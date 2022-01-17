Пёс спас маленькую девочку во время снежной бури на Сахалине

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Дружба дворняги и маленькой девочки превратилась в трогательную историю спасения ребёнка.
На прошлой неделе на Сахалин обрушился снежный циклон. Машины, двери домов и улицы остались погребены под массивными пластами снега. Снежная буря не самое лучшее время, а когда пропадает ребёнок, вдвойне сложно. В Углегорске во время мощной бури пропала 10-летняя девочка. Волонтёры и полиция занималась поиском ребёнка несколько часов. Найти её удалось благодаря тому, что родители сообщили спасателям, что она очень любит собак. Соседи подтвердили слова родителей и рассказали, что девочка часто играет с местными дворняжками. Решили проверить будку, которая находилась недалеко. И малышка оказалась там! Она провела полночи в собачьей будке, а её грел пёс. Благодаря пушистому другу, девочка избежала обморожения и дождалась спасателей, не рискуя самостоятельно добираться до дома во время бури.
Сейчас ребёнок в полном порядке, помощь медиков оказалась не нужна. Не только люди умеют спасать.
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Сейчас у 7летних уже телефоны имеются. Могла бы и домой позвонить, мол, сегодня у друга заночую.
Но почему В Сахалине?