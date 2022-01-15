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5 лучших фильмов с Моникой Беллуччи

5 лучших фильмов с Моникой Беллуччи (11 фото)

Автор:
15 января 2022 16:36
Сообщество : Гифки
Метки: актриса   кино   моника беллуччи   факты   
1028
11

Итальянскую актрису Монику Беллуччи в нашей стране любят. А еще любят фильмы с ее участием. Эта итальянская кинодива приковывает взгляд своей очаровательной внешностью и фигурой. В любом фильме, в котором она появляется, тут же весь сюжет переключается на Монику, даже если у нее второстепенная роль.

Знакомство с фильмографией Моники Беллуччи нужно осуществлять неспешно и осторожно. Я рекомендую в первую очередь ознакомиться с этими пятью фильмами.


Малена, 2000

Мелодрама, событиях которой происходят во время Второй мировой войны.

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Главная героиня фильма - молодая женщина Малена (ее играет Моника Беллуччи). Малена лишилась мужа, который пoгиб на войне. Но в своем небольшом сицилийском городке она предмет внимания многих мужчин и подростков.


Женщины ей искренне завидуют, а сама Малена пытается наладить личную жизнь. Любой шаг женщины становится объектом слухов и сплетен, так как это уже своеобразная городская традиция.

В результате Малена не выдерживает и пускает свою жизнь под откос.

И тут вдруг обнаруживается, что муж Малены вовсе и не пoгиб.


Сколько ты стоишь, 2005

Французская драма с элементами комедии. Главный герой - обычный французский служащий по имени Франсуа (Бернар Кампан). Он знакомится с девушкой Даниэлой (Моника Беллуччи) и говорит ей, что выиграл в лотерею 4 миллиона евро, а потому он обещает ей платить по 100 тысяч евро в месяц, чтобы только она проводила время с ним.

А дальше начинаются события, из разряда "черного юмора", в которых участвуют лечащий врача Франуса по имени Андрэ (Жан Пьер Дарруссен) и близкий приятель Даниэлы Шарли (Жерар Депардье).

В конце концов выясняется, что Даниэла вовсе была не безразлична к Франсуа.


Квартира, 1996

Молодой и преуспевающий бизнесмен Макс имеет большое желание осесть в Париже, после долгого пребывания в Нью-Йорке.

Случайно в ресторане он увидел Лизу - девушку, в которую был влюблен, но с которой расстался при весьма странных обстоятельствах.


Забав о своих планах, Макс просит своего друга проследить за Лизой, чтобы выяснить, как она тогда пропала. Поиск приводят Макса в квартиру, где он находит девушку, которая похожа на его пропавшую подругу.

Макс проводит в квартире ночь и с удивлением обнаруживает, что обе девушки вдруг начинают сливаться в его сознании в единое целое.


Братья Гримм, 2005

А в этом фильме Моника Беллуччи сыграла далеко не главную роль. Она сыграла зеркальную королеву.

Сам фильм является некоторой выдуманной историей из жизни знаменитых Братьев Гримм. Сюжет фильма строится на основе мрачных сказок, известных за авторством Якоба и Вильгельма Гримм.

Для своего времени это был неплохой "ужастик" с элементами юмора.


Сначала мы видим, как браться занимаются элементарным мошенничеством, освобождая народ от "нечисти", которую сами же и изготовили. Но в итоге им придется столкнуться с самой настоящей "нечистью" и "заколдованным лесом".

Но самое главное - нужно как-то победить зеркальную королеву, которая и является виновницей всех бед.


Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра, 2002

Французская комедия, в которой Моника Беллуччи сыграла роль Клеопатры.

Сюжет строится вокруг того, что Клеопатра заключила с Юлием Цезарем пари, что ее подданные смогут построить золотой дворец. Для этого нанимается архитектор Нумеробис, который зовут на помощь своего друга друида Панорамикса. Ну, а Астерикс и Обеликс сопровождают старца в Египет.


Только вот Юлий Цезарь вовсе не хочет проигрывать в пари, а потому устраивает различные происки.

В отличие от всех других фильмов с участием Моники Беллуччи этот фильм можно смотреть всей семьей.

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Метки: актриса   кино   моника беллуччи   факты   
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713
Питер Крузо 4 часа назад
Пфф, "доберман" кроет все эти фильмы как бык овцу))
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527
Санёк 2 часа назад
Необратимость, доберман, малена.
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5k
Wacker 3 часа назад
Моя любовь к ней началась будучи [мат] с фильма "Доберман".
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39k
Alex 3 часа назад
"Малена" норм фильм. Главное - тема там раскрыта
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5k
tamin 3 часа назад
Эх хороша была!
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671
Mixan 4 часа назад
Эх Моника Белучи ..От одного имени только ..!
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