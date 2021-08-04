Кажется, что уж чего-чего, а фотографий котиков в интернете сейчас более чем достаточно. Но даже несмотря на такое изобилие пушистых морд, среди них всех выделяются работы японского фотографа Масаюки Оки.

Его мечта — сфотографировать всех котов мира, но пока что он ограничивается хвостатыми, которых ему удаётся заметить на улицах Токио. В его объектив попадают кошки и коты, которые занимаются своими обычными делами, но при этом получаются такими харизматичными, что остаётся только удивляться таланту Оки.





1. Кошачье танго