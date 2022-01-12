Вместо клеток с решетками — пуленепробиваемые «аквариумы»

На сайте Минстроя РФ сегодня появилось сообщение о новации в правилах проектирования зданий федеральных судов. Сейчас обвиняемые в преступлениях выслушивают дебаты судопроизводства в «клетке», за металлическими прутьями.



Изменения, внесенные в документ, предписывают во вновь отстраиваемых зданиях вместо этих конструкций сооружать кабинки из стекла. Пуленепробиваемого. Как на Западе. Старый формат кабинок у нас применяется с 1992 года. Ведомство уточняет, что одной из причин перемен стал «опыт пандемии коронавирусной инфекции».