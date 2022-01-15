Новый вид лягушки назвали в честь Греты Тунберг

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Дождевая лягушка Греты Тунберг, Pristimantis gretathunbergae, обнаруженная в джунглях Панамы, совсем не похожа на свою тезку. Но амфибия была названа в честь Тунберг победителем аукциона, на котором продавалось право на наименование некоторых недавно открытых видов.
Крошечная яркая лягушка с большими черными глазами была обнаружена в ходе экспедиции под руководством Абеля Батисты (Панама) и Конрада Меберта (Швейцария). Ее глаза уникальны для дождевых лягушек Центральной Америки.
Батиста и Меберт последние десять лет работали в Панаме, где обнаружили 12 новых видов и опубликовали восемь научных статей.
Дождевая лягушка Греты Тунберг была найдена в облачном лесу в заповеднике Серро Чуканти, на "небесном острове" в восточной Панаме.
Дождевая лягушка Греты Тунберг была найдена в облачном лесу в заповеднике Серро Чуканти, на "небесном острове" в восточной Панаме.
Экспедиция добралась до места на лошадях, а затем долго поднималась пешком по крутым тропам, чтобы разбить лагерь на высоте около 900 метров, рядом с обломками двух вертолетов, разбившихся несколько десятилетий назад.
К сожалению, среда обитания дождевой лягушки Греты Тунберг находится под угрозой из-за быстрой вырубки лесов для плантаций и пастбищ для скота.
К сожалению, среда обитания дождевой лягушки Греты Тунберг находится под угрозой из-за быстрой вырубки лесов для плантаций и пастбищ для скота.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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