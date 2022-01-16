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Фотоподборка

Фотоподборка (40 фото)

Автор:
16 января 2022 00:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: интересно   подборка   фото   
1854
40
Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
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Метки: интересно   подборка   фото   
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4  комментария
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363
Шурман 3 часа назад
Повезло людям , у нас что то подобное было в Юрмале , все радовались катались и чистили это все , в позапрошлом году на горизонте появилась тетя и сказала что это ее земля и даже бумаг не показала , через пару недель приехала техника , озеро откачали , вбили сваи , самое печальное было это когда я видел что в этом озере были и карпы и красноперка и окунь :) мужики кто сливал озеро набрали мешками этой рыбы а я дурак то на море ходил рыбачить то на ближайшие озера , кстати не долго музыка играла они хоть и засыпали озеро но вода опять появилась :)
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15k
vikklu 5 часов назад
Похоже, это Сан Франциско, съезд к заливу. Я пару раз ездил там, прикольно.
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19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я 11 часов назад
Хорошо забытое старое) /
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9k
costa 13 часов назад
Комментарий к фото
Головожоп вульгарис.
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