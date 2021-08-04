Фотограф документирует кошачьи будни и публикует снимки в своем Инстаграме, где у него набралось уже 200 тысяч подписчиков. Посмотрите на этих красавчиков!
Кажется, что уж чего-чего, а фотографий котиков в интернете сейчас более чем достаточно. Но даже несмотря на такое изобилие пушистых морд, среди них всех выделяются работы японского фотографа Масаюки Оки.
Его мечта — сфотографировать всех котов мира, но пока что он ограничивается хвостатыми, которых ему удаётся заметить на улицах Токио. В его объектив попадают кошки и коты, которые занимаются своими обычными делами, но при этом получаются такими харизматичными, что остаётся только удивляться таланту Оки.
1. Кошачье танго
2. Вы кто такие? Я вас не звал!
3. Подлый кусь за лапку
4. Этому городу нужен новый герой
5. Утренняя растяжка
6. Друг не бросит в беде
7. Немного правильного питания
8. Крадущийся тигр, затаившийся кот
9. Синхронное умывание
10. Кошачий паркур
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11. Пушистый охранник
12. Кто кого?
13. Пушистые влюблённые
14. Помолчи!
15. Режим охотника активирован
16. Не стоит недооценивать важность умывания. Даже если вы кот!
17. Котобулочка
18. Инь и Ян
19. Маскировка не сработала
Источник:
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