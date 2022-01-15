«Зачем маме джинсы?»: о чем писали женские журналы в СССР

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Главными журналами для женщин в СССР были "Работница" и "Крестьянка". Их выписывали десятилетиями, читали от корки до корки, а рецепты и выкройки вырезали и вклеивали в альбомы.
СССР журналы выходили огромными тиражами - до 20 миллионов экземпляров в месяц! Нынешним изданиям и не снилось... Впрочем, других форм печатных СМИ, кроме газет и искомых журналов просто не было. И тематика их была очень разной. Выпускали и "женские" журналы. Конечно, их могли читать и мужчины, но целевой аудиторией все-таки были прекрасные дамы. Чтобы никого не обидеть, в Советском Союзе печатали "Работницу" - издание выпускалось для городских пролетарок, "Крестьянку" - для жительниц колхозов и совхозов.
Разумеется, разделение было условным. И в той же "Крестьянке" публиковали статьи не только о доярках и овощеводах, но и учителях, врачах, но с привязкой к колхозам и совхозам.Помимо статей о людях труда в них было то , ради чего, собственно, эти журналы и выписывали: советы психологов о воспитании детей, о браке и семье, рецепты, схемы вязания, вышивки и другие сведения, которые касались домоводства.
Разумеется, разделение было условным. И в той же "Крестьянке" публиковали статьи не только о доярках и овощеводах, но и учителях, врачах, но с привязкой к колхозам и совхозам.Помимо статей о людях труда в них было то , ради чего, собственно, эти журналы и выписывали: советы психологов о воспитании детей, о браке и семье, рецепты, схемы вязания, вышивки и другие сведения, которые касались домоводства.
Рассматривать сейчас эти старые журналы довольно интересно. Как непохожи они на сегодняшнюю прессу!
Особенный интерес у любой женщины вызывали статьи с полезными советами. В той же глубинке в деревне о психологах и не слышали, новые рецепты пирога или салата достать было неоткуда. Вот тут-то и приходили на помощь журналы!
Особенный интерес у любой женщины вызывали статьи с полезными советами. В той же глубинке в деревне о психологах и не слышали, новые рецепты пирога или салата достать было неоткуда. Вот тут-то и приходили на помощь журналы!
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Очень ценились приложения к изданиям - в них, как правило, печатали схемы вышивки, выкройки модной одежды - настоящий дефицит!
Эти приложения, напечатанные на плохой бумаге, были дороже золота: их хранили, ревностно берегли и, если и давали подружкам перерисовать выкройку или схему вышивки, строго-настрого наказывали обязательно вернуть.
В СССР многие женщины шили, вязали, т.к. с готовой одеждой было не очень хорошо. Все необходимое в магазинах, конечно, было, однако вещи уродливых фасонов и неярких цветов покупали разве что совсем от безысходности.
Многие одевались у частных портних, шили одежду и даже белье в ателье. Достать импортное было сложно, а советское бельишко явно создавали конструкторы, которые были уверены, что в СССР секса нет. Потому выкройки и советы по шитью особенно ценились женщинами.
Отдельное внимание в журналах уделялось теме детей. Тут были советы по воспитанию подрастающего поколения, беседы-интервью с врачами, которые рассказывали о важности гигиены и прививо и даже модели детской одежды.
А еще интересно заметить, у современных людей изменилось отношение к возрасту. Ну, что такое сейчас пресловутые 40 лет? Так, середина жизни. Многие женщины в этом возрасте еще рожают, причем в первый раз, а мужчины одним махом меняют жизнь. А вот так прочтешь письмо, присланное читательницей журнала "Крестьянка" и понимаешь, что 40-летние в СССР воспринимали себя совсем иначе. "Дожила до седых волос", "скоро внуков дождусь" - женщина явно корит себя за то, что хочет любви в своем "почтенном" возрасте.
И еще одно письмо из далеких 80-х. "Жизнь на закате, мне уже 41". На это письмо редакция ответила в духе советского времени, посоветовав женщине направить свою энергию в работу или просто переехать куда-нибудь. Дескать, любовь - чувство живое, в нем тоже есть приливы и отливы и делать скоропалительные выводы было бы ошибкой. И вообще, семью надо беречь, даже если нет любви!
Сразу вспоминаются наставления Шуры, которая укоряла Олю Рыжову (кинофильм "Служебный роман") за вспыхнувший интерес к коллеге. "Вернитесь в семью, в работу, в коллектив! Вы же взрослая женщина!" А ведь тогда Рыжовой было даже меньше сорока лет - что уж говорить о тех, кому стукнуло 40 - "Жизнь на закате!"
Сразу вспоминаются наставления Шуры, которая укоряла Олю Рыжову (кинофильм "Служебный роман") за вспыхнувший интерес к коллеге. "Вернитесь в семью, в работу, в коллектив! Вы же взрослая женщина!" А ведь тогда Рыжовой было даже меньше сорока лет - что уж говорить о тех, кому стукнуло 40 - "Жизнь на закате!"
Приложения и вкладыши из журналов были настоящим подспорьем для любой женщины. Это сейчас они выглядят немного смешно и наивно, а в СССР эти странички переплетались и читались как книги.
Подозреваю, что у некоторых эти самодельные переплетные книги с рецептами и советами из "Крестьянки" и "Работницы" сохранились до сих пор.
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Метки: СССР журнал ностальгия пресса
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