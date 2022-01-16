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Журналы СССР

Журналы СССР (95 фото + 2 видео)

Автор:
16 января 2022 15:27
Метки: СССР   журналы   ностальгия   обложки   
639
95
2

Хоть тема и заезженная уже на Фишках, но что-то захотелось опять пропостить).

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Метки: СССР   журналы   ностальгия   обложки   
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15  комментариев
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47k
Dj ZXC 2 часа назад
"Юный Техник" "Приусадебное Хозяйство" и т.д - как много полезных в жизни знаний подчёрпнуто из них .
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19k
Luc72 36 минут назад
Некоторые обложки помню прям конкретно эти, а За рулем и Наука и жизнь даже есть конкретно эти года, в наличии, в бумажном виде, в деревне в сарае.
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9k
Андрей А 52 минуты назад
Мои школьные годы 1980-1990й
Отцу выписывали За рулем, Охота, Рыболовство и рыбоводство. Матери Крестьянка, Работница, Приусадебное хоз-во
Нам с младшим братом Веселые картинки, Мурзилка, Юный натуралист, Смена, Ровесник.
И еще штук 5-7 разных: Техника молодежи, Здоровье, Бурда, Советский экран...
И все как то не напряжно по деньгам было.
Сейчас наверное и не выписывают ничего))))
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48k
zloykoyot 2 часа назад
Ха, именно этот номер у меня в деревне ковриком для мышки служит.
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55k
Похабыч 2 часа назад
А это каким боком здесь?
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13k
ss 2 часа назад
Журнал "Лайфхаки"


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177
Zmey Gorynych 2 часа назад
Любимый
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338
Денис Веселов 2 часа назад
Я купил журнал «Корея» там тоже хорошо
Там товарищ Ким Ир Сен там тоже что у нас
Я уверен,что у них тоже самое

и всё идёт по плану
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8k
Garpia121 2 часа назад
Подборки Юности, Юного натуралиста и Юного художника, до сих пор на даче на чердаке лежат.
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12k
The Dude 2 часа назад
Как много знакомых обложек и страниц. Очень много е из этого я читал.
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36k
kalinser 2 часа назад
Сигнал (нем. Signal) журнал, предназначенный для военнослужащих вермахта, издававшийся с 15 апреля 1940 года до 5 марта 1945 года.

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720
Mixan 2 часа назад
Хоть тема и заезженная уже на Фишках, но что-то захотелось опять пропостить).
++++++++++++++++++++++++++
Не плохой пост ,только фоток много без Комментов..
Суть в СССР учили молодежь Творчеству !!!
Мы журналов газеты пачками выписывали ..Читали взахлеб всей семьей ..
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