Валерий Харламов: тернистый путь «Легенды №17»

В 1981 году Харламов усиленно набирал форму, поскольку заявил, что предстоящий сезон для него станет последним. После этого он собирался уходить тренировать детей. В итоге он 11-й раз стал чемпионом СССР в составе ЦСКА, а также взял Кубок европейских чемпионов. Однако на Кубок Канады, по решению тренерского штаба, он не попал. Возможно, его судьба сложилась бы иначе, если бы его всё-таки взяли, ведь через несколько дней он погиб в ДТП вместе со своей женой.