"Черная дыра" в Тихом океане оказалась островом

Загадочная «черная дыра», обнаруженная на гугл-картах, в конце концов, оказалась не такой уж загадочной - и не такой уж черной. На самом деле это был остров Восток, необитаемый остров площадью 22 гектара, принадлежащий Республике Кирибати.

Все началось с того, что в октябре пользователь Reddit впервые заметил темное пятно в центре Тихого океана, вдали от крупных массивов суши. «Какого черта это не похоже на остров», - написал он рядом с фотографией дыры. В сети начались горячие дебаты: некоторые опасались, что темным пятном была военная база, «остров из Затерянного мира» или даже Бермудский треугольник, который на самом деле находится за тысячи километров.