Он немного не дожил до 113 лет и не скрывал секрета своего долголетия

Он завел свой сапожный бизнес и был в нем достаточно успешен. Всего, чего достиг, добился упорством, своими руками. Ремесло неплохо кормило его большую семью. У испанца семеро дочек, а к моменту ухода из жизни было 14 внуков и 22 правнука.



Гарсия любил футбол, являлся активным болельщиком местной команды. Его часто расспрашивали о секрете активного долголетия. Ведь мало прожить больше ста лет. Испанский аксакал еще и до конца дней остался в здравом уме и неплохом физическом состоянии. Конечно, свою лепту внес и благоприятный климат. Но все же самым главным базисом своего долголетия он считал покладистый нрав. Никому не завидовал и никого не обижал, вот и наградил его Создатель долгой и достойной жизнью.