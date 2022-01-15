Новый вид лягушки назвали в честь Греты Тунберг

Экспедиция добралась до места на лошадях, а затем долго поднималась пешком по крутым тропам, чтобы разбить лагерь на высоте около 900 метров, рядом с обломками двух вертолетов, разбившихся несколько десятилетий назад.



К сожалению, среда обитания дождевой лягушки Греты Тунберг находится под угрозой из-за быстрой вырубки лесов для плантаций и пастбищ для скота.