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Законы подлости и ироничные закономерности

Законы подлости и ироничные закономерности (42 фото)

Автор:
19 января 2022 02:51
Сообщество : Юмор
Метки: законы   ирония   стёб   
908
42

Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается», — этот закон Мерфи, иностранный аналог русского «закона подлости», пожалуй, является самой известной закономерностью жизни, действие которой каждый из нас успел на себе испытать. Но если бы все на этом закончилось, жизнь была бы скучна и неинтересна…

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Метки: законы   ирония   стёб   
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Хью́берт 3 часа назад
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Invertor 6 минут назад
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Ыукп 10 минут назад
Не полностью. Нужно со всеми дополнениями к правилу "соседняя очередь двигается быстрее" :

Ваше метание туда-сюда взвинчивает обе очереди. anekdotov.net
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vikklu Час назад
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