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Он немного не дожил до 113 лет и не скрывал секрета своего долголетия

Он немного не дожил до 113 лет и не скрывал секрета своего долголетия (2 фото)

Автор:
19 января 2022 19:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: геронтология   долгожитель   испанец   книга гиннеса   рекорд   сапожник   
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Ушел из жизни испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, официально признанный самым старым мужчиной на планете.
Специалисты по геронтологии и испанская пресса сообщают: ушел из жизни Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, которого считают самым старым мужчиной на Земле. По данным ресурса News он прожил 112 лет и 341 день. Немного не дотянув до 113-летия. В Книгу рекордов Гиннеса его имя было занесено в сентябре 2021 года.

Родом долгожитель-рекордсмен из испанского города Леон, там и прошла вся его длинная жизнь. Дата появления на свет — 11 февраля 1909 года. На его памяти случились все события мятежного 20-го века: войны, революции, другие тяготы. Но счастливым образом Сатурнино удавалось избегать больших бед.
Он завел свой сапожный бизнес и был в нем достаточно успешен. Всего, чего достиг, добился упорством, своими руками. Ремесло неплохо кормило его большую семью. У испанца семеро дочек, а к моменту ухода из жизни было 14 внуков и 22 правнука.

Гарсия любил футбол, являлся активным болельщиком местной команды. Его часто расспрашивали о секрете активного долголетия. Ведь мало прожить больше ста лет. Испанский аксакал еще и до конца дней остался в здравом уме и неплохом физическом состоянии. Конечно, свою лепту внес и благоприятный климат. Но все же самым главным базисом своего долголетия он считал покладистый нрав. Никому не завидовал и никого не обижал, вот и наградил его Создатель долгой и достойной жизнью.

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Метки: геронтология   долгожитель   испанец   книга гиннеса   рекорд   сапожник   
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Павел 43 минуты назад
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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