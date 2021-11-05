Умер Александр Орлов, рекордсмен российского хоккея

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На 68-м году жизни, после продолжительной болезни, скончался экс-нападающий московского "Спартака".
Александр Орлов - двукратный серебряный призер чемпионата СССР в составе "Спартака". За эту команду он провел 199 матчей в национальном первенстве и набрал 156 очков (104 результативные передачи и 52 шайбы).
Помимо "Спартака" Орлов выступал за ярославского "Торпедо", ижевскую "Сталь", нижнекамский "Нефтехимик", череповецкую "Северсталь" и "Прогресс" из Глазова.
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Автор - глупый школяр!