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Вместо клеток с решетками — пуленепробиваемые «аквариумы»

Вместо клеток с решетками — пуленепробиваемые «аквариумы» (2 фото)

Автор:
12 января 2022 21:37
Сообщество : Жить в России
Метки: здания   изменения   клетка   новация   правила   прутья   стекло   суд   
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Федеральные суды отныне будут проектироваться по новым правилам. В них больше не будет зарешеченных помещений для обвиняемых.
На сайте Минстроя РФ сегодня появилось сообщение о новации в правилах проектирования зданий федеральных судов. Сейчас обвиняемые в преступлениях выслушивают дебаты судопроизводства в «клетке», за металлическими прутьями.

Изменения, внесенные в документ, предписывают во вновь отстраиваемых зданиях вместо этих конструкций сооружать кабинки из стекла. Пуленепробиваемого. Как на Западе. Старый формат кабинок у нас применяется с 1992 года. Ведомство уточняет, что одной из причин перемен стал «опыт пандемии коронавирусной инфекции».
Помимо этого, будут и другие новшества. В частности, уточнены правила организации автостоянок, оборудования хозяйственной зоны и ряда других подсобных территорий. Также предусмотрена необходимость отдельной комнаты для запасных присяжных заседателей.

Во главу угла новых правил поставили вопросы безопасности. В связи с этим уточнены требованиям к досмотровой зоне и КПП. Позаботились новаторы и о благоустройстве «секретчиков», для этих специалистов и организаторов режимного алгоритма тоже отныне нужен отдельный блок.

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Метки: здания   изменения   клетка   новация   правила   прутья   стекло   суд   
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16  комментариев
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3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Надеюсь, комфортабельные бронированные спец.комнаты для передачи взяток судьям и прокурорам, предусмотрены новым проектом.
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30k
a.fey 18 минут назад
Правильно. Пуленепробиваемое стекло не прокашляешь.
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12k
Великий Кормчий 23 минуты назад
А давайте зекам отдельное государство построим! С зарплатлй, пенсией, выслугой лет и тд?
Ну по принципу госдумы - им всё а нам ничего.
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828
Лебовски Полчаса назад
По мне так клетки смотрятся круче. Звери в основном (не без исключений) смотрятся в них красивее.
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1k
Миша Час назад
Вот теперь точно все лучше жить будем. Ну, мат тут запрещён, больше сказать нечего.
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43k
Элек Мек Час назад
Ясен пень,Россия страна справедливости и гуманизЬма.
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2k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
А в перспективе - полная шумоизоляция и герметичность... и возможность последующей модернизации (тонирование, подсветка, подача газа (воды) и т.д.)
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15
Богатый Дед Элек Мек Час назад
ага и акводискотека
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3k
Egoro 2 часа назад
Да уже лет 5 как уже ставят.
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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