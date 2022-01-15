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«Зачем маме джинсы?»: о чем писали женские журналы в СССР

«Зачем маме джинсы?»: о чем писали женские журналы в СССР (17 фото)

Автор:
15 января 2022 12:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   журнал   ностальгия   пресса   
706
17
Главными журналами для женщин в СССР были "Работница" и "Крестьянка". Их выписывали десятилетиями, читали от корки до корки, а рецепты и выкройки вырезали и вклеивали в альбомы.
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Метки: СССР   журнал   ностальгия   пресса   
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13k
Bill 6 часов назад
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Ed Час назад
Как-то жили без блохеров, бодипозитивок, солнцеедок....ужас
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10k
Олегbl4 3 часа назад
Журнал "Работница" объявил конкурс на тему "Знаем ли мы женщин?" Победил
мальчик Петя Иванов, 10 лет. Возмущенный читатель пишет письмо в
редакцию: "Это что за безобразие! Мне 65 лет, я знаю женщин с 12 лет, а
вы отдали приз какому-то мальчишке!" В редакции ему отвечают: - На
первый вопрос нашего конкурса "В каком месте у женщин самые кудрявые
волосы?" Петя ответил правильно - в Центральной Африке. А вы что
ответили? Да еще и нарисовали! На второй вопрос нашего конкурса "Как
называется главный орган у женщин?" Петя ответил правильно - Всемирная
Женская Федерация. А вы что ответили? Да еще и нарисовали! И наконец, на
третий вопрос нашего конкурса "Чего женщины ждут с нетерпением каждый
месяц?" Петя ответил правильно - новый номер журнала "Работница". А вы
что ответили? Спасибо, что не нарисовали!
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31k
Растрелли В.В. 5 часов назад
Главным журналом женщин в СССР был "Бурда Моден".
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