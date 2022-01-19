Законы подлости и ироничные закономерности

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Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается», — этот закон Мерфи, иностранный аналог русского «закона подлости», пожалуй, является самой известной закономерностью жизни, действие которой каждый из нас успел на себе испытать. Но если бы все на этом закончилось, жизнь была бы скучна и неинтересна…
Закон, благодаря силе ума и чувству юмора ученых и инженеров, способных замечать малейшие взаимосвязи между явлениями, оброс множеством следствий и вариаций. Мы выбрали самые ироничные из них и делимся ими с вами.
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