных кораблей, которые широко использовались в британском флоте во время Первой мировой войны и в меньшей степени во время Второй мировой.
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Вид из перископа подводной лодки (рисунок художника): слева - корабль в ослепляющем камуфляже и тот же корабль без него, Encyclopædia Britannica, 1922
Идея принадлежит британскому художнику Норману Уилкинсону. Она была осуществлена в 1917 году, когда атаки немецких подводных лодок на британские корабли казались неостановимыми и приносили много потерь.
"Мне внезапно пришла в голову мысль, что, поскольку невозможно раскрасить корабль так, чтобы его не заметила подводная лодка, ответом была полная противоположность - другими словами, не маскировать его, раскрасить так, чтобы деформировать его форму и размеры, и таким образом сбить с толку офицера подводной лодки относительно курса, которым идет корабль", - вспоминал Норман Уилкинсон.
"Мне внезапно пришла в голову мысль, что, поскольку невозможно раскрасить корабль так, чтобы его не заметила подводная лодка, ответом была полная противоположность - другими словами, не маскировать его, раскрасить так, чтобы деформировать его форму и размеры, и таким образом сбить с толку офицера подводной лодки относительно курса, которым идет корабль", - вспоминал Норман Уилкинсон.
Официальный отчет о закамуфлированном корабле, 1918 год
Так родилась зрительная иллюзия для кораблей - смелые полосы, кривые и зигзаги в таких цветах, как черный, белый, синий, фуксия и зеленый. Окраска состояла из сложных узоров геометрических фигур контрастных цветов, прерывающихся и пересекающихся друг с другом.
В отличие от других форм маскировки, ослепляющий камуфляж не предназначен для сокрытия цели - лишь для того, чтобы затруднить оценку дальности, скорости и курса цели. Норман Уилкинсон объяснил в 1919 году, что главная цель - ввести противника в заблуждение относительно курса корабля и таким образом заставить его занять плохую огневую позицию.
Другими словами, идея Уилкинсона заключалась в том, чтобы "ослепить" наводчика, чтобы он либо не мог уверенно произвести выстрел, либо произвел его некорректно, отклонившись на некоторый угол, что могло быть критически важно, так как это уже не являлось прямым попаданием.
Кривые, нарисованные по бокам корабля, могли создать ложную волну носа, например, из-за чего корабль казался меньше или создавал видимость, что движется в другом направлении: узоры, нарушающие линию носа или кормы, затрудняли определение того, что было спереди или сзади, где фактически закончился корабль, или даже было ли это одно или два судна; а расположенные под углом полосы на дымовых трубах могли создать впечатление, что корабль смотрит в противоположную сторону.
В отличие от других форм маскировки, ослепляющий камуфляж не предназначен для сокрытия цели - лишь для того, чтобы затруднить оценку дальности, скорости и курса цели. Норман Уилкинсон объяснил в 1919 году, что главная цель - ввести противника в заблуждение относительно курса корабля и таким образом заставить его занять плохую огневую позицию.
Другими словами, идея Уилкинсона заключалась в том, чтобы "ослепить" наводчика, чтобы он либо не мог уверенно произвести выстрел, либо произвел его некорректно, отклонившись на некоторый угол, что могло быть критически важно, так как это уже не являлось прямым попаданием.
Кривые, нарисованные по бокам корабля, могли создать ложную волну носа, например, из-за чего корабль казался меньше или создавал видимость, что движется в другом направлении: узоры, нарушающие линию носа или кормы, затрудняли определение того, что было спереди или сзади, где фактически закончился корабль, или даже было ли это одно или два судна; а расположенные под углом полосы на дымовых трубах могли создать впечатление, что корабль смотрит в противоположную сторону.
Модели кораблей времен Первой мировой войны, раскрашенные для тестирования схем камуфляжа
У этой системы были свои ограничения - ее можно было применять только к кораблям, на которые будут нацелены перископы, потому что она работала лучше всего, если смотреть снизу, как смотрит наводчик подводной лодки.
Первым кораблем с ослепляющим камуфляжем стал небольшой корабль HMS Industry. Когда он был спущен на воду в мае 1917 года, береговую охрану и другие корабли, плывущие к британскому побережью, попросили сообщить о своих впечатлениях при встрече с раскрашенным "в зебру" судном.
Первым кораблем с ослепляющим камуфляжем стал небольшой корабль HMS Industry. Когда он был спущен на воду в мае 1917 года, береговую охрану и другие корабли, плывущие к британскому побережью, попросили сообщить о своих впечатлениях при встрече с раскрашенным "в зебру" судном.
Художники Королевской академии художеств раскрашивают модели военных кораблей
Испытания прошли так успешно, что к началу октября 1917 года Адмиралтейство попросило Уилкинсона "ослепить" 50 военных кораблей. Уилкинсон начал работать с командой из 19 человек –пяти художников, трех изготовителей моделей и 11 студенток-искусствоведов, которые вручную раскрашивали технические планы для окончательных проектов.
Художник тестирует модель корабля, покрытого ослепляющим камуфляжем
Каждый дизайн должен был быть не только уникальным, чтобы экипажи подводных лодок не могли привыкнуть к нему, но и адаптироваться к индивидуальным особенностям каждого корабля. Всего таким образом было закамуфлировано 4000 британских торговых судов и 400 военных.
1-я авиационная эскадрилья
Эффективность ослепляющего камуфляжа во время Первой мировой войны оценить толком не смогли - в 1918 году Адмиралтейство проанализировало потери судов, но не смогло сделать четких выводов. Но, тем не менее, такой метод маскировки был принят и использовался как в Великобритании, так и в Северной Америке.
Военный корабль США в ослепляющем камуфляже
Что касается статистики, то она такая: закамуфлированные корабли чаще подвергались атакам - в 1,47% плаваний, по сравнению с 1,12% для незакамуфлированных судов, что предполагает повышенную видимость, но, как утверждал Уилкинсон, "ослепление" и не было попыткой сделать корабли менее заметными. Зато из кораблей, пораженных торпедами, кораблей в камуфляже было 43% по сравнению с 54% незакамуфлированных. То есть командирам подводных лодок действительно было труднее решить, куда направляется корабль и куда прицелиться.
Американский военный корабль "Левиафан". Ранее это было немецкое судно Hamburg America Line. США захватили его в 1917 году
Военный транспортный корабль "Сардиния" в камуфляжной раскраске у пристани во время Первой мировой войны
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Британский флот Исторические факты военное зрительная иллюзия камуфляж маскировка ослепляющий камуфляж первая мировая война
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