Обратная сторона КВН. Как клан Масляковых обманывает народ и наживается на игроках

Странная ситуация произошла с Максимом Галкиным. Ему удалось лишь единожды судить игры высшей лиги КВН и вот что он рассказал:

«В какой-то момент я не те оценки поставил: все ставили четвёрки и пятёрки, а я поставил тройку. В перерыве ко мне подошёл Александр Масляков и сказал, что я поступил опрометчиво. Мол, у них так не принято. Я исправился, но с тех пор в жюри КВН меня больше не звали».

Дмитрий Нагиев как-то сказал, что оценки командам ставятся заранее, а негативные комментарии членов жюри позже вырезают, и тоже начал ставить тройки. Тогда Масляков предложил ему уйти.

Вообще, про цензуру в КВН говорят давно. Так как программа считается народной, да ещё выходит на Первом канале, государственном, то чрезмерной остроты там быть и не может. Зато есть постоянное желание понравиться Константину Эрнсту.

О цензуре рассказывал бывший редактор высшей лиги КВН Виктор Колчин: «Вы бы знали, какое количество там различных цензурных фильтров: на эту тему не шутить, эту фамилию не называть, это надо убрать. Это всё превращается в какое-то даже не кривое зеркало, а в сборник анекдотов. Есть люди, которые страхуются, чтобы руководство Первого канала не порычало. Потому что бывает так, что о них снимают передачу, мы её на монтаже собираем, она уходит на канал, а канал вырезает куски без ведома».

После этих слов Колчина Масляков призвал общественность не доверять подобным заявлениям бывших сотрудников.

К роме Галкина, в чёрный список КВН попал и Фоменко, который в 2014 году, находясь в жюри, сказал, что качество шуток упало, а команды пытаются бить в одну и ту же точку, что, по его мнению, неприемлемо. В итоге членство в жюри Фоменко тоже было прекращено.

Помимо внутренней цензуры, как с бывшим редактором, и цензуры в жюри, как с Галкиным и Фоменко, говорили и о внешней цензуре. Позволил это себе Илья Соболев в интервью Юрию Дудю: «Масляков — это мафия. Шутить про них негласно запрещено. У этого мальчика кривые зубы — он не играет (фраза Маслякова)».