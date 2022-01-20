Чемпионы по выживанию: подростки благополучно прожили на острове год

Ребята также смогли организовать свою жизнь так, чтобы ссоры и скандалы не ставили под угрозу благополучие маленькой колонии. Время от времени неизбежно возникали конфликты, но островитяне разрешали их, приговаривая боевую пару к «тайм-ауту» отдельно друг от друга и от коллектива. Тайм-аут всегда заканчивался тем, что оба участника ссоры успокаивались и были готовы вернуться в группу. Один из мальчиков, Стивен, упал со скалы, сломав ногу. Остальные вправили ему ногу, и пока она полностью не зажила, ухаживали за ним всей группой. Через некоторое время Стивен полностью поправился.

В конце концов подростки поумнели и решили покинуть остров. Они безуспешно пытались выйти в море на плоту. Наконец мимо проплыл австралийский корабль, заметил их сигнальный огонь и подошел достаточно близко, чтобы увидеть ребят на берегу. Капитан поначалу не поверил их рассказу о том, как они туда попали, но когда он вернул мальчиков на материк, он узнал, что их рассказ - чистая правда. Вся небольшая страна радовалась чуду возвращения. Когда же ажиотаж схлынул, их арестовали их за кражу лодки, на которой они ушли в плавание. Их спас все тот же австралийский капитан, предложив владельцу лодки долю в доходах от продажи прав на экранизацию истории. Она состоялась, и несколько лет спустя мальчики - уже молодые мужчины - вернулись на остров. В дальнейшем они сохранили хорошие отношения друг с другом и жили обычной жизнью, больше не ища приключений.