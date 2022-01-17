Суд лишил прав родителей, оставивших свою дочь после рождения жить в перинатальном центре

В Пресненском суде Москвы лишились сегодня родительских прав отец и мать девочки, которая никогда не видела дома. С самого рождения совершенно здоровый ребенок не покидал территорию элитного перинатального учреждения, не видел мир вокруг, не общался со сверстниками, - пишет «Газета.Ru». В приемную семью малышку, родившуюся в 2014 году забрали только в 2020-м.
Представлявшая интересы девочки адвокат Виктория Дергунова на своей странице в Facebook назвала решение суда «победой»: «Мы считаем, что только в семье опекунов девочка обрела любящих и заботящихся о ней родителей. Именно в ней С. смогла найти поддержку, чтобы справиться с детскими травмами и переживаниями, которые она испытывала в первые 6 лет своей жизни во время проживания в больнице в полнейшей изоляции и отчуждении», — написала юрист.
«Вторым нашим аргументом лишения родительских прав стало текущее поведение родителей: они ведь так и не изменили своего отношения к ребенку, с момента ограничения в правах они не проявляли никакого интереса к судьбе дочери, окончательно устранившись от ее воспитания, с той лишь разницей, что раньше свои родительские обязанности они перекладывали на медицинский персонал, теперь — на опекунов», — рассказала Дергунова.
По словам адвоката, всего за год в новой семье девочка сделала «колоссальный» скачок в развитии и социальной адаптации. Малышка уже пошла в школу, успешно себя там проявляет, нашла друзей.
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Саша появилась на свет недоношенной в конце марта 2014 года. Ребенок весом чуть больше килограмма был выписан в начале июня. Но уже через несколько дней родители вернули ее в перинатальный центр из-за якобы остановки дыхания во сне.
Пять с лишним лет девочка жила в палате клиники, ее содержание обходилось биологическим родителям примерно в миллион рублей в месяц. При ней круглосуточно дежурили няни, услуги которых оплачивались отдельно.
О ребенке, оставленном родителями в перинатальном центре, общественность узнала после того, как перинатальный центр подал иск к родителям с требованием забрать девочку из медицинского учреждения и в одностороннем порядке расторг договор об оказании услуг. Информацию об этом вопиющем случае первой опубликовала «Медуза*» (организация включена Минюстом в список иноагентов)*.
"Поскольку лишение кровной семьи родительских прав было единственным законным и возможным способом передачи Саши на удочерение опекунам и ее защиты от совсем уж произвольных методов биологических родителей по ее воспитанию, фактически эмоционально жестокого обращения с ней, уже нанесшего жизни и детству девочки колоссальный вред, после того как оно состоялось, мы можем быть полностью спокойны за судьбу ребенка и можем считать, что ее история завершилась благополучно", - поделилась радостью за ребенка на своей страничке в Facebook ее адвокат Виктория Дергунова.
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Если она не нужна была родителям, то зачем они на неё потратили как минимум 60 лямов?