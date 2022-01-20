Чемпионы по выживанию: подростки благополучно прожили на острове год

1597
3
Эта история, случившаяся в 1965 году, до сих пор остается одной из самых невероятных и одновременно счастливых историй выживания современных Робинзонов. Шестеро мальчиков-подростков, заброшенных на необитаемый остров на целый год, не только сумели выжить, но и так удачно обустроили свой быт, что в принципе не испытывали особых лишений.
В 1965 году шести мальчикам-подросткам в Королевстве Тонга очень надоела христианская школа-интернат, где они учились, и они решились на побег. Шестерка ребят в возрасте от 13 до 16 лет украли лодку и уплыли, надеясь добраться до Фиджи. У них не было карты и опыта хождения по морю. Неудивительно, что их лодка попала в небольшой шторм и тут же потеряла способность плыть в указанном направлении. Они долго дрейфовали по воле волн и, наконец, высадились на скалистом необитаемом острове под названием Ата.
Можно было бы предположить, что без спасения мальчики быстро умрут от голода. Но все вышло совсем не так. Мальчики оставались на острове 15 месяце, и все это время прожили мирно и в добром здравии. Поначалу они ели рыбу и птицу, которую могли поймать, но после того, как обнаружили остатки столетнего поселения с посевами и курами, занялись сельским хозяйством. Они собирали и хранили пресную воду. Их хозяйство вскоре оказалось настолько организованным, что у них нашлось время на отдых и развлечения. Мальчики оборудовали уголок острова под тренажерный зал с гирями, а еще один— под площадку для бадминтона. Они организовывали концерты и молитвенные собрания.
Можно было бы предположить, что без спасения мальчики быстро умрут от голода. Но все вышло совсем не так. Мальчики оставались на острове 15 месяце, и все это время прожили мирно и в добром здравии. Поначалу они ели рыбу и птицу, которую могли поймать, но после того, как обнаружили остатки столетнего поселения с посевами и курами, занялись сельским хозяйством. Они собирали и хранили пресную воду. Их хозяйство вскоре оказалось настолько организованным, что у них нашлось время на отдых и развлечения. Мальчики оборудовали уголок острова под тренажерный зал с гирями, а еще один— под площадку для бадминтона. Они организовывали концерты и молитвенные собрания.
Ребята также смогли организовать свою жизнь так, чтобы ссоры и скандалы не ставили под угрозу благополучие маленькой колонии. Время от времени неизбежно возникали конфликты, но островитяне разрешали их, приговаривая боевую пару к «тайм-ауту» отдельно друг от друга и от коллектива. Тайм-аут всегда заканчивался тем, что оба участника ссоры успокаивались и были готовы вернуться в группу. Один из мальчиков, Стивен, упал со скалы, сломав ногу. Остальные вправили ему ногу, и пока она полностью не зажила, ухаживали за ним всей группой. Через некоторое время Стивен полностью поправился.
В конце концов подростки поумнели и решили покинуть остров. Они безуспешно пытались выйти в море на плоту. Наконец мимо проплыл австралийский корабль, заметил их сигнальный огонь и подошел достаточно близко, чтобы увидеть ребят на берегу. Капитан поначалу не поверил их рассказу о том, как они туда попали, но когда он вернул мальчиков на материк, он узнал, что их рассказ - чистая правда. Вся небольшая страна радовалась чуду возвращения. Когда же ажиотаж схлынул, их арестовали их за кражу лодки, на которой они ушли в плавание. Их спас все тот же австралийский капитан, предложив владельцу лодки долю в доходах от продажи прав на экранизацию истории. Она состоялась, и несколько лет спустя мальчики - уже молодые мужчины - вернулись на остров. В дальнейшем они сохранили хорошие отношения друг с другом и жили обычной жизнью, больше не ища приключений.
В конце концов подростки поумнели и решили покинуть остров. Они безуспешно пытались выйти в море на плоту. Наконец мимо проплыл австралийский корабль, заметил их сигнальный огонь и подошел достаточно близко, чтобы увидеть ребят на берегу. Капитан поначалу не поверил их рассказу о том, как они туда попали, но когда он вернул мальчиков на материк, он узнал, что их рассказ - чистая правда. Вся небольшая страна радовалась чуду возвращения. Когда же ажиотаж схлынул, их арестовали их за кражу лодки, на которой они ушли в плавание. Их спас все тот же австралийский капитан, предложив владельцу лодки долю в доходах от продажи прав на экранизацию истории. Она состоялась, и несколько лет спустя мальчики - уже молодые мужчины - вернулись на остров. В дальнейшем они сохранили хорошие отношения друг с другом и жили обычной жизнью, больше не ища приключений.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- У меня вроде как появилось новое хобби: необычное увлечение одного британца
- «Родимысч», «замухрышка», «Кисица»: как поэты и писатели обращались к своим женщинам в письмах
- Мужчина 11 лет был прикован к постели и вылечил себя сам
- 10 необычных ужинов смертников
- Как заработать на человеческих комплексах: история американца Ксавьера Лонга
34
Понравилось34
Новости партнёров