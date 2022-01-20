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Чемпионы по выживанию: подростки благополучно прожили на острове год

Чемпионы по выживанию: подростки благополучно прожили на острове год (3 фото)

Автор:
20 января 2022 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Выживальщики   Робинзоны   Тонга   история   ну вы даете!   удивительно   факты   шестеро смелых   
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Эта история, случившаяся в 1965 году, до сих пор остается одной из самых невероятных и одновременно счастливых историй выживания современных Робинзонов. Шестеро мальчиков-подростков, заброшенных на необитаемый остров на целый год, не только сумели выжить, но и так удачно обустроили свой быт, что в принципе не испытывали особых лишений.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Выживальщики   Робинзоны   Тонга   история   ну вы даете!   удивительно   факты   шестеро смелых   
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Оль́гъ, Ѡль́гъ Час назад
Не в обиду прекрасной части человечества, но ребятам повезло что среди них не было девушек, песец бы пришел всему мирному сосуществованию
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SaveUs Полчаса назад
Когда Повелитель Мух не пришел
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SerGProS Полчаса назад
Том Сойеры и Гекельберри финны
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