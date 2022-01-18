От Черчилля к Тунберг: Британские школы отказываются от героев прошлого в пользу икон воук-культуры

Тем временем подготовительная школа Линдхерст-Хаус в Лондоне заявила, что отказалась от упоминания исследователей елизаветинской эпохи Дрейка, сэра Ричарда Гренвилля и сэра Джона Хокинса «в свете движения Black Lives Matter и связей Хокинса и Дрейка с работорговлей». Их заменили поэт Джон Китс, британско-ямайская медсестра Мэри Сикол и Николас Уинтон, спасавший детей из оккупированной нацистами Чехословакии.

Дрейка, Хокинса, Гренвилла и Рэли также «стерли» в муниципальном колледже Южного Молтона в Девоне. Представители колледжа заявили, что связи исследователей с «работорговлей, колонизацией, порабощением, эксплуатацией и подавлением… не отражают ценности и дух школы».

Под огонь также попали Черчилль и Дж. К. Роулинг. Автора «Гарри Поттера» «отменили» как минимум в пяти школах после того, как она разозлила транс-активистов. В начальной школе Святой Троицы в Ричмонде Черчилля и Роулинг заменили Сикол и Рашфорд.

Однако не везде изменения встретили радушно. Более 300 бывших учеников подписали петицию против решения школы Уильяма Эдвардса в Грейсе, Эссекс, переименовать дома, названные в честь старинных местных семей, в честь Розы Паркс, Флоренс Найтингейл, сэра Дэвида Аттенборо, спортсменки Джессики Эннис-Хилл и Алана Тьюринга.