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Куда делась супруга главного зимнего волшебника, и где прячутся мама и папа Снегурочки?

Куда делась супруга главного зимнего волшебника, и где прячутся мама и папа Снегурочки? (7 фото)

Автор:
22 декабря 2021 14:11
Сообщество : RealFishki
Метки: Герой   Снегурочка   внучка   дед мороз   жена   новый год   персонаж   родители   
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Магия главного праздника года уже вовсю бушует на улицах, переливаясь в искристых снежинках, ярких гирляндах и искрящихся витринах, заставляя забыть о проблемах и повседневных делах. Но при этом к Новому году, а, точнее, к его атрибутике и персонажам есть и определенные вопросы.

Вера в чудо, сказку, волшебство – это ассоциации, которые у каждого из нас с детских лет возникают при виде главного зимнего волшебника – Деда Мороза и его верной помощницы и по совместительству близкой родственницы Снегурочки.


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Но если родственные связи заявлены однозначно, и персонажи являются дедом и внучкой, то куда делись жена (она же бабушка) и родители (один из которых должен приходиться Дедушке Морозу собственным ребенком)? Почему они не участвуют в новогодней кутерьме и не помогают, взвалив все заботы на старика и совсем еще юную девушку?


Известно, что на право претендовать на прототип Дедушки есть немало персонажей и персон. Прежде всего, это святой Николай, помогавший людям. В славянской мифологии Мороз был совсем не таким добрым, как преподносится сейчас: это было воплощение суровой стихии, которому приносили жертвы, чтобы божество не рассвирепело и не уничтожило ледяным дыханием посевы, скот, да и самих людей. Логично, что при такой силе оно не особенно нуждалось в семье.


Появлением родственников Дедушка обязан знаменитому драматургу Александру Островскому. С его легкой руки тот обзавелся возлюбленной – Весной-Красной и дочкой Снегурочкой. Да-да, это не ошибка. В соответствии с авторской версией, девушка приходилась именно дочерью, а не внучкой:

Шестнадцать лет тому, как я для шутки

И теша свой непостоянный нрав,

Изменчивый и прихотливый, стала

Заигрывать с Морозом, старым дедом,

Проказником седым; и с той поры

В неволе я у старого. Мужчина

Всегда таков: немножко воли дай,

А он и всю возьмет, уж так ведется

От древности. Оставить бы седого,

Да вот беда, у нас со старым дочка –

Снегурочка.

Весна была поразительной красавицей (а как иначе?) и к тому же обладала огромным горячим сердцем, в котором находилось место для каждого. Правда, Мороз считал даму сердца излишне болтливой (о, эти женщины!). И по сюжету пьесы отношения пары сложно назвать идеальными. Из-за возраста, разных вкусов и темпераментов? Кто знает.


А вот на Западе решили не мудрствовать лукаво и обеспечить Санте законную супругу – миссис Санта-Клаус. Муж и жена живут в любви и гармонии, и дама обеспечивает своему избраннику надежный тыл и домашний уют, помогая в сборе подарков и составлении списков одаряемых. Обычно ее изображают как эдакую сдобно-уютную седовласую леди, внешне чем-то похожую на своего вечно занятого супруга.


К сожалению, главная героиня пьесы Островского погибла, поскольку мать, как ни противился отец, отпустила девушку в жестокий мир людей.

В славянском эпосе у Снегурочки другие родители – обычные старик и старуха, бездетная пара, которая очень мечтала о ребенке. И высшие силы даровали чудо, оживив вылепленную ими из снега девочку. Правда, и у этой сказки конец печальный: девчушка, чтобы не отставать от обычных сверстников, растаяла, прыгнув через костер во время праздника.

Несмотря на разницу в возрасте у обеих героинь, между ними есть и определенное сходство: они выступают в качестве связующего звена, своего рода проводниц между детворой с ее желаниями и верой в чудеса и Дедом Морозом, который способен эти желания воплотить.


Постепенно, по мере популяризации праздника, помощница взрослела, пока не стала красивой девушкой и главной помощницей Дедушки Мороза. Но почему именно внучка? Вероятнее всего причиной стало закрепившееся обращение: пожилые люди обычно обращались к молодежи ласково – внучок или внученька. Дедушка не стал исключением, да и по возрасту седовласому и явно пожилому персонажу помощница больше годится во внучки, нежели в дочери.

После снятия запрета праздновать Новый год и украшать елки вернулись в жизнь людей и сказочные персонажи. Произошло это в 1935 году. По официальной версии, Снегурка стала не родной, а приемной внучкой, которую Дед Мороз взял на воспитание после смерти ее родителей. Но, опять же, это только одна из версий.

В сущности, так ли это важно, кем друг другу приходятся эти персонажи, если со своей задачей – дарить радость и впускать в сердце веру в чудо вне зависимости от возраста они справляются на отлично?

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Метки: Герой   Снегурочка   внучка   дед мороз   жена   новый год   персонаж   родители   
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24k
Юрьевич Час назад
Короче, тёмная история...
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Сибиряк 9 минут назад
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Ego sum qui sum 40 минут назад
Ссылка youtu.be
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7k
Elena Ki 42 минуты назад
В 90-е в автобусе слышала, как ребенок на вопрос мамы - Кого это мы сейчас встретили? - ответил - Деда Мороза и его подружку!
После этого только подружкой и зовем Снегурку. Современненько так...
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