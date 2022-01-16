Журналы СССР

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Хоть тема и заезженная уже на Фишках, но что-то захотелось опять пропостить).
Это конечно не журнал СССР и немецкий я не знал, но порой в нем попадались очень годные телки картинки.
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Метки: СССР журналы ностальгия обложки
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Отцу выписывали За рулем, Охота, Рыболовство и рыбоводство. Матери Крестьянка, Работница, Приусадебное хоз-во
Нам с младшим братом Веселые картинки, Мурзилка, Юный натуралист, Смена, Ровесник.
И еще штук 5-7 разных: Техника молодежи, Здоровье, Бурда, Советский экран...
И все как то не напряжно по деньгам было.
Сейчас наверное и не выписывают ничего))))
Это же КАЛейдоскоп...
Там товарищ Ким Ир Сен там тоже что у нас
Я уверен,что у них тоже самое
и всё идёт по плану
Военный преступник,был повешен в Лефортовской тюрьме в 1947-м году.
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Не плохой пост ,только фоток много без Комментов..
Суть в СССР учили молодежь Творчеству !!!
Мы журналов газеты пачками выписывали ..Читали взахлеб всей семьей ..