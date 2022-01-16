70 рабов на острове Тромлен

На берег смогли выбраться лишь 20 матросов и около 70 рабов. Разбили два лагеря: для господ и невольников. Несмотря на явный перевес, французы все еще были вооружены. Людям потребовалось три дня на то, чтобы вырыть колодец и найти горьковато-соленую, но все же питьевую воду. А пока рыли колодец, спасенную с корабля пресную воду распределяли только между европейцами. Они умудрились соорудили из останков l’Utile лодку и уплыли, забрав все более-менее ценное и пообещав вернуться.



Как вы понимаете, никто за несчастными так и не поплыл. Французское правительство на Маврикии относилось к рабам даже хуже. чем к скоту, и решило, что спасательная операция попросту не окупится. Вскоре про потерпевших крушение забыли.

Малагасийцев заметили с проходящего мимо корабля только в 1773 году. За последующие годы несколько раз моряки пытались спасти заложников острова, но все попытки заканчивались неудачей. Более того, один из матросов сам оказался жертвой одной такой экспедиции. Он построил плот с фоком, паруса для него сделал из перьев птиц и покинул песчаную тюрьму с тремя женщинами и тремя последними из выживших мужчин. Однако эта маленькая команда погибла в море.



Через 15 лет мимо острова проплывало французское военное судно под руководством Бернара де Тромлена (в честь него этот клочок суши и получил название). Матросы заметили и спасли последних выживших. Ими оказались 7 женщин и один новорожденный. Их отвезли на Маврикий и дали свободу.