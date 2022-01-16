70 рабов на острове Тромлен

Смогли бы вы 15 лет выживать на острове размером с тарелку, где нет ничего, кроме крабов и песка? Уверен, да. Во-первых, наши читатели в среднем на 40% более жизнестойки, чем обыденный человек.
Во-вторых, такое уже случалось: десятки малагасийских рабов в XVIII веке смогли прожить на клочке необитаемой суши посреди океана и даже развить кое-какую инфраструктуру.
Остров Тромлен находится в Индийском океане, в 450 километрах восточнее Мадагаскара. Просто пятачок песка и кораллов посреди ничто, удручающее зрелище. В XVIII веке на Мадагаскаре активно шла торговля рабами и, надо сказать, в ту пору в этих водах царили французы, которые относились к «живому товару» из рук вон плохо. Это и привело к последующим событиям.
В 1761 году мимо Тромлена решило проскочить нелегальное рабовладельческое судно l’Utile. Рабство тогда было разрешено, но капитан корабля плутал от налогов и, говоря нынешним языком, не спешил оформлять собственное ИП. Из-за этого плыли ночью, судно, напоролось на риф, и большая часть из 160 рабов, плывших в трюме, вскоре погибла.
На берег смогли выбраться лишь 20 матросов и около 70 рабов. Разбили два лагеря: для господ и невольников. Несмотря на явный перевес, французы все еще были вооружены. Людям потребовалось три дня на то, чтобы вырыть колодец и найти горьковато-соленую, но все же питьевую воду. А пока рыли колодец, спасенную с корабля пресную воду распределяли только между европейцами. Они умудрились соорудили из останков l’Utile лодку и уплыли, забрав все более-менее ценное и пообещав вернуться.
Как вы понимаете, никто за несчастными так и не поплыл. Французское правительство на Маврикии относилось к рабам даже хуже. чем к скоту, и решило, что спасательная операция попросту не окупится. Вскоре про потерпевших крушение забыли.
Малагасийцев заметили с проходящего мимо корабля только в 1773 году. За последующие годы несколько раз моряки пытались спасти заложников острова, но все попытки заканчивались неудачей. Более того, один из матросов сам оказался жертвой одной такой экспедиции. Он построил плот с фоком, паруса для него сделал из перьев птиц и покинул песчаную тюрьму с тремя женщинами и тремя последними из выживших мужчин. Однако эта маленькая команда погибла в море.
Через 15 лет мимо острова проплывало французское военное судно под руководством Бернара де Тромлена (в честь него этот клочок суши и получил название). Матросы заметили и спасли последних выживших. Ими оказались 7 женщин и один новорожденный. Их отвезли на Маврикий и дали свободу.
Все это время рабы выживали чудом. Питались крабами, моллюсками и черепахами, собирали дождевую воду в найденную на затонувшем корабле медную утварь. Малагасийцы даже построили здесь дома из кораллов и общую печь. Пепел из очагов, в которых жгли обломки корабля, говорит о том, что огонь поддерживали в течение 15 лет, не давая ему погаснуть. В 2006 году на Тромлен отправили археологическую экспедицию, которая подтвердила, что когда-то здесь кипела жизнь: рабы смогли выжать из острова все возможное.
Сейчас здесь расположена погодная станция, которая отслеживает направление ветров в Индийском океане. За право обладания этим клочком суши до сих пор спорят Франция и Маврикий. Впрочем, вряд ли он вообще нужен кому-то, кроме археологов.
Источник:
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ВНИМАНИЕ ВОПРОС:
если последний мужчина появлялся на острове 15 лет назад, ОТКУДА ВЗЯЛСЯ НОВОРОЖДЕННЫЙ ?
Или все-таки нет-нет моряки заглядывали к дамам "на огонек" ??????