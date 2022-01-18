FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3523 поста • 1787 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-41

Смешные комментарии из социальных сетей-41 (32 фото)

Автор:
18 января 2022 10:53
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
3321
32
Свернуть все комментарии под фото

Прикольные картинки с комментариями

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
98
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
98  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11
Den Li 3 часа назад
Комментарий к фото
Ловите депутата
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
791
Дмитрий Грачёв 4 минуты назад
Комментарий к фото
какую надпись!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Алексей 12 минут назад
Комментарий к фото
Лучше дедушкин особняк на Рублевке. А вот с "Моментом" лучше не связываться..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Евгений Полчаса назад
Комментарий к фото
И никто не обратил внимания на то, что в кружочке, педаль привинчена к оси звёздочки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Полчаса назад
Комментарий к фото
Коммунальщики работать стали хуже. Вон сколько снега не убрано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
565
Вадим В. Новоженов 36 минут назад
Комментарий к фото
Бог Солнца - Ра, поставил точку в вопросе расовой терпимости: Who-Is-Who.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sergiy Rambus 40 минут назад
Комментарий к фото
Эти комменты достойны отдельного поста
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Евгений 46 минут назад
Комментарий к фото
А чего швы не шлифанул? Не успел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир 47 минут назад
Комментарий к фото
чёрный кружочек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sergiy Rambus 49 минут назад
Комментарий к фото
Это уже не мыть а...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
246
Дмитрий Быков 50 минут назад
Комментарий к фото
Разводись, жена без чувства юмора, горе в семье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Anton Chigurh Час назад
Комментарий к фото
что заааа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
614
Maximka Час назад
Комментарий к фото
он не "пранкер", он дебил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Лехахуторской Час назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Snork Snorkoff Час назад
Комментарий к фото
А что мешает совместить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Лехахуторской 2 часа назад
Комментарий к фото