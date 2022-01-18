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От Черчилля к Тунберг: Британские школы отказываются от героев прошлого в пользу икон воук-культуры

От Черчилля к Тунберг: Британские школы отказываются от героев прошлого в пользу икон воук-культуры (3 фото)

Автор:
18 января 2022 08:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   Уинстон Черчилль   грета тунберг   культура отмены   
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Школы в Великобритании начали отказываться от использования имен британских героев прошлого в качестве названий «домов» — групп, на которых делят учеников. Так, например, дома, названные в честь сэра Уинстона Черчилля и сэра Фрэнсиса Дрейка, переименовывают в дома имени экологической активистки Греты Тунберг и футболиста Маркуса Рашфорда.

По словам Daily Mail, десятки школ присоединились к тренду «стирания ключевых фигур из истории», нацеленного на тех, кто извлек выгоду из колониализма или «олицетворяет неприемлемые взгляды на расу или пол».

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Система домов, в рамках которой ученики объединяются в разновозрастные группы для участия в спортивных и академических мероприятиях, традиционно чтила национальных героев, основателей и местных сановников. Однако по меньшей мере 30 школ в последние годы переименовали свои «дома» в стремлении отдать дань уважения более «актуальным» личностям. Новую волну возглавляют футболисты, спортсмены и защитники окружающей среды, предпочтение при этом отдается женщинам, а также этническим и сексуальным меньшинствам.

К примеру, младшая школа Хауден в Восточном Йоркшире отказалась от Фрэнсиса Дрейка, адмирала Нельсона и сэра Уолтера Рэли в пользу экоактивистки Греты Тунберг, футболиста Маркуса Рашфорда, правозащитницы Малалы Юсуфзай и поэтессы Аманды Горман.

Тем временем подготовительная школа Линдхерст-Хаус в Лондоне заявила, что отказалась от упоминания исследователей елизаветинской эпохи Дрейка, сэра Ричарда Гренвилля и сэра Джона Хокинса «в свете движения Black Lives Matter и связей Хокинса и Дрейка с работорговлей». Их заменили поэт Джон Китс, британско-ямайская медсестра Мэри Сикол и Николас Уинтон, спасавший детей из оккупированной нацистами Чехословакии.

Дрейка, Хокинса, Гренвилла и Рэли также «стерли» в муниципальном колледже Южного Молтона в Девоне. Представители колледжа заявили, что связи исследователей с «работорговлей, колонизацией, порабощением, эксплуатацией и подавлением… не отражают ценности и дух школы».

Под огонь также попали Черчилль и Дж. К. Роулинг. Автора «Гарри Поттера» «отменили» как минимум в пяти школах после того, как она разозлила транс-активистов. В начальной школе Святой Троицы в Ричмонде Черчилля и Роулинг заменили Сикол и Рашфорд.

Однако не везде изменения встретили радушно. Более 300 бывших учеников подписали петицию против решения школы Уильяма Эдвардса в Грейсе, Эссекс, переименовать дома, названные в честь старинных местных семей, в честь Розы Паркс, Флоренс Найтингейл, сэра Дэвида Аттенборо, спортсменки Джессики Эннис-Хилл и Алана Тьюринга.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   Уинстон Черчилль   грета тунберг   культура отмены   
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7  комментариев
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12k
Erorist Час назад
Я бы вообще отказался от названий чего бы то ни было в честь людей и событий. Ибо интерпретация событий и оценка людей очень субъективная вещь и со временем кардинально может меняться. Лучше называть нейтрально. Класс "Лютик", "Тюльпан", ул. Садовая, Станция "Юпитер", кинотеатр "Космос"
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5k
Виталий Касандров Полчаса назад
Я как бы все понимаю .Дрей действительно пират и головорез ,Черчилль -расист еще тот но совместно с ними в то же Англии творили личности противники рабства и захвата колоний. Называть именем недоучки как то не правильно для школы .
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110k
Барон Мюнхгаузен. Полчаса назад
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2k
сеньор Леонсио Час назад
Вот насадка нейтрализующая вредный выхлоп имени Греты Тунберг!
Ссылка www.youtube.com
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