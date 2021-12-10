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На Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге водитель длинномера, уходя от столкновения со стоявшей на аварийке «ГАЗелью», совершил столкновение другим большегрузом и врезался барьерное ограждение. С кузова выпали бетонные сваи, а обломки улетели на встречную полосу.
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Автор видео пишет: "Яркий пример того, почему нужно соблюдать скоростной режим и смотреть на дорогу, а не в телефон! Неожиданно вылетевшая фура раскидала бетонные сваи по дороге! Ангел хранитель, и реакция - спасибо вам!"
В ДТП обошлось без пострадавших
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Либо в телефоне втыкал, либо спать хотел и не заметил газельку.