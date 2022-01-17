Суд лишил прав родителей, оставивших свою дочь после рождения жить в перинатальном центре

Представлявшая интересы девочки адвокат Виктория Дергунова на своей странице в Facebook назвала решение суда «победой»: «Мы считаем, что только в семье опекунов девочка обрела любящих и заботящихся о ней родителей. Именно в ней С. смогла найти поддержку, чтобы справиться с детскими травмами и переживаниями, которые она испытывала в первые 6 лет своей жизни во время проживания в больнице в полнейшей изоляции и отчуждении», — написала юрист.

«Вторым нашим аргументом лишения родительских прав стало текущее поведение родителей: они ведь так и не изменили своего отношения к ребенку, с момента ограничения в правах они не проявляли никакого интереса к судьбе дочери, окончательно устранившись от ее воспитания, с той лишь разницей, что раньше свои родительские обязанности они перекладывали на медицинский персонал, теперь — на опекунов», — рассказала Дергунова.

×

×

По словам адвоката, всего за год в новой семье девочка сделала «колоссальный» скачок в развитии и социальной адаптации. Малышка уже пошла в школу, успешно себя там проявляет, нашла друзей.