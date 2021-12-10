Автор видео пишет: "Яркий пример того, почему нужно соблюдать скоростной режим и смотреть на дорогу, а не в телефон! Неожиданно вылетевшая фура раскидала бетонные сваи по дороге! Ангел хранитель, и реакция - спасибо вам!"