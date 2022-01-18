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В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 23:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: автобус дтп   доминикана   массовое дтп   погиб водитель   российские туристы   туристический автобус   
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Пятнадцать пострадавших, среди них шесть граждан России, в том числе и ребёнок. Водитель автобуса погиб.
Туристический автобус вёз отдыхающих на экскурсию по Самане, когда произошло столкновение с двумя другими рейсовыми автобусами на дороге Баваро Макао – Мичес, примерно в двух километрах от отеля Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana. Розендо Рейес, водитель автобуса с туристами, погиб на месте. Туристы отделались ушибами, четверых из больницы выписали, одна женщина (гражданка России) ещё госпитализирована.  "Четверо госпитализированы в обычные палаты для наблюдения. Состояние у всех стабильное. Двое получили амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждаются", — сообщил туроператор Anex Tour. Туроператор также добавил, что возвращение россиян домой планируется 19-20 января. 
К сожалению, ДТП нередко случается на отдыхе, сводя на нет всю радость от долгожданного отпуска. Ранее мы писали про ДТП с российскими туристами в Анталии, в котором пострадало девять человек. Хочется верить, что хороших впечатлений от отпуска всё же больше. А какие истории приключались с вами на отдыхе?

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Метки: автобус дтп   доминикана   массовое дтп   погиб водитель   российские туристы   туристический автобус   
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5  комментариев
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52k
Daniel Rumiantsev 4 часа назад
надпись на автобусе соответствует. здоровья всем
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Vital Idol 2 часа назад
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Dorell 3 часа назад
А какие истории приключались с вами на отдыхе?

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82k
Taras Kozalupko 4 часа назад
Непруха с доминиканой, то диктор помер, то автобус в аварию попал
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2k
Sergius SPb 4 часа назад
Хотели приключений и отдыха? Вот они.
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Nika
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