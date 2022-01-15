«Зачем маме джинсы?»: о чем писали женские журналы в СССР

СССР журналы выходили огромными тиражами - до 20 миллионов экземпляров в месяц! Нынешним изданиям и не снилось... Впрочем, других форм печатных СМИ, кроме газет и искомых журналов просто не было. И тематика их была очень разной. Выпускали и "женские" журналы. Конечно, их могли читать и мужчины, но целевой аудиторией все-таки были прекрасные дамы. Чтобы никого не обидеть, в Советском Союзе печатали "Работницу" - издание выпускалось для городских пролетарок, "Крестьянку" - для жительниц колхозов и совхозов.



Разумеется, разделение было условным. И в той же "Крестьянке" публиковали статьи не только о доярках и овощеводах, но и учителях, врачах, но с привязкой к колхозам и совхозам.Помимо статей о людях труда в них было то , ради чего, собственно, эти журналы и выписывали: советы психологов о воспитании детей, о браке и семье, рецепты, схемы вязания, вышивки и другие сведения, которые касались домоводства.