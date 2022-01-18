В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

508
2
1
Пятнадцать пострадавших, среди них шесть граждан России, в том числе и ребёнок. Водитель автобуса погиб.
Туристический автобус вёз отдыхающих на экскурсию по Самане, когда произошло столкновение с двумя другими рейсовыми автобусами на дороге Баваро Макао – Мичес, примерно в двух километрах от отеля Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana. Розендо Рейес, водитель автобуса с туристами, погиб на месте. Туристы отделались ушибами, четверых из больницы выписали, одна женщина (гражданка России) ещё госпитализирована. "Четверо госпитализированы в обычные палаты для наблюдения. Состояние у всех стабильное. Двое получили амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждаются", — сообщил туроператор Anex Tour. Туроператор также добавил, что возвращение россиян домой планируется 19-20 января.
К сожалению, ДТП нередко случается на отдыхе, сводя на нет всю радость от долгожданного отпуска. Ранее мы писали про ДТП с российскими туристами в Анталии, в котором пострадало девять человек. Хочется верить, что хороших впечатлений от отпуска всё же больше. А какие истории приключались с вами на отдыхе?
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Водитель грузовика с бетонными сваями устроил замес на КАД
- Авария дня. ДТП с большегрузами на трассе «Амур»
- Авария дня. Массовое ДТП под Екатеринбургом
- Семь автомобилей столкнулись в Москве
- Авария дня. Столкновение трёх автомобилей в Соликамске
11
Понравилось11
Новости партнёров