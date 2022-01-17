Состояние 10 богатейших людей увеличилось в 2 раза. Теперь у них 1,5 триллиона долларов

Есть такая организация - Оксфам. Занимается аналитикой, проводит всякие исследования. И одно из них - на тему неравенства и разницы в доходах. Проще говоря, о бедных и богатых.

И о том, как на это повлияла эпидемия коронавируса.

А повлияла она интересно: 10 «успешных» американоидов, таких как Илон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно, Билл Гейтс, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж, Марк Цукерберг, Сергей Брин, Стив Балмер и Уоррен Баффет стали в 2 раза богаче. До пандемии они владели активами на 700 миллиардов долларов, а сейчас - в 1,5 триллиона. Стоимость их акций увеличивалась на 1,3 миллиарда долларов ежедневно. Они уже и не знают, куда девать эти деньги.

Как сказал исполнительный директор Oxfam: «Если эти десять человек завтра потеряют 99,999% своего состояния, они всё равно останутся богаче 99% населения планеты».

Потому что 99% населения находится в полной… яме. В деньгах потеряли все рядовые граждане, а 160 миллионов человек по всему миру прибили днище и стали нищими.

Чтобы хоть как-то сгладить это неравенство, аналитики Oxfam предложили ввести дополнительный налог для супер успешной элиты. Он бы покрыл и создание вакцин, и пособия по безработице, и даже борьбу с ухудшением экологии.

Но его никогда не введут - элитам это не нужно. Потому что это они решают большинство вопросов в современном обществе. Как скажут - так и будет.

И станут еще богаче. А вы держитесь.