Куда делась супруга главного зимнего волшебника, и где прячутся мама и папа Снегурочки?

Появлением родственников Дедушка обязан знаменитому драматургу Александру Островскому. С его легкой руки тот обзавелся возлюбленной – Весной-Красной и дочкой Снегурочкой. Да-да, это не ошибка. В соответствии с авторской версией, девушка приходилась именно дочерью, а не внучкой:

Шестнадцать лет тому, как я для шутки

И теша свой непостоянный нрав,

Изменчивый и прихотливый, стала

Заигрывать с Морозом, старым дедом,

Проказником седым; и с той поры

В неволе я у старого. Мужчина

Всегда таков: немножко воли дай,

А он и всю возьмет, уж так ведется

От древности. Оставить бы седого,

Да вот беда, у нас со старым дочка –

Снегурочка.

Весна была поразительной красавицей (а как иначе?) и к тому же обладала огромным горячим сердцем, в котором находилось место для каждого. Правда, Мороз считал даму сердца излишне болтливой (о, эти женщины!). И по сюжету пьесы отношения пары сложно назвать идеальными. Из-за возраста, разных вкусов и темпераментов? Кто знает.