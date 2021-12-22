Куда делась супруга главного зимнего волшебника, и где прячутся мама и папа Снегурочки?

Магия главного праздника года уже вовсю бушует на улицах, переливаясь в искристых снежинках, ярких гирляндах и искрящихся витринах, заставляя забыть о проблемах и повседневных делах. Но при этом к Новому году, а, точнее, к его атрибутике и персонажам есть и определенные вопросы.
Вера в чудо, сказку, волшебство – это ассоциации, которые у каждого из нас с детских лет возникают при виде главного зимнего волшебника – Деда Мороза и его верной помощницы и по совместительству близкой родственницы Снегурочки.
Но если родственные связи заявлены однозначно, и персонажи являются дедом и внучкой, то куда делись жена (она же бабушка) и родители (один из которых должен приходиться Дедушке Морозу собственным ребенком)? Почему они не участвуют в новогодней кутерьме и не помогают, взвалив все заботы на старика и совсем еще юную девушку?
Известно, что на право претендовать на прототип Дедушки есть немало персонажей и персон. Прежде всего, это святой Николай, помогавший людям. В славянской мифологии Мороз был совсем не таким добрым, как преподносится сейчас: это было воплощение суровой стихии, которому приносили жертвы, чтобы божество не рассвирепело и не уничтожило ледяным дыханием посевы, скот, да и самих людей. Логично, что при такой силе оно не особенно нуждалось в семье.
Появлением родственников Дедушка обязан знаменитому драматургу Александру Островскому. С его легкой руки тот обзавелся возлюбленной – Весной-Красной и дочкой Снегурочкой. Да-да, это не ошибка. В соответствии с авторской версией, девушка приходилась именно дочерью, а не внучкой:
Шестнадцать лет тому, как я для шутки
И теша свой непостоянный нрав,
Изменчивый и прихотливый, стала
Заигрывать с Морозом, старым дедом,
Проказником седым; и с той поры
В неволе я у старого. Мужчина
Всегда таков: немножко воли дай,
А он и всю возьмет, уж так ведется
От древности. Оставить бы седого,
Да вот беда, у нас со старым дочка –
Снегурочка.
Весна была поразительной красавицей (а как иначе?) и к тому же обладала огромным горячим сердцем, в котором находилось место для каждого. Правда, Мороз считал даму сердца излишне болтливой (о, эти женщины!). И по сюжету пьесы отношения пары сложно назвать идеальными. Из-за возраста, разных вкусов и темпераментов? Кто знает.
А вот на Западе решили не мудрствовать лукаво и обеспечить Санте законную супругу – миссис Санта-Клаус. Муж и жена живут в любви и гармонии, и дама обеспечивает своему избраннику надежный тыл и домашний уют, помогая в сборе подарков и составлении списков одаряемых. Обычно ее изображают как эдакую сдобно-уютную седовласую леди, внешне чем-то похожую на своего вечно занятого супруга.
К сожалению, главная героиня пьесы Островского погибла, поскольку мать, как ни противился отец, отпустила девушку в жестокий мир людей.
В славянском эпосе у Снегурочки другие родители – обычные старик и старуха, бездетная пара, которая очень мечтала о ребенке. И высшие силы даровали чудо, оживив вылепленную ими из снега девочку. Правда, и у этой сказки конец печальный: девчушка, чтобы не отставать от обычных сверстников, растаяла, прыгнув через костер во время праздника.
Несмотря на разницу в возрасте у обеих героинь, между ними есть и определенное сходство: они выступают в качестве связующего звена, своего рода проводниц между детворой с ее желаниями и верой в чудеса и Дедом Морозом, который способен эти желания воплотить.
Постепенно, по мере популяризации праздника, помощница взрослела, пока не стала красивой девушкой и главной помощницей Дедушки Мороза. Но почему именно внучка? Вероятнее всего причиной стало закрепившееся обращение: пожилые люди обычно обращались к молодежи ласково – внучок или внученька. Дедушка не стал исключением, да и по возрасту седовласому и явно пожилому персонажу помощница больше годится во внучки, нежели в дочери.
После снятия запрета праздновать Новый год и украшать елки вернулись в жизнь людей и сказочные персонажи. Произошло это в 1935 году. По официальной версии, Снегурка стала не родной, а приемной внучкой, которую Дед Мороз взял на воспитание после смерти ее родителей. Но, опять же, это только одна из версий.
В сущности, так ли это важно, кем друг другу приходятся эти персонажи, если со своей задачей – дарить радость и впускать в сердце веру в чудо вне зависимости от возраста они справляются на отлично?
Источник:
- Деду Морозу не разрешили красиво жениться на Снегурочке
- Карикатурный Новый год, или Путешествие в новогоднее прошлое 2
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После этого только подружкой и зовем Снегурку. Современненько так...