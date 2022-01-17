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Состояние 10 богатейших людей увеличилось в 2 раза. Теперь у них 1,5 триллиона долларов

Состояние 10 богатейших людей увеличилось в 2 раза. Теперь у них 1,5 триллиона долларов (2 фото)

Автор:
17 января 2022 15:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: богач   деньги   доллар   исследование   нищие   состояние   
949
2

Остальные 99% населения потеряли свои деньги. А 160 миллионов человек оказалось за чертой бедности.

Есть такая организация - Оксфам. Занимается аналитикой, проводит всякие исследования. И одно из них - на тему неравенства и разницы в доходах. Проще говоря, о бедных и богатых.

И о том, как на это повлияла эпидемия коронавируса.

А повлияла она интересно: 10 «успешных» американоидов, таких как Илон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно, Билл Гейтс, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж, Марк Цукерберг, Сергей Брин, Стив Балмер и Уоррен Баффет стали в 2 раза богаче. До пандемии они владели активами на 700 миллиардов долларов, а сейчас - в 1,5 триллиона. Стоимость их акций увеличивалась на 1,3 миллиарда долларов ежедневно. Они уже и не знают, куда девать эти деньги.

Как сказал исполнительный директор Oxfam: «Если эти десять человек завтра потеряют 99,999% своего состояния, они всё равно останутся богаче 99% населения планеты».

Потому что 99% населения находится в полной… яме. В деньгах потеряли все рядовые граждане, а 160 миллионов человек по всему миру прибили днище и стали нищими.

Чтобы хоть как-то сгладить это неравенство, аналитики Oxfam предложили ввести дополнительный налог для супер успешной элиты. Он бы покрыл и создание вакцин, и пособия по безработице, и даже борьбу с ухудшением экологии.

Но его никогда не введут - элитам это не нужно. Потому что это они решают большинство вопросов в современном обществе. Как скажут - так и будет.

И станут еще богаче. А вы держитесь.

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Метки: богач   деньги   доллар   исследование   нищие   состояние   
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13k
Сергей 57 минут назад
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31k
Korolev Минуту назад
Ссылка youtu.be
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107
S mr 8 минут назад
Прежде чем завидовать, создайте такие же продукты для мира, что и они
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6
Сигизмунд Лазаревич 10 минут назад
ну так напечатали за последние два года столько же сколько за последние 70 лет.
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13k
Евгений 20 минут назад
Бернар Арно особенно американец, ага
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82
В-ий 22 минуты назад
Нужно у них все отнять и поделить по справедливому! То есть отдать все мне
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337
Arti Полчаса назад
Состояние 10 богатейших людей увеличилось в 2 раза.
Остальные 99% населения потеряли свои деньги.

По такой логике население земли составляет 1000 человек?
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220
pomoxa Полчаса назад
Все, кроме Баффета, руководят или руководили успешными компаниями. Которые к пандемии напрямую мало относятся. Маск - космическая отрасль и автомобили, чем ему пандемия помогла? Безос - тут онлайн торговля выросла, логично, что он стал богаче. Цукерберг, Брин, Пейдж, Балмер, Эллисон, Гейтс - айтишечка, хотя последнему приписывают повальную вакцинацию, ок, пусть будет рядом с Баффетом. Кто там остался... Арно - бухлишко. Все вполне логично. Развивай бизнес и богатей.
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Еслит следовать логике домашних экспертов, Байден сделал друзей богаче.
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2k
Заряд бодрости Полчаса назад
жадность погубит этот мир
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379
Карл Такойто 37 минут назад
Чем больше богатых людей будет так рассуждать ,тем лучше.
https://youtube.com/shorts/9cQBxaCPAHE?feature=sharehttps://youtube.com/shorts/9cQBxaCPAHE?feature=share
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3k
Андрей 40 минут назад
И ни одного "нефтяника"...
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20k
Надежда 43 минуты назад
Это капитализм, детка. Всё "во благо народа", ага.
Могу сказать, что будет ещё хуже, пока этот чирей не прорвёт.
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242
Z Z 43 минуты назад
"Стоимость их акций увеличивалась на 1,3 миллиарда долларов ежедневно. Они уже и не знают, куда девать эти деньги." - акции и деньги - разные вещи)). Вот не купит никто их акции, значит и денег они не получат
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104
Chuchelo Patamkovoe 49 минут назад
Не надо никаких доп налогов с суперуспешной элиты. Нужно убрать все налоги на доход (да можно и другие тоже) и заменить одним на имущество. Можно прогрессивным.
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5k
Борис Карабанов 52 минуты назад
Ах, не в деньгах счастье...
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104
Chuchelo Patamkovoe Борис Карабанов 49 минут назад
А в том что на них можно купить
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337
Arti Борис Карабанов Полчаса назад
А в их количестве
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