Идеальный шалаш за 30 минут из пищевой пленки

Многие любители кемпинга, отправляясь в поход, берут с собой массу различных приспособлений. Но буквально недавно в сети появилось видео, в котором опытный охотник рассказал о том, как можно создать себе комфортный ночлег в лесу с помощью пищевой пленки.
Пошаговое руководство позволяет всего за несколько минут создать уютный шалаш, способный согреть вас даже в зимнюю пору году.
Перво-наперво необходимо создать из веток дерева опору для будущего жилья. После того как будет сделан каркас, из более тонких веток необходимо сделать стены, они и помогут сбалансировать жилье.
Также из тонких веток необходимо сделать дверь, чтобы вы смогли проникать внутрь своего шалаша.
Ну и последний шаг – это стяжка дома пищевой пленкой в несколько слоев по всей окружности. Стоит отметить, что вход необходимо обтягивать в последнюю очередь, отделяя от основного каркаса.
Со слов мужчины, они с другом смогли соорудить подобное строение всего за 30 мин. Жить, конечно, всю зиму в нем не получиться, но вот использовать его в качестве ночного лагеря вполне можно.
Источник:
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Ну и тащить с собой железную печку для палатки и при этом не иметь палатки - это ну как минимум странно )
https://lurkmore.to/Игорь_Грудциновhttps://lurkmore.to/Игорь_Грудцинов
А вообще эта идея не вона. Я еще в детстве ездил на рыбалку с взрослыми мужиками, они брали с собой большой кусок полиэтилена, из него делался навес со стенами.
Взять с собой платку,не додумались... некоторые?
Или Вы всегда берете в дорогу рулон пленки весом в пару кг!