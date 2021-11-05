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"Черная дыра" в Тихом океане оказалась островом

"Черная дыра" в Тихом океане оказалась островом (8 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2021 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: гугл карты   нашли отгадку   необитаемый остров   общественность беспокоится   остров   остров Восток   тихий океан   черная дыра   
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«Черная дыра», обнаруженная пользователями интернета на гугл-картах и вызвавшая массу слухов, оказалась необитаемым островом Восток, обнаруженным 200 лет назад посреди Тихого океана русскими исследователями.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гугл карты   нашли отгадку   необитаемый остров   общественность беспокоится   остров   остров Восток   тихий океан   черная дыра   
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