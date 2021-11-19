Ослепляющий камуфляж: психоделическая маскировка военных кораблей, 1917-1918 гг

Так родилась зрительная иллюзия для кораблей - смелые полосы, кривые и зигзаги в таких цветах, как черный, белый, синий, фуксия и зеленый. Окраска состояла из сложных узоров геометрических фигур контрастных цветов, прерывающихся и пересекающихся друг с другом.



В отличие от других форм маскировки, ослепляющий камуфляж не предназначен для сокрытия цели - лишь для того, чтобы затруднить оценку дальности, скорости и курса цели. Норман Уилкинсон объяснил в 1919 году, что главная цель - ввести противника в заблуждение относительно курса корабля и таким образом заставить его занять плохую огневую позицию.



Другими словами, идея Уилкинсона заключалась в том, чтобы "ослепить" наводчика, чтобы он либо не мог уверенно произвести выстрел, либо произвел его некорректно, отклонившись на некоторый угол, что могло быть критически важно, так как это уже не являлось прямым попаданием.



Кривые, нарисованные по бокам корабля, могли создать ложную волну носа, например, из-за чего корабль казался меньше или создавал видимость, что движется в другом направлении: узоры, нарушающие линию носа или кормы, затрудняли определение того, что было спереди или сзади, где фактически закончился корабль, или даже было ли это одно или два судна; а расположенные под углом полосы на дымовых трубах могли создать впечатление, что корабль смотрит в противоположную сторону.