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Пёс спас маленькую девочку во время снежной бури на Сахалине

Пёс спас маленькую девочку во время снежной бури на Сахалине (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2022 22:10
Сообщество : Жить в России
Метки: девочка   сахалин   снегопад   снегопад на Сахалине   снежная буря   собака   спасение ребенка   
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Дружба дворняги и маленькой девочки превратилась в трогательную историю спасения ребёнка.
На прошлой неделе на Сахалин обрушился снежный циклон. Машины, двери домов и улицы остались погребены под массивными пластами снега. Снежная буря не самое лучшее время, а когда пропадает ребёнок, вдвойне сложно. В Углегорске во время мощной бури пропала 10-летняя девочка. Волонтёры и полиция занималась поиском ребёнка несколько часов. Найти её удалось благодаря тому, что родители сообщили спасателям, что она очень любит собак. Соседи подтвердили слова родителей и рассказали, что девочка часто играет с местными дворняжками. Решили проверить будку, которая находилась недалеко. И малышка оказалась там! Она провела полночи в собачьей будке, а её грел пёс. Благодаря пушистому другу, девочка избежала обморожения и дождалась спасателей, не рискуя самостоятельно добираться до дома во время бури.
Сейчас ребёнок в полном порядке, помощь медиков оказалась не нужна. Не только люди умеют спасать.

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Метки: девочка   сахалин   снегопад   снегопад на Сахалине   снежная буря   собака   спасение ребенка   
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8k
Павел 2 часа назад
Надеюсь собачку домой забрали.
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1k
И так сойдёт 39 минут назад
Вообще-то пёс никого и не думал спасать, сидел себе в будке и от непогоды прятался. А если уж и спас, то только своим присутствием, тогда уж и будку стоило бы упомянуть, она, как-никак тоже принимала пассивное участие. Ну и конечно здОрово, что всё закончилось благополучно и никто не не пострадал
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6k
BenderRodriguez 2 часа назад
10 лет, не такая уж малышка. До сих пор по будкам шарится?
Сейчас у 7летних уже телефоны имеются. Могла бы и домой позвонить, мол, сегодня у друга заночую.
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9k
Andrey Komarov 2 часа назад
Новость отличная!
Но почему В Сахалине?
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