Обратная сторона КВН. Как клан Масляковых обманывает народ и наживается на игроках

Сегодня уже мало кто помнит, что когда-то самым рейтинговым юмористическим шоу был КВН. Но у любого крупного проекта или явления есть обратная сторона.
Так уж вышло, что КВН окутан тёмными историями и слухами, а их держатели, династия Масляковых, давно находятся в центре самых разных скандалов, из-за которых люди кардинально могут изменить к ним отношение.
КВН, конечно, легендарная программа. Сейчас, в эпоху разных телевизионных шоу, бума стендапов, внимание к клубу упало. Но страшно вспомнить его влияние в прошлом: без преувеличения, вся страна знала, что в выходные в определённое время выйдет долгожданный выпуск КВН.
Особых альтернатив программе не было, но справедливости ради надо сказать, что уровень шоу был высокий. Из клуба вышли Рева, Галустян, Харламов, Мартиросян и много других юмористов. Весь Камеди Клаб оттуда.
Впервые программу показали в 1961 году, и она успешно выходит по сей день. Сегодня, конечно, культ этой программы не так велик, но раньше большинство юмористов мечтали выступить на Первом канале именно в КВН.
А теперь, после небольшого лирического отступления, поговорим об обратной стороне Клуба весёлых и находчивых.
Бессменным ведущим Клуба и его символом является Александр Васильевич Масляков. Если не пытаться о нём что-либо узнать, то впечатление складывается приятное: обаятельный, весёлый и харизматичный мужик. Тем не менее далеко не все о Маслякове и о его Клубе положительного мнения.
Странная ситуация произошла с Максимом Галкиным. Ему удалось лишь единожды судить игры высшей лиги КВН и вот что он рассказал:
«В какой-то момент я не те оценки поставил: все ставили четвёрки и пятёрки, а я поставил тройку. В перерыве ко мне подошёл Александр Масляков и сказал, что я поступил опрометчиво. Мол, у них так не принято. Я исправился, но с тех пор в жюри КВН меня больше не звали».
Дмитрий Нагиев как-то сказал, что оценки командам ставятся заранее, а негативные комментарии членов жюри позже вырезают, и тоже начал ставить тройки. Тогда Масляков предложил ему уйти.
Вообще, про цензуру в КВН говорят давно. Так как программа считается народной, да ещё выходит на Первом канале, государственном, то чрезмерной остроты там быть и не может. Зато есть постоянное желание понравиться Константину Эрнсту.
О цензуре рассказывал бывший редактор высшей лиги КВН Виктор Колчин: «Вы бы знали, какое количество там различных цензурных фильтров: на эту тему не шутить, эту фамилию не называть, это надо убрать. Это всё превращается в какое-то даже не кривое зеркало, а в сборник анекдотов. Есть люди, которые страхуются, чтобы руководство Первого канала не порычало. Потому что бывает так, что о них снимают передачу, мы её на монтаже собираем, она уходит на канал, а канал вырезает куски без ведома».
После этих слов Колчина Масляков призвал общественность не доверять подобным заявлениям бывших сотрудников.
К роме Галкина, в чёрный список КВН попал и Фоменко, который в 2014 году, находясь в жюри, сказал, что качество шуток упало, а команды пытаются бить в одну и ту же точку, что, по его мнению, неприемлемо. В итоге членство в жюри Фоменко тоже было прекращено.
Помимо внутренней цензуры, как с бывшим редактором, и цензуры в жюри, как с Галкиным и Фоменко, говорили и о внешней цензуре. Позволил это себе Илья Соболев в интервью Юрию Дудю: «Масляков — это мафия. Шутить про них негласно запрещено. У этого мальчика кривые зубы — он не играет (фраза Маслякова)».
Отдельная сторона КВН — деньги. Визуально там всё так легко и просто, что о деньгах владельца и самих кавээнщиков ты и не задумываешься, как, например, в Камеди, где всегда была куча пафоса.
Права на КВН имеет компания «АМиК». А теперь о цифрах. За год (до коронавируса) проводилось около 700 мероприятий под логотипом КВН. Каждый такой сезон приносил компании «АМиК» около 500 млн рублей.
Эксклюзивные права на показ игр компания продаёт Первому каналу. Цена продажи одной игры — от 250 до 400 тысяч долларов. Конечно, еще и реклама. За одну игру спонсор платит в районе $20 тысяч, а в выпуске можно продать около 5 реклам. То есть в год с рекламы приходит еще около $700 тысяч.
По данным Форбс, совокупный доход компании «АМиК» — $ 3.5 млн в год.
Все бы ничего, в принципе, какая разница, сколько зарабатывает КВН, но сами кавээнщики с этого имеют ноль. Об этом бывшие игроки рассказывали не единожды. Из последнего — Смирняга в интервью Дудю рассказал историю, как на фестивале в Юрмале им нечего было есть и они ели ту же еду, что и бомжи.
Мало того что гонорара у участников никакого не было, так были ещё и членские взносы. То есть члены команды КВН должны были сами платить, чтобы им разрешили участвовать в играх, а это еще 260 тысяч долларов в год.
КВН — это хороший бизнес, которым весьма успешно занимается Масляков. 51% акций АМиК принадлежали Александру Васильевичу, 49% — его жене Светлане и по совместительству — режиссёру программы. Но полтора года назад 50% стали принадлежать сыну Маслякова, Александру, который, кстати, тоже попадал в передряги.
Далеко не все любят Маслякова-младшего, так как он — олицетворение кумовства: акции народной программы — пожалуйста, быть постоянным ведущим премьер-лиги без каких-либо талантов и опыта — почему бы и нет.
Этим в эфире одной из программ пытался задеть Маслякова-младшего Максим Галкин: «Я вообще не готов вступать в полемику с человеком, который в своей жизни ничего не сделал, кроме того, что унаследовал фамилию своего отца».
Вот вкратце о том, что творится за кулисами КВН.
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Кто то глаз положил на все это , кого то жаба давит .
Ну и каким образом клан Масляковых обманывает народ? Может народ сам обманывается, до старости веря в Деда Мороза?
Как только они перешли на профессиональных авторов "скетчей".
Это давно уже не студенческий юмор.