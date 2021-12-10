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Авария дня. Водитель грузовика с бетонными сваями устроил замес на КАД

Авария дня. Водитель грузовика с бетонными сваями устроил замес на КАД (7 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 10:47
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
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На Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге водитель длинномера, уходя от столкновения со стоявшей на аварийке «ГАЗелью», совершил столкновение другим большегрузом и врезался барьерное ограждение. С кузова выпали бетонные сваи, а обломки улетели на встречную полосу.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
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11  комментариев
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3k
Слава Андреев 3 часа назад
Может снимали фильм Пункт Назначения?))))
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Tim_G 2 часа назад
Хорошо что без жертв...
Ссылка youtu.be
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Всё как обычно - водители грузовиков никогда не соблюдают ПДД и всегда сначала превышают безопасную скорость, а потом пытаются объехать препятствие вместо положенного торможения.
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
В телефон наверное втыкал мудила
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2k
ProstoBoBka 2 часа назад
"Высоко сижу - далеко гляжу" толку ноль, если бы стоял аварийный знак вместо белой канистры, водитель так и так прилетел бы газельку.

Либо в телефоне втыкал, либо спать хотел и не заметил газельку.
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27k
lem02 3 часа назад
Газелист мог бы хоть на стартере но на обочину съехать. Когда в него прилетит был только вопрос времени.
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