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Суд лишил прав родителей, оставивших свою дочь после рождения жить в перинатальном центре

Суд лишил прав родителей, оставивших свою дочь после рождения жить в перинатальном центре (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2022 21:08
Сообщество : Истории
Метки: Виктория Дергунова   мать и дитя   перинатальный центр   родительские права   суд   
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В Пресненском суде Москвы лишились сегодня родительских прав отец и мать девочки, которая никогда не видела дома. С самого рождения совершенно здоровый ребенок не покидал территорию элитного перинатального учреждения, не видел мир вокруг, не общался со сверстниками, - пишет  «Газета.Ru». В приемную семью малышку, родившуюся в 2014 году забрали только в 2020-м.

Представлявшая интересы девочки адвокат Виктория Дергунова на своей странице в Facebook назвала решение суда «победой»: «Мы считаем, что только в семье опекунов девочка обрела любящих и заботящихся о ней родителей. Именно в ней С. смогла найти поддержку, чтобы справиться с детскими травмами и переживаниями, которые она испытывала в первые 6 лет своей жизни во время проживания в больнице в полнейшей изоляции и отчуждении», — написала юрист.

«Вторым нашим аргументом лишения родительских прав стало текущее поведение родителей: они ведь так и не изменили своего отношения к ребенку, с момента ограничения в правах они не проявляли никакого интереса к судьбе дочери, окончательно устранившись от ее воспитания, с той лишь разницей, что раньше свои родительские обязанности они перекладывали на медицинский персонал, теперь — на опекунов», — рассказала Дергунова.

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По словам адвоката, всего за год в новой семье девочка сделала «колоссальный» скачок в развитии и социальной адаптации. Малышка уже пошла в школу, успешно себя там проявляет, нашла друзей.

Саша появилась на свет недоношенной в конце марта 2014 года. Ребенок весом чуть больше килограмма был выписан в начале июня. Но уже через несколько дней родители вернули ее в перинатальный центр из-за якобы остановки дыхания во сне.

Пять с лишним лет девочка жила в палате клиники, ее содержание обходилось биологическим родителям примерно в миллион рублей в месяц. При ней круглосуточно дежурили няни, услуги которых оплачивались отдельно.

О ребенке, оставленном родителями в перинатальном центре, общественность узнала после того, как перинатальный центр подал иск к родителям с требованием забрать девочку из медицинского учреждения и в одностороннем порядке расторг договор об оказании услуг. Информацию об этом вопиющем случае первой опубликовала «Медуза*» (организация включена Минюстом в список иноагентов)*.

"Поскольку лишение кровной семьи родительских прав было единственным законным и возможным способом передачи Саши на удочерение опекунам и ее защиты от совсем уж произвольных методов биологических родителей по ее воспитанию, фактически эмоционально жестокого обращения с ней, уже нанесшего жизни и детству девочки колоссальный вред, после того как оно состоялось, мы можем быть полностью спокойны за судьбу ребенка и можем считать, что ее история завершилась благополучно", - поделилась радостью за ребенка на своей страничке в Facebook ее адвокат Виктория Дергунова.

* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: Виктория Дергунова   мать и дитя   перинатальный центр   родительские права   суд   
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381k
Алексей 2 часа назад
я бы еще их стерилизовал кроме лишения прав
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1k
Autumn2015 9 минут назад
Девочка в очках....конечно, не видеть прямого солнечного света, все время в помещении, не гулять. Родители твари!
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4k
Shekhar Kapur 10 минут назад
У этих родителей есть ещё дети. Смотрела передачу про них. Остальные дети живут с родителями . Непонятно, почему с этим ребёнком поступили.
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6k
BenderRodriguez 16 минут назад
Мутная история. То есть родители 5 лет платили по ляму в месяц за ребёнка и клинику это вполне устраивало? Значит действительно девочка нуждалась в лечении или клиника нуждалась в ляме ежемесячно?
Если она не нужна была родителям, то зачем они на неё потратили как минимум 60 лямов?
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1k
Владимир Полчаса назад
Что-то много слишком непонятного из этой статьи.
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4k
fin4all 43 минуты назад
Тоесть 5 с лишним лет перинатальный центр особо проблем не видел. И никого не смущало, что все разумные сроки нахождения ребенка в ПЕРИНАТАЛЬНОМ центре (по сути роддоме) прошли несколько лет как. Ну так лям в месяц то не лишние. Хорошо хоть к школе встрепенулись.
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678
Олег 50 минут назад
3,14здежом пахнет: "Ребенок весом чуть больше килограмма был выписан в начале июня" такое не возможно в принципе, такие в инкубаторах доращиваются
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25
sereno Час назад
а что входило в миллион? горшок из платины и еда из ресторана 5 раз в день? По-моему там сильно в цифре ошиблись. либо кто то из местных 90% в карман клал.
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Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга 2 часа назад
1миллион в месяц?
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