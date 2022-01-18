От Черчилля к Тунберг: Британские школы отказываются от героев прошлого в пользу икон воук-культуры

Школы в Великобритании начали отказываться от использования имен британских героев прошлого в качестве названий «домов» — групп, на которых делят учеников. Так, например, дома, названные в честь сэра Уинстона Черчилля и сэра Фрэнсиса Дрейка, переименовывают в дома имени экологической активистки Греты Тунберг и футболиста Маркуса Рашфорда.
По словам Daily Mail, десятки школ присоединились к тренду «стирания ключевых фигур из истории», нацеленного на тех, кто извлек выгоду из колониализма или «олицетворяет неприемлемые взгляды на расу или пол».
Система домов, в рамках которой ученики объединяются в разновозрастные группы для участия в спортивных и академических мероприятиях, традиционно чтила национальных героев, основателей и местных сановников. Однако по меньшей мере 30 школ в последние годы переименовали свои «дома» в стремлении отдать дань уважения более «актуальным» личностям. Новую волну возглавляют футболисты, спортсмены и защитники окружающей среды, предпочтение при этом отдается женщинам, а также этническим и сексуальным меньшинствам.
К примеру, младшая школа Хауден в Восточном Йоркшире отказалась от Фрэнсиса Дрейка, адмирала Нельсона и сэра Уолтера Рэли в пользу экоактивистки Греты Тунберг, футболиста Маркуса Рашфорда, правозащитницы Малалы Юсуфзай и поэтессы Аманды Горман.
Тем временем подготовительная школа Линдхерст-Хаус в Лондоне заявила, что отказалась от упоминания исследователей елизаветинской эпохи Дрейка, сэра Ричарда Гренвилля и сэра Джона Хокинса «в свете движения Black Lives Matter и связей Хокинса и Дрейка с работорговлей». Их заменили поэт Джон Китс, британско-ямайская медсестра Мэри Сикол и Николас Уинтон, спасавший детей из оккупированной нацистами Чехословакии.
Дрейка, Хокинса, Гренвилла и Рэли также «стерли» в муниципальном колледже Южного Молтона в Девоне. Представители колледжа заявили, что связи исследователей с «работорговлей, колонизацией, порабощением, эксплуатацией и подавлением… не отражают ценности и дух школы».
Под огонь также попали Черчилль и Дж. К. Роулинг. Автора «Гарри Поттера» «отменили» как минимум в пяти школах после того, как она разозлила транс-активистов. В начальной школе Святой Троицы в Ричмонде Черчилля и Роулинг заменили Сикол и Рашфорд.
Однако не везде изменения встретили радушно. Более 300 бывших учеников подписали петицию против решения школы Уильяма Эдвардса в Грейсе, Эссекс, переименовать дома, названные в честь старинных местных семей, в честь Розы Паркс, Флоренс Найтингейл, сэра Дэвида Аттенборо, спортсменки Джессики Эннис-Хилл и Алана Тьюринга.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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