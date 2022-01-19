Валерий Харламов: тернистый путь «Легенды №17»

В конце минувшей недели, 14 января, легендарному советскому хоккеисту Валерию Харламову могло исполниться 74 года. Несмотря на то, что его жизнь оборвалась в 33-летнем возрасте, в памяти поклонников он навсегда остался «Легендой №17».
Валерий родился внебрачным ребенком, поскольку его мать Кармен Ориве-Абад была родом из испанского города Бильбао и не имела всех необходимых документов для официального брака с Борисом Харламов.
К слову, его мать была ярой болельщицей. Настолько, что один раз её забрали в милицию, посчитав за цыганку, сидевшую на стадионе. После этого Валерий купил ей большой телевизор и попросил смотреть матчи дома.
Своё имя будущая звезда хоккея получила в честь летчика-испытателя Чкалова.
Ещё в юном возрасте он неплохо играл в футбол, а на коньки встал в 7-летнем возрасте абсолютно случайно. Его отец играл в хоккей с мячом, но брал дополнительную пару сыну для отогрева ног.
В детстве Харламов переболел ангиной, давшей серьезные осложнения, а в 13 лет ему диагностировали порок сердца. Очевидно, что в такой ситуации врачи запретили даже заниматься физкультурой, не говоря уже о хоккее. Однако Валерий пошёл в секцию и победил болезнь в ходе тренировочного процесса.
Не помешал для достижения спортивных высот и его рост – 173 см.
В октябре 1967 года он дебютировал в составе ЦСКА. Матч закончился с разгромным счетом 9:0, но ещё неопытный Валерий не записал забитых шайб в свой актив. Но всё это было лишь вопросом времени.
Попав в чебаркульскую «Звезду», Харламов отточил свой нестандартный, фирменный стиль обводки, завершавшийся либо точной передачей, либо броском по воротам.
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В 1972 году он уже стал лучшим бомбардиром зимней Олимпиады, забивая в каждой игре. Не отличился Харламов только в матче против сборной ЧССР. Но самое главное, что первое олимпийское золото было добыто.
К слову, в НХЛ он не перебрался по причине, далекой от той, что была показана в фильме. На самом деле он не стал играть за океаном из-за страха за родных, которым, по его словам, «после этого не будет житья».
Как известно, в 1976 году знаменитый хоккеист мог завершить карьеру, попав в аварию. В результате ДТП он получил перелом ребер, голени, сотрясение мозга и множество ушибов, однако благодаря тренировкам в оборудованной для этого больничной комнате он смог вернуться на лед.
В 1981 году Харламов усиленно набирал форму, поскольку заявил, что предстоящий сезон для него станет последним. После этого он собирался уходить тренировать детей. В итоге он 11-й раз стал чемпионом СССР в составе ЦСКА, а также взял Кубок европейских чемпионов. Однако на Кубок Канады, по решению тренерского штаба, он не попал. Возможно, его судьба сложилась бы иначе, если бы его всё-таки взяли, ведь через несколько дней он погиб в ДТП вместе со своей женой.
Несмотря на то, что Харламов запомнился всему миру под 17-ым номером, он успел поиграть и под другими (№12 и №14). С того момента под его номером в ЦСКА и сборной страны поиграл только его сын Александр, решивший пойти по стопам отцам. В данный момент последний занимается тренерской деятельностью.
Сборная СССР не смогла присутствовать на похоронах, поскольку находилась в Виннипеге. На собрании игроки решили любой ценой выиграть Кубок Канады, дабы почтить память ушедшего товарища. И им удалось сдержать обещание, обыграв канадцев с разгромным счетом 8:1.
Не забыли о Харламове и болельщики. Один из них разместил на месте автокатастрофы 500-килограммовую мраморную шайбу с надписью: «Здесь погасла звезда русского хоккея. Валерий Харламов».
Для остальных он навсегда остался «Легендой №17».
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