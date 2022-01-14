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Идеальный шалаш за 30 минут из пищевой пленки

Идеальный шалаш за 30 минут из пищевой пленки (9 фото)

Автор:
14 января 2022 13:28
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идея   кемпинга   ночлен   пищевая пленка   фото   шалаш   
1157
9

Многие любители кемпинга, отправляясь в поход, берут с собой массу различных приспособлений. Но буквально недавно в сети появилось видео, в котором опытный охотник рассказал о том, как можно создать себе комфортный ночлег в лесу с помощью пищевой пленки.

Пошаговое руководство позволяет всего за несколько минут создать уютный шалаш, способный согреть вас даже в зимнюю пору году.

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Перво-наперво необходимо создать из веток дерева опору для будущего жилья. После того как будет сделан каркас, из более тонких веток необходимо сделать стены, они и помогут сбалансировать жилье.

Также из тонких веток необходимо сделать дверь, чтобы вы смогли проникать внутрь своего шалаша.

Ну и последний шаг – это стяжка дома пищевой пленкой в несколько слоев по всей окружности. Стоит отметить, что вход необходимо обтягивать в последнюю очередь, отделяя от основного каркаса.

Со слов мужчины, они с другом смогли соорудить подобное строение всего за 30 мин. Жить, конечно, всю зиму в нем не получиться, но вот использовать его в качестве ночного лагеря вполне можно.

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Метки: идея   кемпинга   ночлен   пищевая пленка   фото   шалаш   
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17k
_Tango_ 2 часа назад
Ну и нахрена? Приличная палатка стоит 6 тысяч максимум, можно и китайскую купить за 1,5. Весит почти столько же, сколько и рулон стрейч-пленки для упаковки (а вовсе не пищевой). Пола нет, прозрачная - то есть солнце прямо в глаз. А самое главное все это гавно потом останется на долгие годы гнить на природе. Что-то я не видел видео, где эти деятели потом за собой все сматывают и огромный ворох пленки тащат обратно. Сжигать тоже такое себе удовольствие.

Ну и тащить с собой железную печку для палатки и при этом не иметь палатки - это ну как минимум странно )
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1k
Сергей Полчаса назад
Напомнило.
https://lurkmore.to/Игорь_Грудциновhttps://lurkmore.to/Игорь_Грудцинов

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23k
Андрей 50 минут назад
Ну, я когда на рыбалку или в поход иду, первым делом в рюкзак рулона 3-4 такой пленки кладу.
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−4
Ruslan Kerimov 51 минуту назад
Доступное жилье в России)) Можно в ипотеку
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3k
Bulanov Час назад
И почему мне вспоминается один мамкин выживальщик, который замёрз нахрен в подобном чуме из пленки? :)
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−9
Insaid From Час назад
Самое главное забыли сказать, для храбрости как минимум литр водки нужно с собой взять а то от ночных звуков леса рядом можно будет завод построить из кирпичей.
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2k
Sandmännchen (DDR) Час назад
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10k
Олегbl4 Час назад
Непонятно, то ли охотнику интернет подключили, то ли автору.
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37k
Вепс 2 часа назад
У них в руках не пищевая пленка, а упаковочная стрейч-пленка.

А вообще эта идея не вона. Я еще в детстве ездил на рыбалку с взрослыми мужиками, они брали с собой большой кусок полиэтилена, из него делался навес со стенами.
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Этот "идеальный" шалаш, стало быть, заставляет таскать с собой печь, исключающую искрообразование? Весьма сомнительное удобство.
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1k
Andreaqa 2 часа назад
Век живи-век учись! Простая идея. Топор, спички, ум с собой таскать необходимо, НО это ж так просто...
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4k
Rubiroid_47 2 часа назад
А потом выбросить целлофан там же.
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5k
Денис Колосов 2 часа назад
Прикольно конечно, только вот пищевая пленка обычно под рукой не бывает в походе) Да и засоряет природу. Обычно такие шалаши лапником покрывают или тентом (несколькими)
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36k
kalinser 2 часа назад
Ага."Опытный охотник" таскает с собой:рулон пленки,печку с дымоходом и пр.
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493
Киса Кацман 2 часа назад
В качестве палатки на один день можно использовать машину, на которой они привезли печку и весь шмурдяк.
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