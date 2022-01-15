FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8377 постов • 1269 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Новый вид лягушки назвали в честь Греты Тунберг

Новый вид лягушки назвали в честь Греты Тунберг (4 фото)

Автор:
15 января 2022 13:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   в честь   грета тунберг   забавно   логично   лягушка   новый вид   
413
4
Дождевая лягушка Греты Тунберг, Pristimantis gretathunbergae, обнаруженная в джунглях Панамы, совсем не похожа на свою тезку. Но амфибия была названа в честь Тунберг победителем аукциона, на котором продавалось право на наименование некоторых недавно открытых видов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   в честь   грета тунберг   забавно   логично   лягушка   новый вид   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Ivan 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
SinigamiRuuk 19 минут назад
Ах ты ж жаба! Т.е. Гретта!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
PLT LDR Полчаса назад
За что? Лягушка то не виновата... За что её так???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126
Zmey Gorynych Полчаса назад
Это слава!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
BiZ Полчаса назад
это она на траве так отожралась?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Попов 52 минуты назад
Как это не похожа? :-))) Любая жаба похожа, а эта нет? :-))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Bill 55 минут назад
Жаль что в аукционе победили исследователи лягушек, а не глистов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
parallax Час назад
Знатно потроллили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
MatveiVainrub Час назад
А лягуха то кислотная .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
5010_BIRD Час назад
Жизнь нужно прожить так чтобы твоим именем назвали лягушку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Daimos Час назад
Прости нас лягушка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
263
kolobok263 Час назад
лягушенция то в чём виновата?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44
Капитан ФСБ Час назад
Стебаются над ребенком да еще с признаком солнечного синдрома
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
121k
DeOrio Час назад
Вы там дошутитесь...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Нда... Вот, это, я понимая, троллинг! Это вам не на заборе "Гретта - дура!" написать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Пора и компаниям занимающимся выпуском электрооборудования назвать какой нибудь тумблер именем этой невменяшки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Garpia121 2 часа назад
За что так лягушку?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Patmaz 2 часа назад
Теперь с чистой совестью можно сказать Гретте: "Не квакай!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
Viktor 2 часа назад
А чё, один в один!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
kaboza 2 часа назад
зачем квакушку обидели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает «Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает Спасатель не понял, что ищет сам себя Спасатель не понял, что ищет сам себя Бельгийский фермер покусился на землю Франции Бельгийский фермер покусился на землю Франции Участники конкурса чучел слепили "аллигатора Локи" из теста Участники конкурса чучел слепили "аллигатора Локи" из теста Фотографа-любителя приняли за авиатеррориста: полет получился незабываемым Фотографа-любителя приняли за авиатеррориста: полет получился незабываемым "Заведи меня": робот от Boston Dynamics станцевал вместо Мика Джаггера "Заведи меня": робот от Boston Dynamics станцевал вместо Мика Джаггера
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

37861



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
25
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
25 теорий заговора, которые на поверку оказались правдой
6
150
25 теорий заговора, которые на поверку оказались правдой
Набирающие популярность в сообществах
Сливочная пицца на&nbsp;гриле
2
5
Сливочная пицца на гриле
Можно ли отличить движение от покоя?
1
20
Можно ли отличить движение от покоя?
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
0

Лучшие демотиваторы
Соблазн
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#ватермарк#история#интересное#Девушка#СССР#подборка#еда#прикольные
#Юмор#интересно#кино#Приколы#забавно#актеры#Ynews#работа#искусство#Жизнь
#животные#прикол#факты#картинки#в мире#знаменитости#Разное#автомобили#автомир#Россия

На что жалуетесь?

Вернуться