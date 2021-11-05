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Умер Александр Орлов, рекордсмен российского хоккея

Умер Александр Орлов, рекордсмен российского хоккея (3 фото)

Автор:
05 ноября 2021 14:35
Сообщество : Спорт
Метки: новости   советский спорт   советский хоккей   спорт   спортсмены   хоккей   
1179
3
На 68-м году жизни, после продолжительной болезни, скончался экс-нападающий московского "Спартака".

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Метки: новости   советский спорт   советский хоккей   спорт   спортсмены   хоккей   
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9  комментариев
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13k
Алан 2 часа назад
Всё таки советского хоккея
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2k
Sergius SPb 50 минут назад
Новость ради новости.
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709
Мы Ул Час назад
Песда тупая! Советского, а не российского!
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2k
Sergius SPb Час назад
Не слышал до сего времени имени этого рекордсмена....
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249
Киса Кацман 2 часа назад
СОВЕТСКОГО хоккея.
Автор - глупый школяр!
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216
Mixan 2 часа назад
Не фанат ,но приношу соболезнования и пусть пухом земля ..Хоккей в те времена был НАСТОЯЩИМ ,идейный !!!
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13
александр 2 часа назад
Каким образом можно отдать 6 результативных передач про счете 2:1
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195
Кто-то Там александр 15 минут назад
Ни какой опечатки
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