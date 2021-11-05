"Черная дыра" в Тихом океане оказалась островом

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«Черная дыра», обнаруженная пользователями интернета на гугл-картах и вызвавшая массу слухов, оказалась необитаемым островом Восток, обнаруженным 200 лет назад посреди Тихого океана русскими исследователями.
Загадочная «черная дыра», обнаруженная на гугл-картах, в конце концов, оказалась не такой уж загадочной - и не такой уж черной. На самом деле это был остров Восток, необитаемый остров площадью 22 гектара, принадлежащий Республике Кирибати.
Все началось с того, что в октябре пользователь Reddit впервые заметил темное пятно в центре Тихого океана, вдали от крупных массивов суши. «Какого черта это не похоже на остров», - написал он рядом с фотографией дыры. В сети начались горячие дебаты: некоторые опасались, что темным пятном была военная база, «остров из Затерянного мира» или даже Бермудский треугольник, который на самом деле находится за тысячи километров.
Все началось с того, что в октябре пользователь Reddit впервые заметил темное пятно в центре Тихого океана, вдали от крупных массивов суши. «Какого черта это не похоже на остров», - написал он рядом с фотографией дыры. В сети начались горячие дебаты: некоторые опасались, что темным пятном была военная база, «остров из Затерянного мира» или даже Бермудский треугольник, который на самом деле находится за тысячи километров.
В конечном итоге было установлено, что «дырой» на самом деле был остров Восток, расположенный примерно в 700 километрах к северо-западу от Таити. «То, что вы видите как черное, на самом деле очень темно-зеленое, - объяснили эксперты. - Это очень густой лес, состоящий из деревьев пизония». Деревья, которые могут достигать почти 50 метров в высоту, покрывают основную часть острова и растут так близко друг к другу, что сверху выглядят как сплошной ковер.
«Моей первой мыслью было, что это военная цензура, - написал один из пользователей Reddit. - Странно для естественного образования быть таким черным на таком мелководном небольшом атолле».
Действительно, гугл-карты часто размывают военные объекты и другие засекреченные локации.
Однако Кирибати, похоже, не скрывает армейскую базу или вооружение на необитаемом острове Восток.
Действительно, гугл-карты часто размывают военные объекты и другие засекреченные локации.
Однако Кирибати, похоже, не скрывает армейскую базу или вооружение на необитаемом острове Восток.
Восток, расположенный почти в 6000 милях к востоку от Австралии и более чем на 2400 километров к югу от Гавайев, является частью южных островов Лайн, в которые также входят Мальден, Старбак, Флинт и Кэролайн.
Восток был впервые открыт в 1820 году русскими исследователями, которые назвали его в честь корабля, на котором плыли. Хотя в 1856 году он был объявлен США источником гуано (навоз летучих мышей, используемый в качестве удобрения). Однако гуано здесь до сих пор никогда не добывали.
После того, как США передали остров британцам, он стал частью недавно получившего независимость Кирибати в 1979 году и был объявлен заповедником дикой природы. В 2009 году экологический активист Энрик Сала возглавил экспедицию в этот регион, чтобы задокументировать качество воды, популяцию рыб, а также здоровье и разнообразие коралловых рифов.
Поскольку южные острова Лайн являются одними из самых изолированных атоллов на планете, исследователи смогли «установить базовую модель для здоровых коралловых рифов», сравнив их с другими рифами, деградировавшими в результате деятельности человека.
Это не первый случай, когда спутники Google обнаруживают странный остров. В феврале женщина из Мичигана поделилась фотографиями фаллического массива суши, которые она обнаружила с помощью гугл-карт. Джолин Вултаджо отметила координаты острова и поделилась ими с членами группы в фейсбуке, посвященной странным открытиям на гугл-картах.
Это не первый случай, когда спутники Google обнаруживают странный остров. В феврале женщина из Мичигана поделилась фотографиями фаллического массива суши, которые она обнаружила с помощью гугл-карт. Джолин Вултаджо отметила координаты острова и поделилась ими с членами группы в фейсбуке, посвященной странным открытиям на гугл-картах.
«Я посмотрела на него и подумала: « Вау, это действительно похоже на фаллос!», - рассказала Джолин. - Я поделилась им, чтобы люди могли собственными глазами увидеть, что он существует».
Остров, замеченный Вултаджо, - остров Увеа, который является частью принадлежащих французам островов Лоялти в Новой Каледонии.
Остров, замеченный Вултаджо, - остров Увеа, который является частью принадлежащих французам островов Лоялти в Новой Каледонии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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