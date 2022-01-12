Вместо клеток с решетками — пуленепробиваемые «аквариумы»

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Федеральные суды отныне будут проектироваться по новым правилам. В них больше не будет зарешеченных помещений для обвиняемых.
На сайте Минстроя РФ сегодня появилось сообщение о новации в правилах проектирования зданий федеральных судов. Сейчас обвиняемые в преступлениях выслушивают дебаты судопроизводства в «клетке», за металлическими прутьями.
Изменения, внесенные в документ, предписывают во вновь отстраиваемых зданиях вместо этих конструкций сооружать кабинки из стекла. Пуленепробиваемого. Как на Западе. Старый формат кабинок у нас применяется с 1992 года. Ведомство уточняет, что одной из причин перемен стал «опыт пандемии коронавирусной инфекции».
Изменения, внесенные в документ, предписывают во вновь отстраиваемых зданиях вместо этих конструкций сооружать кабинки из стекла. Пуленепробиваемого. Как на Западе. Старый формат кабинок у нас применяется с 1992 года. Ведомство уточняет, что одной из причин перемен стал «опыт пандемии коронавирусной инфекции».
Помимо этого, будут и другие новшества. В частности, уточнены правила организации автостоянок, оборудования хозяйственной зоны и ряда других подсобных территорий. Также предусмотрена необходимость отдельной комнаты для запасных присяжных заседателей.
Во главу угла новых правил поставили вопросы безопасности. В связи с этим уточнены требованиям к досмотровой зоне и КПП. Позаботились новаторы и о благоустройстве «секретчиков», для этих специалистов и организаторов режимного алгоритма тоже отныне нужен отдельный блок.
Во главу угла новых правил поставили вопросы безопасности. В связи с этим уточнены требованиям к досмотровой зоне и КПП. Позаботились новаторы и о благоустройстве «секретчиков», для этих специалистов и организаторов режимного алгоритма тоже отныне нужен отдельный блок.
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Ну по принципу госдумы - им всё а нам ничего.