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Ослепляющий камуфляж: психоделическая маскировка военных кораблей, 1917-1918 гг

Ослепляющий камуфляж: психоделическая маскировка военных кораблей, 1917-1918 гг (25 фото)

Автор:
19 ноября 2021 12:15
Сообщество : Военное
Метки: Британский флот   Исторические факты   военное   зрительная иллюзия   камуфляж   маскировка   ослепляющий камуфляж   первая мировая война   
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На протяжении всей мировой истории камуфляж использовался, чтобы не дать противнику заметить скрытый объект. Танк может замаскироваться среди деревьев и окружающей местности, подводная лодка скрывается под толщей воды, но как насчет маскировки корабля?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Британский флот   Исторические факты   военное   зрительная иллюзия   камуфляж   маскировка   ослепляющий камуфляж   первая мировая война   
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livaneth 48 минут назад
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